Почему во Флоренции стоит увидеть Уффици?

Этот музей 🖼 — одна из визитных карточек города. На протяжении 300 лет Медичи, синьоры Тосканы, собирали эту коллекцию, которую немного дополнили после них. Тут сосредоточены картины XIII-XVIII века, греческие и римские скульптуры. А такие имена как: Чимабуэ, Джотто, Боттиччели, Андреа дель Сарто, Понтормо, Леонардо да Винчи, Рембрандт, Рубенс, Гойя … сделают честь любому музею.

Почему стоит посетить Уффици с гидом?

Как и в любом другом деле и здесь важен профессионализм. Путеводитель Вы прочтете и сами. Я расскажу Вам о полотнах, о стилях, о том, как отличить греческие изваяния от римских, как не потеряться среди огромного количества картин и не упустить знаковые для развития искусства работы. Я расскажу Вам, почему Леонардо назвал своё нововведение воздушной перспективой и какие они есть ещё.

Мы вместе увидим работы великих и ответим на многие «почему»

Почему Микеланджело так мало писал картин?

Почему забыли на 400 лет о Боттичелли? Больше чем в Уффици, нигде так сильно и много не представлен этот художник. И почему женщины на его полотнах с животиками? (Этот вопрос почти всегда задают русские туристы).

На входном билете в Уффици — репродукция картины Филиппо Липпи, одна из его Мадонн. Почему именно эта модель позировала художнику? На примере этой картины мы поговорим о ренессансной моде.

Обязательно остановимся у полотна Андреа дель Сарто и узнаем, почему его называли художником без ошибок. Убедимся, что его работы не уступают Рафаэлю, который тоже представлен в Уффици.

Пройти мимо шедевра Тициана, его Венеры, невозможно. Почему и для кого Гуидобальдо II делла Ровере заказал это полотно?

В истории 📖 живописи XVII века мало женских имен. Но они есть. Об одной из них — Артемизии Джентилески, я расскажу Вам и отвечу, почему она выбрала такую кровожадную тему для своего полотна.

Не оставим мы без внимания и Караваджо. А почему не Микеланджело Меризи (это его настоящее имя)? И почему его «Вакха» поместили среди натюрмортов?

Почти на выходе из музея нас будет провожать грустный и потухший взгляд Рембрандта — его автопортрет. А рядом с ним Рубенс — тоже автопортрет, но смотрит по-другому. Почему? И как удалось Рубенсу оставить после себя почти 3000 произведений.

У туристов возникнут и другие «почему». Давайте ответим на них вместе! Жду Вас в Уффици!

Напоминаю: