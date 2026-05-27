Старинные винотеки, остерии и кафе Флоренции

Дегустация с представителем гильдии шеф-поваров Итальянской федерации и сомелье
Почему Флоренция стала одним из центров мировой гастрономии? Ответ нельзя понять теоретически — его можно только прочувствовать. Через контакт с местными, которые до сих пор передают традиции, стиль и культуру через блюда и вино.

Я покажу вам любимые места флорентийской богемы, энотеки и старинные кафе, где вы попробуете аутентичную кухню и напитки.
Центр города и заведения эпохи Ренессанса

Мы зайдём в старинное кафе, где с каждым глотком шоколада и кусочком изысканного десерта дзукотто (zuccotto fiorentino) вы будто соприкоснётесь с флоринтийской артистократией. А далее заглянем ещё в одно кафе 18 века, где можно попробовать оригинальную скьяччата фиорентина с шафраном (schiacciata fiorentina).

Скрытые маршруты и винные окошки

Здесь каждая деталь рассказывает о жизни горожан столетия назад. Покажу вам винные окошки (buchette del vino) в старинных домах семей Антинори, Фрескобальди и других. Через них дворяне подавали бокал вина и принимали монеты.

Старинный Мост, район флорентийцев, площадь Питти и остерии

В атмосфере исторических остерий и энотек вы выберете вино и аутентичные блюда:

  • Pappa al pomodoro — густой тосканский томатный суп с хлебом
  • Lampredotto — сэндвич с сычугом
  • Peposo — говядина, тушёная в вине Кьянти
  • Pappardelle al cinghiale — паста с мясом дикого кабана
  • Bistecca alla fiorentina — большой говяжий стейк на кости жареный на гриле

Старинная винотека

При желании вы познакомитесь с победителем премии «Лучший сомелье Флоренции» и продегустируете «медитативные» вина в сочетании с местными деликатесами. Вы узнаете, как сочетать продукты, раскрывать вкусы и почему качество с традициями так важны для местных жителей.

Флоренитийский Рынок

А если захотите, заглянем в пространство ароматов, красок и живой энергии, где рождаются гастрономические традиции. Здесь вы ощущаете атмосферу самих флорентийцев.

Организационные детали

Еда, вино и напитки оплачиваются отдельно — от €20.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 22 туристов
Я эксперт и гуру итальянской эногастрономии с 30-летним опытом, прошла обучение в лучших академиях Рима, Флоренции и Милана. Я живу и дышу итальянской культурой и стилем застолья, который зародился во
времена Римской империи и благодаря Медичи стал символом величия в наши дни. Эту уникальную культуру признали нематериальной ценностью ЮНЕСКО в 2025 году, и я являюсь хранителем её кулинарного наследия. Со мной вы не просто попробуете блюда и вина — вы окунётесь в гастрономическую яркость, насладитесь весельем, приключением и вкусовыми открытиями.

