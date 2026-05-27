Почему Флоренция стала одним из центров мировой гастрономии? Ответ нельзя понять теоретически — его можно только прочувствовать. Через контакт с местными, которые до сих пор передают традиции, стиль и культуру через блюда и вино. Я покажу вам любимые места флорентийской богемы, энотеки и старинные кафе, где вы попробуете аутентичную кухню и напитки.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Центр города и заведения эпохи Ренессанса

Мы зайдём в старинное кафе, где с каждым глотком шоколада и кусочком изысканного десерта дзукотто (zuccotto fiorentino) вы будто соприкоснётесь с флоринтийской артистократией. А далее заглянем ещё в одно кафе 18 века, где можно попробовать оригинальную скьяччата фиорентина с шафраном (schiacciata fiorentina).

Скрытые маршруты и винные окошки

Здесь каждая деталь рассказывает о жизни горожан столетия назад. Покажу вам винные окошки (buchette del vino) в старинных домах семей Антинори, Фрескобальди и других. Через них дворяне подавали бокал вина и принимали монеты.

Старинный Мост, район флорентийцев, площадь Питти и остерии

В атмосфере исторических остерий и энотек вы выберете вино и аутентичные блюда:

Pappa al pomodoro — густой тосканский томатный суп с хлебом

Lampredotto — сэндвич с сычугом

Peposo — говядина, тушёная в вине Кьянти

Pappardelle al cinghiale — паста с мясом дикого кабана

Bistecca alla fiorentina — большой говяжий стейк на кости жареный на гриле

Старинная винотека

При желании вы познакомитесь с победителем премии «Лучший сомелье Флоренции» и продегустируете «медитативные» вина в сочетании с местными деликатесами. Вы узнаете, как сочетать продукты, раскрывать вкусы и почему качество с традициями так важны для местных жителей.

Флоренитийский Рынок

А если захотите, заглянем в пространство ароматов, красок и живой энергии, где рождаются гастрономические традиции. Здесь вы ощущаете атмосферу самих флорентийцев.

Организационные детали

Еда, вино и напитки оплачиваются отдельно — от €20.