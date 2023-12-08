1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Антикварные рынки провинциальной Тосканы
Отправиться на лучшие ярмарки пригородов Флоренции за винтажными сокровищами
«Можем поехать на знаменитый рынок в очаровательный средневековый Ареццо, пройти красивейшим площадям и посмотреть на дом, в котором родился Франческо Петрарка»
12 июня в 10:00
14 июня в 16:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
История торговой Флоренции
Погрузится с историю и атмосферу торгового города средних веков и открыть наследие тех времен
«Главный предмет торговли и наживы — шерстяное флорентийское сукно, тонкое, мягкое, ярко окрашенное в чистые цвета, ах, как же хорош отрез и на шаль, и на новое платье, а вот этот, с каймой, вышитой золотой и серебряной нитью, просто чудо»
Сегодня в 10:00
19 июня в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Флоренция: все оттенки Средневековья
Погрузитесь в средневековую Флоренцию: узнайте о жизни Данте, посетите Дворец Даванцати и раскройте тайны городских улочек
Начало: У Кафедрального собора Санта Мария дель Фьоре
«Познакомлю с местом оживленной городской торговли и объясню, как рынок зерна превратился в церковь Орсанмикеле»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Шопинг и дегустационный ужин в Монтеварки
Отправиться в знаменитый аутлет Prada и насладиться блюдами тосканской кухни
Начало: Montevarchi
10 июня в 16:00
14 июня в 16:00
от €94 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Традиционные ремёсла Флоренции
Шопинг-поход по лавочкам искусных флорентийских мастеров
Начало: На Золотом мосту
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия8 декабря 2023Эта экскурсия -это знакомство, знакомство с новыми людьми, с новой кузнец, украшенное шоппингом -все, как мы любим. Поездка в пригород
- ссветлана25 сентября 2023Экскурсия была организованна прекрасно-с учетом наших возможностей по здоровью. Так же огромное спасибо за организацию документации по вьезду в город авто со знаком инвалид. Что имеет колоссальное значение для людей с данной проблемой. БОльшое спасибо за прекрасную экскурсию. Светлана+Светлана
- РРоберт8 июня 2023Невероятная экскурсия и восхитительная Гуля! Уже смотрим билеты в Тоскану на следующий сезон, чтобы повторить этот незабываемый опыт. Гуля великолепный
- ЕЕлена24 апреля 2023Без Гули в такие магазинчик точно не добраться! Мало того, что они в маленьком городке, так ещё и вдали от
- ЕЕлена2 апреля 2023Несмотря на проливной дождь, мы получили огромное удовольствие, прогулявшись по Флоренции и увидев ее средневековую сущность. Особенно поразил музей Davanzati. Это прекрасно отреставрированная башня-дворец. Спасибо огромное гиду! Рекомендуем!
- NNatalya2 марта 2020Добрый день! Мы очень часто пользуемся услугами экскурсоводов. Светлана - это самородок блистательного ума. Она комментировала любой наш вопрос погружаясь гораздо глубже
- ООлег4 января 2020Замечательно атмосферный вечер. В отличии от стандартных экскурсий, это не поток, не рутина, а скорее редкий и особый Тур. Это без преувеличения Поездка к Друзьям. Без пафоса. Без интонаций. Душевно. С достоинством и расположением. Спасибо Гуля! Perfetto!!!
- ИИльясов15 октября 2019Самая лучшая экскурсия! Гуля очень интересный человек, хороший рассказчик и классный водитель Фиата 500!!!))) Спасибо Гуля!
- ММарина25 июня 2019Спасибо большое Гуля за очень приятный день, за безумно вкусную еду. Если у вас есть малейшая возможность воспользуйтесь Гулеными услугами и посетите эти края. Уже мечтаем вернуться. Ещё раз огромное спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Шопинг»
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