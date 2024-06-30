читать дальше Марией. Остались очень довольны, за два с половиной часа прошли по основным достопримечательностям. Мария, по-моему, сама в восторге от Флоренции, поэтому и рассказывает все как-то удивительно легко, непринужденно, интересно. Конечно объять необъятное за один визит сложно, очень захотелось вернуться хотя бы дня на 3.

Первый раз во Флоренции, приехали из Рима на один день, чтобы хоть немного познакомиться с городом взяли обзорную экскурсию с