Irina Z. – Гид из Флоренции

Индивидуальная экскурсия ⛳ в уникальный музей 🖼 XVI века.



Галерея Уффици – самая популярная в Италии, она рассказывает о появлении Ренессанса в искусстве и развитии итальянской живописи.



Здесь вы узнаете о ценности картин, революционных техниках, которые применяли художники, и как это всё повлияло на будущие поколения.



Вы наглядно увидите, как развивалось искусство с XIII по XVIII век, как менялись стили и эпохи.



И, конечно, полюбуетесь шедеврами Боттичелли, Леонардо да Винчи, Тициана и Караваджо.