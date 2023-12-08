Шопинг во Флоренции

Найдено 5 экскурсий в категории «Шопинг» во Флоренции на русском языке, цены от €94. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Антикварные рынки провинциальной Тосканы
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Антикварные рынки провинциальной Тосканы
Отправиться на лучшие ярмарки пригородов Флоренции за винтажными сокровищами
«Можем поехать на знаменитый рынок в очаровательный средневековый Ареццо, пройти красивейшим площадям и посмотреть на дом, в котором родился Франческо Петрарка»
12 июня в 10:00
14 июня в 16:00
125 за всё до 4 чел.
История торговой Флоренции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
История торговой Флоренции
Погрузится с историю и атмосферу торгового города средних веков и открыть наследие тех времен
«Главный предмет торговли и наживы — шерстяное флорентийское сукно, тонкое, мягкое, ярко окрашенное в чистые цвета, ах, как же хорош отрез и на шаль, и на новое платье, а вот этот, с каймой, вышитой золотой и серебряной нитью, просто чудо»
Сегодня в 10:00
19 июня в 10:00
160 за всё до 10 чел.
Флоренция: все оттенки Средневековья
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Флоренция: все оттенки Средневековья
Погрузитесь в средневековую Флоренцию: узнайте о жизни Данте, посетите Дворец Даванцати и раскройте тайны городских улочек
Начало: У Кафедрального собора Санта Мария дель Фьоре
«Познакомлю с местом оживленной городской торговли и объясню, как рынок зерна превратился в церковь Орсанмикеле»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
120 за всё до 10 чел.
Шопинг и дегустационный ужин в Монтеварки
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
12 отзывов
Шопинг и дегустационный ужин в Монтеварки
Отправиться в знаменитый аутлет Prada и насладиться блюдами тосканской кухни
Начало: Montevarchi
10 июня в 16:00
14 июня в 16:00
от 94 за всё до 5 чел.
Традиционные ремёсла Флоренции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Традиционные ремёсла Флоренции
Шопинг-поход по лавочкам искусных флорентийских мастеров
Начало: На Золотом мосту
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    8 декабря 2023
    Шопинг и дегустационный ужин в Монтеварки
    Эта экскурсия -это знакомство, знакомство с новыми людьми, с новой кузнец, украшенное шоппингом -все, как мы любим. Поездка в пригород
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    Флоренции удалась. Самые положительные эмоции. Вкусовым сосочкам понравилась. Шоппинг тоже доставил удовольствие -полицезрели дизайнерские коллекции в аутлете, купили же а магазине для итальянцев, куда нас тоже завезли. Всем довольны

    Эта экскурсия -это знакомство, знакомство с новыми людьми, с новой кузнец, украшенное шоппингом -все, как мыЭта экскурсия -это знакомство, знакомство с новыми людьми, с новой кузнец, украшенное шоппингом -все, как мыЭта экскурсия -это знакомство, знакомство с новыми людьми, с новой кузнец, украшенное шоппингом -все, как мыЭта экскурсия -это знакомство, знакомство с новыми людьми, с новой кузнец, украшенное шоппингом -все, как мыЭта экскурсия -это знакомство, знакомство с новыми людьми, с новой кузнец, украшенное шоппингом -все, как мы
  • с
    светлана
    25 сентября 2023
    История торговой Флоренции
    Экскурсия была организованна прекрасно-с учетом наших возможностей по здоровью. Так же огромное спасибо за организацию документации по вьезду в город авто со знаком инвалид. Что имеет колоссальное значение для людей с данной проблемой. БОльшое спасибо за прекрасную экскурсию. Светлана+Светлана
  • Р
    Роберт
    8 июня 2023
    Антикварные рынки провинциальной Тосканы
    Невероятная экскурсия и восхитительная Гуля! Уже смотрим билеты в Тоскану на следующий сезон, чтобы повторить этот незабываемый опыт. Гуля великолепный
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    рассказчик. Знает Тоскану не понаслышке, так как живет здесь уже около 20 лет. Множество историй, интересных фактов, информации культурного, гастрономического и исторического характера. Мы никак не могли увести себя с антикварного рынке, Гуля отменила свои дела и продлила нашу экскурсию на дополнительное время. Все было продумано идеально, так чтобы сэкономить наше время и деньги и сократить количество перемещений. В середине экскурсии успели пообедать в аутентичном ресторанчике посреди рынка. И увезли с собой диковинку - чесночную головку весом больше килограмма, знаменитый тосканский чеснок для поцелуем. Кому интересно, тот погуглит) Гуле огромное спасибо! И очень надеемся на повторные встречи!

  • Е
    Елена
    24 апреля 2023
    Антикварные рынки провинциальной Тосканы
    Без Гули в такие магазинчик точно не добраться! Мало того, что они в маленьком городке, так ещё и вдали от
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    оживленных улиц. Оказывается, итальянцы продают всё. То, что вам нужно, придётся поискать. Интересный опыт для нас! Поскольку мы быстро нашли и купили симпатичные вещи, спросили Гулю, нельзя ли в оставшееся время посетить какую-нибудь винодельню. Получилось два в одном: и магазинчики, и мини дегустация вина.

  • Е
    Елена
    2 апреля 2023
    Флоренция: все оттенки Средневековья
    Несмотря на проливной дождь, мы получили огромное удовольствие, прогулявшись по Флоренции и увидев ее средневековую сущность. Особенно поразил музей Davanzati. Это прекрасно отреставрированная башня-дворец. Спасибо огромное гиду! Рекомендуем!
  • N
    Natalya
    2 марта 2020
    История торговой Флоренции
    Добрый день! Мы очень часто пользуемся услугами экскурсоводов. Светлана - это самородок блистательного ума. Она комментировала любой наш вопрос погружаясь гораздо глубже
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    в историю и легенды, чем видимо предполагала экскурсия.) Рекомендую воспользоваться случаем и заказать экскурсию именно у нее! Света, Вам огромное спасибо! Вы супер!

  • О
    Олег
    4 января 2020
    Шопинг и дегустационный ужин в Монтеварки
    Замечательно атмосферный вечер. В отличии от стандартных экскурсий, это не поток, не рутина, а скорее редкий и особый Тур. Это без преувеличения Поездка к Друзьям. Без пафоса. Без интонаций. Душевно. С достоинством и расположением. Спасибо Гуля! Perfetto!!!
  • И
    Ильясов
    15 октября 2019
    Шопинг и дегустационный ужин в Монтеварки
    Самая лучшая экскурсия! Гуля очень интересный человек, хороший рассказчик и классный водитель Фиата 500!!!))) Спасибо Гуля!
  • М
    Марина
    25 июня 2019
    Антикварные рынки провинциальной Тосканы
    Спасибо большое Гуля за очень приятный день, за безумно вкусную еду. Если у вас есть малейшая возможность воспользуйтесь Гулеными услугами и посетите эти края. Уже мечтаем вернуться. Ещё раз огромное спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Шопинг»

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  1. Антикварные рынки провинциальной Тосканы
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  3. Флоренция: все оттенки Средневековья
  4. Шопинг и дегустационный ужин в Монтеварки
  5. Традиционные ремёсла Флоренции
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  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Санта-Мария-дель-Фьоре
  4. Галерея Уффици
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Шопинг" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 94 до 180. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Шопинг», 18 ⭐ отзывов, цены от €94. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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