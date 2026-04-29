13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

С первых минут в главном музее Флоренции мы погрузимся в историю развития живописи, скульптуры и моды на примере экспонатов галереи. Экскурсия пройдёт по принципу, которому подчинена экспозиция, — хронология и школы. Сначала мы поговорим об особенностях религиозной живописи 13 века, логично перейдём к светским сюжетам Ренессанса и в конце увидим полотна 17 века. Вы разберётесь в стилях: от готики до барокко, отличите греческие изваяния от римских и «прочитаете» сюжеты картин.
Ответы на многие «почему» о шедеврах
Я расскажу, почему Леонардо назвал свои нововведения воздушной перспективой и сфумато, почему Микеланджело писал так мало картин, почему на 400 лет забыли о Боттичелли, и почему «Вакха» Караваджо поместили среди натюрмортов. Отдельной темой станут модные тенденции в одежде и прическах 13 — 17 вв, отражённые в шедеврах Уффици.
Организационные детали
Билеты в галерею Уффици не включены в стоимость. Вам надо купить их заранее на официальном сайте галереи. На входе в музей могут попросить документ, удостоверяющий личность. Билет для гида не нужен
Стоимость билетов зависит от сезона. Для детей до 18 лет билет не нужен (при наличии документов), оплачивается только бронирование онлайн — €4 за чел.
Если на экскурсии более двух участников, то отдельно оплачиваются наушники (в музее шумно) — €2,5 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Уффици
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2478 туристов
Я живу и работаю в Италии с 2000 года, имею государственную аккредитацию гида. Каждый день, видя всё это обилие красоты, не могу не задавать себе вопросы. Ответы на них лучше читать дальшеуменьшить
всего искать, изучая город и профессию на курсах гидов, а потом соединять приятное с полезным. Вот такая, примерно, схема выбора профессии.
Хотя на этом учёба не заканчивается: в жизни ещё полно вопросов, на которые хочется найти ответ. Легко и непринуждённо о серьёзных вещах — это обо мне.
Если вы любите путешествовать и хотите узнать что-то новое, то нам с вами по пути. До встречи во Флоренции!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 171 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Нашли то, что искали! Огромная благодарность Татьяне за ее труд и замечательную экскурсию в Уффици. Прошли за два часа самые главные залы и работы, обо всем подробно и интересно нам читать дальшеуменьшить
рассказала Татьяна. Уделила внимание истории, акцентам, все было просто и понятно, очень интересно. Если хотите познакомиться с шедеврами мировой культуры в Уффици - берите профессионального гида, это на 100% создаст вам полное погружение в атмосферу и историю. Татьяна даже научила нас немного разбираться в стилях и особенностях разных эпох. Это было не просто интересно, познавательно, но и обучающе полезно 👍👍👍 спасибо!
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Регина
Татьяна замечательный экскурсовод и эксперт в области искусства. Было все предельно понятно и безумно интересно. Картины и живопись открылись нам с другой стороны. Я имею большой опыт в путешествиях и читать дальшеуменьшить
экскурсиях и хочу замечать что Таньяна очень заинтересовала рассказами, фактами и мыслями. С нами были друзья которые впервые попали на подобную экскурсию и они были в приятном удивлении что каждая картина имеет не просто Выдающегося автора но и историю и символику. Спасибо Татьяне❤️❤️❤️
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К
Кристина
Заказала тур с Татьяной по рекомендации друзей, мы в восторге! настолько доступно и интересно, были с подростком.
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Элеонора
Татьяна - превосходный гид, который не просто водила по залам, а влюбила нас в искусство. Рассказывала увлечённо, глубоко, с такими деталями, которых нет в путеводителях. Объяснила символику «Весны» Боттичелли и «Благовещения» Леонардо так, что мы смотрели на знакомые картины новыми глазами. Время пролетело незаметно. Огромное спасибо за этот прекрасный день во Флоренции! Обязательно вернёмся 🙌🇮🇹
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А
Анна
замечательный гид, чувствуется отличное образование, профессионализм. все прошло как планировалось, без опоздания, ожидания от экскурсии оправдались.
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И
Игорь
Экскурсию проводила Татьяна — хороший рассказчик и профессиональный гид. Материал был подан структурированно и интересно. Очень понравился живой, грамотный русский язык и уверенное владение темой: сразу чувствуется, что Татьяна хорошо знает материал и глубоко знакома с историей места. Экскурсия прошла легко, содержательно и с хорошим балансом фактов и живого общения. Однозначно рекомендую. Твёрдая пятёрка!
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