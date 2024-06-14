Предлагаю взглянуть на Флоренцию с необычного ракурса и познакомиться с её тайными обществами, монашескими орденами и средневековыми сектами.
Символический взгляд на кафедральный собор и колокольню Джотто, герметическое прочтение «кварталов» Медичи и Данте, секретная «алхимия» Палаццо Веккьо — вместе мы пройдём путь от логики развития исторических событий к магии уникального города с особой исторической судьбой.
Символический взгляд на кафедральный собор и колокольню Джотто, герметическое прочтение «кварталов» Медичи и Данте, секретная «алхимия» Палаццо Веккьо — вместе мы пройдём путь от логики развития исторических событий к магии уникального города с особой исторической судьбой.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Помимо Флоренции у всех на виду, есть у неё ещё одна испостась — скрытая, недоступная для непосвящённых, но готовая поведать свои тайны «имеющим уши, чтобы слышать». Магия и алхимия эпохи Возрождения, секретное знание в колыбели Ренессанса — все эти темы во Флоренции звучат как нигде органично. Разобраться в этих вопросах будет непросто, но я вам с удовольствием помогу!
В нашем путешествии мы:
- Откроем тайны античного культа Sol Invictus («Непобедимое Солнце») на площади Санта Мария Новелла.
- Поговорим о «святой» инквизиции и великой ереси, об архетипах Юнга и мудрости Древнего Египта у истоков человеческого знания
- Обсудим, что обелиски — это не только градостроительные элементы, но и культовые солярные знаки, а всем известный Данте Алигьери был не только поэтом, но и мистиком
- Попробуем разобраться с устройством древних приборов: армилярной сферы, солнечных часов и двух гномонических отверстий в розе фасада
- Поговорим о важной роли базилики Санта Мария Новелла в астрономии
- Вспомним о масонах во Флоренции на площади Санта Тринита
- Продолжим изучение инициатического и алхимического пути, описанного восхитительными фресками часовни Сассетти в одноимённой церкви
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Санта Мария Новелла
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Natalia — ваш гид во Флоренции
Провёл экскурсии для 71 туриста
Меня зовут Наталия, и я — профессиональный гид. Провожу индивидуальные туры по Флоренции и городам Тосканы (Италия), а также экскурсии по всем музеям и галереям Флоренции. С удовольствием работаю сЗадать вопрос
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