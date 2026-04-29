13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Почему главный музей Флоренции стоит посетить обязательно? После экскурсии вы получите исчерпывающий ответ на этот вопрос. В старинном дворце на берегу Арно исследуете произведения Джотто, Боттичелли, Леонардо да Винчи, Чимабуэ, Рубенса, Микеланджело и других авторов. Поймете их роль в истории развития искусства и узнаете главное о сюжетах живописи и скульптуры 13 — 17 веков.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-9 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Понять достояние Уффици

С первых минут в главном музее Флоренции мы погрузимся в историю развития живописи, скульптуры и моды на примере экспонатов галереи. Экскурсия пройдёт по принципу, которому подчинена экспозиция, — хронология и школы. Сначала мы поговорим об особенностях религиозной живописи 13 века, логично перейдём к светским сюжетам Ренессанса и в конце увидим полотна 17 века. Вы разберётесь в стилях: от готики до барокко, отличите греческие изваяния от римских и «прочитаете» сюжеты картин.

Ответы на многие «почему» о шедеврах

Я расскажу, почему Леонардо назвал свои нововведения воздушной перспективой и сфумато, почему Микеланджело писал так мало картин, почему на 400 лет забыли о Боттичелли, и почему «Вакха» Караваджо поместили среди натюрмортов. Отдельной темой станут модные тенденции в одежде и прическах 13 — 17 вв, отражённые в шедеврах Уффици.

Организационные детали