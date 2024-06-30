1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия: история и архитектура
Откройте для себя духовное и архитектурное наследие Флоренции в уникальной трёхчасовой прогулке
Сегодня в 15:00
8 июля в 08:00
200€160 за всё до 10 чел.
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20%
Индивидуальная
2.5 часа
Галерея Уффици в Флоренции: эксклюзивная экскурсия с историком искусства
Знакомство с шедеврами итальянской живописи в одном из самых знаменитых музеев мира - галерее Уффици, в сопровождении историка искусства
9 июля в 10:00
11 июля в 10:30
200€160 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Головокружительная Флоренция: Индивидуальное путешествие в сердце истории
Познайте душу Флоренции в уникальной экскурсии: от величественных дворцов до тайн великих династий и улочек, где звучит история
Начало: На площади Santa Maria Novella
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
170€153 за всё до 8 чел.
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10%
Индивидуальная
2 часа
Уффици: путешествие через эпохи искусства - 2 часа, 11 залов, море впечатлений
Погрузитесь в мир великих мастеров Ренессанса с эксклюзивной экскурсией по галерее Уффици. Изучите шедевры, узнайте их истории и тайны
Начало: Piazzale degli Uffizi
Сегодня в 08:00
Завтра в 10:30
170€153 за всё до 4 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
Традиционные ремёсла Флоренции
Шопинг-поход по лавочкам искусных флорентийских мастеров
Начало: На Золотом мосту
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
180€153 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККирилл30 июня 2024Большое спасибо Марии за великолепно организованную экскурсию. За два дня, с Марией, познакомились с самыми интересными достопримечательностями Флоренции.
- MMariam25 июня 2024Просто слов нет очень умная знающая свое дело очень интересно рассказала про Флоренцию и про музей Уффиций спасибо большое
- ААнна12 июня 2024Очень понравилась гид) много знает про искусство и флоренцию.
- ССветлана12 июня 2024Первый раз во Флоренции, приехали из Рима на один день, чтобы хоть немного познакомиться с городом взяли обзорную экскурсию с
- KKarina8 июня 2024Легкая и информативная экскурсия, советую всем любителям истории искусства:)
- ДДарья6 июня 2024Спасибо большое за интересную экскурсию. Было очень познавательно! Бродили потом самостоятельно по городу уже с каким то внутренним компасом. Спасибо!!!
- AAnna29 мая 2024Марина отличный рассказчик и смогла помочь нам получить наиболее интересную и полезную информацию о городе, насколько это возможно за один день.
- ССанта29 мая 2024Флоренция – звучит так как и выглядит. Один из самых прекрасных городов в мире. Великолепие этого города помогла понять и
- ООксана26 мая 2024Мы в восторге от экскурсии! Мария за 2 часа показала нам главные шедевры, а потом мы остались еще и посмотрели
- ММихаил11 мая 2024Все было, динамично, интересно и реально головокружительно ☺️
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Со скидкой»
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