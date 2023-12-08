читать дальше

рассказчик. Знает Тоскану не понаслышке, так как живет здесь уже около 20 лет. Множество историй, интересных фактов, информации культурного, гастрономического и исторического характера. Мы никак не могли увести себя с антикварного рынке, Гуля отменила свои дела и продлила нашу экскурсию на дополнительное время. Все было продумано идеально, так чтобы сэкономить наше время и деньги и сократить количество перемещений. В середине экскурсии успели пообедать в аутентичном ресторанчике посреди рынка. И увезли с собой диковинку - чесночную головку весом больше килограмма, знаменитый тосканский чеснок для поцелуем. Кому интересно, тот погуглит) Гуле огромное спасибо! И очень надеемся на повторные встречи!