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Тайны шедевров Уффици

Irina Z.
Irina Z. – Гид из Флоренции
Индивидуальная экскурсия ⛳ в уникальный музей 🖼 XVI века.

Галерея Уффици – самая популярная в Италии, она рассказывает о появлении Ренессанса в искусстве и развитии итальянской живописи.

Здесь вы узнаете о ценности картин, революционных техниках, которые применяли художники, и как это всё повлияло на будущие поколения.

Вы наглядно увидите, как развивалось искусство с XIII по XVIII век, как менялись стили и эпохи.

И, конечно, полюбуетесь шедеврами Боттичелли, Леонардо да Винчи, Тициана и Караваджо.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🖼Музеи
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €180 за экскурсию

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Тайны шедевров Уффици
Тайны шедевров Уффици

Что вы увидите

  • Галерея Уффици
Приглашаю посетить один из важнейших музеев в мире, который был открыт для посетителей практически сразу после возведения в XVI веке. Вы увидите работы великих итальянских мастеров эпохи Возрождения и узнаете связанные с ними невероятные истории 📖. Я помогу вам почувствовать, как сквозь цвет и форму проявляются мир, культура, личность и судьба гениальных художников. Посещение Уффици станет для вас эмоциональным и ярким воспоминанием, привезенным из чудесной Флоренции.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты в галерею
Начало
🚩 площадь Уффици, напротив входа номер 2
Место завершения
🏁 галерея Уффици
Тайны шедевров Уффици
Тайны шедевров Уффици
Тайны шедевров Уффици
Тайны шедевров Уффици

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Irina Z.
Irina Z.
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