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Галерея Уффици. Ответы на все ваши «почему»

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14 отзывов
Татьяна П.
Татьяна П. – Гид из Флоренции
Путешествуя, каждый из нас находится в постоянном поиске прекрасного.

Предлагаю вам отправиться туда, где красота веками хранится в скульптурах и на полотнах великих мастеров.

Изучив большое количество материалов по теме искусства, я с радостью поделюсь с вами самым интересным и проведу с вами несколько часов в одном из богатейших собраний европейского искусства.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🖼Музеи
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €15 за экскурсию

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Галерея Уффици. Ответы на все ваши «почему»
Галерея Уффици. Ответы на все ваши «почему»

Что вы увидите

  • Галерея Уффици
Почему во Флоренции стоит увидеть Уффици?
Этот музей 🖼 — одна из визитных карточек города. На протяжении 300 лет Медичи, синьоры Тосканы, собирали эту коллекцию, которую немного дополнили после них. Тут сосредоточены картины XIII-XVIII века, греческие и римские скульптуры. А такие имена как: Чимабуэ, Джотто, Боттиччели, Андреа дель Сарто, Понтормо, Леонардо да Винчи, Рембрандт, Рубенс, Гойя … сделают честь любому музею.
Почему стоит посетить Уффици с гидом?
Как и в любом другом деле и здесь важен профессионализм. Путеводитель Вы прочтете и сами. Я расскажу Вам о полотнах, о стилях, о том, как отличить греческие изваяния от римских, как не потеряться среди огромного количества картин и не упустить знаковые для развития искусства работы. Я расскажу Вам, почему Леонардо назвал своё нововведение воздушной перспективой и какие они есть ещё.
Мы вместе увидим работы великих и ответим на многие «почему»
  • Почему Микеланджело так мало писал картин?
  • Почему забыли на 400 лет о Боттичелли? Больше чем в Уффици, нигде так сильно и много не представлен этот художник. И почему женщины на его полотнах с животиками? (Этот вопрос почти всегда задают русские туристы).
  • На входном билете в Уффици — репродукция картины Филиппо Липпи, одна из его Мадонн. Почему именно эта модель позировала художнику? На примере этой картины мы поговорим о ренессансной моде.
  • Обязательно остановимся у полотна Андреа дель Сарто и узнаем, почему его называли художником без ошибок. Убедимся, что его работы не уступают Рафаэлю, который тоже представлен в Уффици.
  • Пройти мимо шедевра Тициана, его Венеры, невозможно. Почему и для кого Гуидобальдо II делла Ровере заказал это полотно?
  • В истории 📖 живописи XVII века мало женских имен. Но они есть. Об одной из них — Артемизии Джентилески, я расскажу Вам и отвечу, почему она выбрала такую кровожадную тему для своего полотна.
  • Не оставим мы без внимания и Караваджо. А почему не Микеланджело Меризи (это его настоящее имя)? И почему его «Вакха» поместили среди натюрмортов?
  • Почти на выходе из музея нас будет провожать грустный и потухший взгляд Рембрандта — его автопортрет. А рядом с ним Рубенс — тоже автопортрет, но смотрит по-другому. Почему? И как удалось Рубенсу оставить после себя почти 3000 произведений.
У туристов возникнут и другие «почему». Давайте ответим на них вместе! Жду Вас в Уффици!

Напоминаю:

  • Экскурсия может длится 2-3 или 4 часа, по желанию туриста.
  • Входные билеты 🎫 не входят в стоимость экскурсии 🧭, но вы можете приобрести их онлайн.
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 площадь Уффици
Галерея Уффици. Ответы на все ваши «почему»
Галерея Уффици. Ответы на все ваши «почему»
Галерея Уффици. Ответы на все ваши «почему»
Галерея Уффици. Ответы на все ваши «почему»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна П.
Татьяна П.
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14 отзывов оставили туристы

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