Приглашаю посетить один из важнейших музеев в мире, который был открыт для посетителей практически сразу после возведения в XVI веке. Вы увидите работы великих итальянских мастеров эпохи Возрождения и узнаете связанные с ними невероятные истории 📖. Я помогу вам почувствовать, как сквозь цвет и форму проявляются мир, культура, личность и судьба гениальных художников. Посещение Уффици станет для вас эмоциональным и ярким воспоминанием, привезенным из чудесной Флоренции.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Билеты в галерею
Начало
🚩 площадь Уффици, напротив входа номер 2
Место завершения
🏁 галерея Уффици
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.