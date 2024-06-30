Со скидкой – экскурсии во Флоренции

Найдено 5 экскурсий в категории «Со скидкой» во Флоренции на русском языке, цены от €153, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
194 отзыва
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия: история и архитектура
Откройте для себя духовное и архитектурное наследие Флоренции в уникальной трёхчасовой прогулке
Сегодня в 15:00
8 июля в 08:00
200160 за всё до 10 чел.
В галерею Уффици с историком искусства
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
102 отзыва
Галерея Уффици в Флоренции: эксклюзивная экскурсия с историком искусства
Знакомство с шедеврами итальянской живописи в одном из самых знаменитых музеев мира - галерее Уффици, в сопровождении историка искусства
9 июля в 10:00
11 июля в 10:30
200160 за всё до 10 чел.
Головокружительная Флоренция
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
125 отзывов
Головокружительная Флоренция: Индивидуальное путешествие в сердце истории
Познайте душу Флоренции в уникальной экскурсии: от величественных дворцов до тайн великих династий и улочек, где звучит история
Начало: На площади Santa Maria Novella
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
170153 за всё до 8 чел.
Уффици: 2 часа, 11 залов, море впечатлений
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
54 отзыва
Уффици: путешествие через эпохи искусства - 2 часа, 11 залов, море впечатлений
Погрузитесь в мир великих мастеров Ренессанса с эксклюзивной экскурсией по галерее Уффици. Изучите шедевры, узнайте их истории и тайны
Начало: Piazzale degli Uffizi
Сегодня в 08:00
Завтра в 10:30
170153 за всё до 4 чел.
Традиционные ремёсла Флоренции
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Традиционные ремёсла Флоренции
Шопинг-поход по лавочкам искусных флорентийских мастеров
Начало: На Золотом мосту
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
180153 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кирилл
    30 июня 2024
    Головокружительная Флоренция
    Большое спасибо Марии за великолепно организованную экскурсию. За два дня, с Марией, познакомились с самыми интересными достопримечательностями Флоренции.
  • M
    Mariam
    25 июня 2024
    Уффици: 2 часа, 11 залов, море впечатлений
    Просто слов нет очень умная знающая свое дело очень интересно рассказала про Флоренцию и про музей Уффиций спасибо большое
  • А
    Анна
    12 июня 2024
    В галерею Уффици с историком искусства
    Очень понравилась гид) много знает про искусство и флоренцию.
  • С
    Светлана
    12 июня 2024
    Головокружительная Флоренция
    Первый раз во Флоренции, приехали из Рима на один день, чтобы хоть немного познакомиться с городом взяли обзорную экскурсию с
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    Марией. Остались очень довольны, за два с половиной часа прошли по основным достопримечательностям. Мария, по-моему, сама в восторге от Флоренции, поэтому и рассказывает все как-то удивительно легко, непринужденно, интересно. Конечно объять необъятное за один визит сложно, очень захотелось вернуться хотя бы дня на 3.

    Первый раз во Флоренции, приехали из Рима на один день, чтобы хоть немного познакомиться с городом взяли обзорную экскурсию с Марией
  • K
    Karina
    8 июня 2024
    Уффици: 2 часа, 11 залов, море впечатлений
    Легкая и информативная экскурсия, советую всем любителям истории искусства:)
  • Д
    Дарья
    6 июня 2024
    Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия
    Спасибо большое за интересную экскурсию. Было очень познавательно! Бродили потом самостоятельно по городу уже с каким то внутренним компасом. Спасибо!!!
  • A
    Anna
    29 мая 2024
    Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия
    Марина отличный рассказчик и смогла помочь нам получить наиболее интересную и полезную информацию о городе, насколько это возможно за один день.
  • С
    Санта
    29 мая 2024
    Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия
    Флоренция – звучит так как и выглядит. Один из самых прекрасных городов в мире. Великолепие этого города помогла понять и
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    распознать через историю, архитектуру и искусство профессионал и фанат своего дела – Марина. Не смотря на то, что мы не первый раз в этом городе, ей удалось каждым своим рассказом подтвердить, на сколько важно брать экскурсии и смотреть на город глазами местного жителя.

    Флоренция – звучит так как и выглядит. Один из самых прекрасных городов в мире. Великолепие этого
  • О
    Оксана
    26 мая 2024
    Уффици: 2 часа, 11 залов, море впечатлений
    Мы в восторге от экскурсии! Мария за 2 часа показала нам главные шедевры, а потом мы остались еще и посмотрели
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    в своем темпе. Без экскурсии с профессионалом вы потеряете время и силы. Мария очень позитивный и опытный экскурсовод - ответила на все вопросы, видно, что хорошо владеет материалом. Очень рекомендуем!

  • М
    Михаил
    11 мая 2024
    Головокружительная Флоренция
    Все было, динамично, интересно и реально головокружительно ☺️

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Со скидкой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Флоренции
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия
  2. В галерею Уффици с историком искусства
  3. Головокружительная Флоренция
  4. Уффици: 2 часа, 11 залов, море впечатлений
  5. Традиционные ремёсла Флоренции
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Санта-Мария-дель-Фьоре
  4. Галерея Уффици
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июле 2024
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Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Со скидкой», 475 ⭐ отзывов, цены от €153. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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