Изучать историю на улицах Флоренции — легко и приятно.
Любуясь дворцами, площадями, скульптурами и соборами, мы прогуляемся по городу с момента его основания до времён объединённого королевства.
Вы услышите увлекательный рассказ о древнеримских временах, монашеских орденах, приорах и Данте, Медичи, Микеланджело и Леонардо — и насладитесь прогулкой в итальянском стиле.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
- Вы представите себе, как строились церкви.
- Узнаете, как жили монахи-проповедники: доминиканцы в Санта-Мария-Новелла или францисканцы в Санта-Кроче.
- Рассмотрите фасады некоторых из многочисленных дворцов эпохи Возрождения — а если удастся, то заглянете внутрь.
- Наполните лёгкие ароматом белой лилии и запрокинете голову, любуясь колокольней и куполом Кафедрального собора Санта-Мария-дель-Фьоре.
- Исследуете позолоченные Врата Рая.
- Погрустите о Данте в его квартале.
- Убедитесь, что даже зернохранилище во Флоренции не уступает по красоте дворцам.
- Побываете в музее под открытым небом на площади Синьории.
- Сравните древнеримские скульптуры с работами мастеров эпохи Ренессанса и маньеризма.
- Осмотрите снаружи Палаццо Веккьо, музей Гуччи и галерею Уффици.
- Заглянете в пантеон флорентийской славы — базилику Санта-Кроче, где поклонитесь захоронениям великих флорентийцев и вдохновитесь работами Джотто, Донателло, Вазари….
Организационные детали
- Мы подстроимся под темп путешественников и будем рады показать главные достопримечательности и нетуристические места. А также с лёгкостью адаптируем материал экскурсии для групп, в которых есть дети.
- Билет в Санта-Кроче (€8 за чел.) оплачивается на месте.
- После бронирования на сайте оставшаяся часть стоимости оплачивается наличными при встрече.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Светлана — ваша команда гидов во Флоренции
Провели экскурсии для 624 туристов
Искусство и история зажигают меня с тех пор, как я оказалась во Флоренции в 2003 году. Высока вероятность, что посмотрев на Флоренцию через призму моего восприятия, вы вернётесь в собственную
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
С
Станислав
25 июл 2025
Светлана замечательный гид. Легко и непринуждённо, но познавательно и интересно. Начали чуть раньше, и закончили чуть позже. Отличный город, изумительный гид.
