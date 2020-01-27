13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Величие и великолепие галереи Уффици

Изучить контекст создания шедевров и «прочитать» их детали

Taтьяна
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Taтьяна – ваш гид
Почему главный музей Флоренции стоит посетить обязательно? После экскурсии вы получите исчерпывающий ответ на этот вопрос.

В старинном дворце на берегу Арно исследуете произведения Джотто, Боттичелли, Леонардо да Винчи, Чимабуэ, Рубенса, Микеланджело и других авторов.

Поймете их роль в истории развития искусства и узнаете главное о сюжетах живописи и скульптуры XIII — XVII веков.
105 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Уффици
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии13 отзывов
4.92
Величие и великолепие галереи Уффици
Величие и великолепие галереи Уффици

Что вас ожидает

Понять достояние Уффици
С первых минут в главном музее Флоренции вы погрузитесь в историю развития живописи, скульптуры и моды на примере экспонатов галереи. Я помогу понять их значимость не только для итальянского, но для мирового искусства. Экскурсия пройдет по принципу, которому подчинена экспозиция, — «хронология и школы». Сначала вы узнаете об особенностях религиозной живописи XIII века, логично перейдете к светским сюжетам Ренессанса и в конце изучите полотна XVII века. Вы разберетесь в стилях от готики до барокко, научитесь отличать греческие изваяния от римских и «читать» сюжеты картин. А еще поговорим о том, как синьоры Тосканы из династии Медичи собирали богатую коллекцию Уффици.

Ответы на все «почему» о шедеврах
«Мадонны» Джотто, Чимабуэ и Филиппо Липпи; «Святое семейство» Микеланджело; «Весна» и «Рождение Венеры» Боттичелли; скульптуры Дорифоро, Клеомена и Венера Книдская: эти и многие другие произведения ждут на моей экскурсии. Я расскажу, почему Леонардо назвал свое нововведение воздушной перспективой, почему Микеланджело писал так мало картин, почему на 400 лет забыли о Боттичелли и почему «Вакха» Караваджо поместили среди натюрмортов. Вы сравните автопортреты Рембрандта и Рубенса, узнаете, как последнему удалось оставить после себя почти 3000 произведений, и почему Андреа дель Сарто называют художником без ошибок. Отдельной темой станут модные тенденции в одежде и прическах XIIIXVII вв, о которых также расскажут шедевры Уффици.

Организационные детали

Билеты в галерею Уффици не включены в стоимость. Их лучше покупать заранее или я могу заказать билеты для вас (это бесплатная услуга). Стоимость билетов зависит от сезона (уточняйте в переписке). Билет для гида не нужен.

Величие и великолепие галереи Уффици
Величие и великолепие галереи Уффици
Величие и великолепие галереи Уффици
Величие и великолепие галереи Уффици
Величие и великолепие галереи Уффици
Величие и великолепие галереи Уффици
Величие и великолепие галереи Уффици

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Уффици.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Taтьяна
Taтьяна
Меня зовут Татьяна. Уже 17 лет я живу и работаю в Италии. Каждый день, видя обилие всей этой красоты, я не могу не не задавать себе вопросы. А ответы лучше всего получить, выучившись на курсах гидов. А потом соединить приятное с полезным. Вот такая приблизительно схема выбора профессии. Хотя на этом учеба не заканчивается. В жизни еще полно вопросов, на которые хотелось бы найти ответ. Если вы любите путешествовать и хотите узнать что-то новое, то нам с вами по пути. До встречи во Флоренции!
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13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 января 2020
Экскурсия прошла замечательно! Татьяна вела нас от эпохи к эпохе, погружая в тонкости стилей великих художников, а также раскрывая истории и знакомя с легендами, стоящими за созданием полотен и скульптур. Мы узнали столько нового! Начиная с того, как готовились краски в эпоху Возрождения, и заканчивая тем, кому обязаны французы своим знаменитым луковым супом! Татьяна провела экскурсию на одном дыхании! И это при том, что вместо заявленных двух часов мы гуляли по галереи не менее трех! С большим теплом и благодарностью вспоминаю нашу с Татьяной встречу и всем рекомендую Татьяну как экскурсовода!
1 января 2020
Татьяна - прекрасный гид с глубокими знаниями и поставленной речью. Очень интересная экскурсия по дворцу Питти. К сожалению, не смогли попасть на экскурсию в Уфиццы с ней, но обязательно вернёмся! Спасибо большое за экскурсию, Татьяна.
12 ноября 2019
Татьяна просто потрясающий и очень интересный рассказчик! Было увлекательно, познавательно и очень приятно провести с ней время. Спасибо огромное! Мы обязательно приедем еще и без сомнений продолжим знакомство с городом с Вашей помощью!
23 сентября 2019
Все прошло отлично. Татьяна очень интересно рассказывала обо всем.
5 августа 2019
Отличная познавательная экскурсия
28 июля 2019
Нам очень понравилось!

Если вы не искусствовед, то самому гулять по галерее Уффици будет не очень интересно, плюс толпы народу будут постоянно сбивать вас с толку. Экспонатов очень много и если ходить с аудиогидом то у вас уйдет на это весь день и все смешается в кашу в голове. Поэтому рекоммендую забронировать экскурсию с гидом. На Уффици можно потратиться.

Татьяна - отличный гид! Продуманный маршрут, интересный рассказ, который выстраивается в целостную картину. Хоть мы и люди далекие от искусства, тем не менее Татьяне удалось заинтересовать нас с первой секунды и преподнести информацию в понятной форме. Татьяна настоящий профессионал своего дела и очень хорошо разбирается в искусстве. С ней вы увидите те детали, которые сами бы никогда не заметили.
11 июля 2019
Татьяна - отличный рассказчик. Помогла со всеми формальностями на входе. Сами бы мы разбирались дольше. Экскурсия понравилась.
9 июля 2019
Экскурсия в Галерею Уффици была замечательная и познавательная! Спасибо огромное Татьяне , нашему очаровательному, доброжелательному и самое главное - знающему гиду. Она легко, просто и с юмором объясняла все исторические события, имеющие отношения к экспонатам музея. Отвечала на все наши вопросы. Мы увидели все самое важное и интересное в галерее, а так же узнали много нового. Очень рекомендуем Татьяну всем гостям волшебной Флоренции!
Екатерина
9 апреля 2019
Экскурсия понравилась, но от Уффици, честно говоря, ожидала большего. Рекомендую Татьяну, как человека, который за 2,5 часа проведет вас по самым значимым остановкам, интересно расскажет об исторических событиях, которые сопровождали то ли иное полотно. Самостоятельное первичное посещение галереи для меня было невозможным, так как я понимала, что уложиться в 2-3 часа, посмотрев при этом все значимые работы, не получится. Посему было принято решение воспользоваться услугами профессионала и мы не пожалели. Рекомендую.
2 апреля 2019
Спасибо Татьяне за проведенную экскурсию! Материал подавался структурировано, четко выделялось основное, при этом для восприятия информация не была скучной. Благодаря гиду открыла для себя несколько новых имен художников, иногда с потрясающей по драматичности судьбой... Татьяна отработала заявленное время на 100% Конечно, мы рассматривали основные моменты - но иногда это были и скрытые мелочи, на которые сам не обратишь внимание. По завершению экскурсии я осталась в галерее, еще раз прошла ее самостоятельно - и могу сказать, что Татьяна выбирала для показа действительно интересные экземпляры. Спасибо!
Ещё 3 отзыва

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