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Средневековая Флоренция

5
0 отзывов
Мария К.
Мария К. – Гид из Флоренции
На нашей прогулке 👣 по Флоренции нас ждет погружение в эпоху средневековья с ее готической архитектурой и религиозной живописью, навеянной влиянием византийской манеры и нововведениями Римской церкви.

Гуляя по узким улочкам, вы почувствуете атмосферу XIII–XIV веков, познакомитесь с древними постройками, такими как средневековые башни, дома-крепости и центры политической и религиозной жизни Флоренции.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • €120 за экскурсию

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Средневековая Флоренция
Средневековая Флоренция

Что вы увидите

  • Собор Санта Мария дель Фьоре
  • башня Пальяцца
  • дом и церковь Данте
  • церковь Орсанмикеле
  • дворец Даванцати
  • Дворец Синьории
  • Барджелло
  • Бадия Фиорентина
  • базилика Санта Кроче
На нашем пути предстанет Флоренция эпохи Средневековья с её готической архитектурой и религиозной живописью, навеянной влиянием византийской манеры и нововведениями Римской церкви. В XIII веке Дино Компаньи (современник Данте, купец и хронист) говорил в летописи о событиях, происходивших в данную эпоху: «многие из далеких стран приезжают увидеть Флоренцию не для нужды, а для познания искусств, ремёсел, жемчужной красоты и оформления города».
Гуляя по узким улочкам, вы почувствуете атмосферу XIII–XIV веков, познакомитесь с постройками, такими как башни, дома-крепости, центрами политической и религиозной жизни, развивающимися на тот момент в связи с ростом экономического могущества и политического положения этого города. В XIII веке основываются корпорации ремёсел с их колоссальным влиянием на городское управление, а также чувствуется нарастание распрей между семьями за политическое господство в городе.
Благодаря флорентийским писателям Данте, Боккаччо, Петрарки использование тосканского языка стало основой современного итальянского.
Наш маршрут: Собор Санта Мария дель Фьоре, башня Пальяцца, дом и церковь ⛪ Данте, церковь Орсанмикеле, дворец Даванцати, Дворец Синьории, Барджелло, Бадия Фиорентина, базилика Санта Кроче.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 piazza santa croce
Средневековая Флоренция
Средневековая Флоренция
Средневековая Флоренция
Средневековая Флоренция
Средневековая Флоренция
Средневековая Флоренция
Средневековая Флоренция
Средневековая Флоренция
Средневековая Флоренция
Средневековая Флоренция
Средневековая Флоренция
Средневековая Флоренция
Средневековая Флоренция
Средневековая Флоренция
Средневековая Флоренция
Средневековая Флоренция
Средневековая Флоренция
Средневековая Флоренция
Средневековая Флоренция

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Мария К.
Мария К.
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