На нашем пути предстанет Флоренция эпохи Средневековья с её готической архитектурой и религиозной живописью, навеянной влиянием византийской манеры и нововведениями Римской церкви. В XIII веке Дино Компаньи (современник Данте, купец и хронист) говорил в летописи о событиях, происходивших в данную эпоху: «многие из далеких стран приезжают увидеть Флоренцию не для нужды, а для познания искусств, ремёсел, жемчужной красоты и оформления города».

Гуляя по узким улочкам, вы почувствуете атмосферу XIII–XIV веков, познакомитесь с постройками, такими как башни, дома-крепости, центрами политической и религиозной жизни, развивающимися на тот момент в связи с ростом экономического могущества и политического положения этого города. В XIII веке основываются корпорации ремёсел с их колоссальным влиянием на городское управление, а также чувствуется нарастание распрей между семьями за политическое господство в городе.

Благодаря флорентийским писателям Данте, Боккаччо, Петрарки использование тосканского языка стало основой современного итальянского.

Наш маршрут: Собор Санта Мария дель Фьоре, башня Пальяцца, дом и церковь ⛪ Данте, церковь Орсанмикеле, дворец Даванцати, Дворец Синьории, Барджелло, Бадия Фиорентина, базилика Санта Кроче.