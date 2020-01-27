13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Понять достояние Уффици

С первых минут в главном музее Флоренции вы погрузитесь в историю развития живописи, скульптуры и моды на примере экспонатов галереи. Я помогу понять их значимость не только для итальянского, но для мирового искусства. Экскурсия пройдет по принципу, которому подчинена экспозиция, — «хронология и школы». Сначала вы узнаете об особенностях религиозной живописи XIII века, логично перейдете к светским сюжетам Ренессанса и в конце изучите полотна XVII века. Вы разберетесь в стилях от готики до барокко, научитесь отличать греческие изваяния от римских и «читать» сюжеты картин. А еще поговорим о том, как синьоры Тосканы из династии Медичи собирали богатую коллекцию Уффици.

Ответы на все «почему» о шедеврах

«Мадонны» Джотто, Чимабуэ и Филиппо Липпи; «Святое семейство» Микеланджело; «Весна» и «Рождение Венеры» Боттичелли; скульптуры Дорифоро, Клеомена и Венера Книдская: эти и многие другие произведения ждут на моей экскурсии. Я расскажу, почему Леонардо назвал свое нововведение воздушной перспективой, почему Микеланджело писал так мало картин, почему на 400 лет забыли о Боттичелли и почему «Вакха» Караваджо поместили среди натюрмортов. Вы сравните автопортреты Рембрандта и Рубенса, узнаете, как последнему удалось оставить после себя почти 3000 произведений, и почему Андреа дель Сарто называют художником без ошибок. Отдельной темой станут модные тенденции в одежде и прическах XIII — XVII вв, о которых также расскажут шедевры Уффици.