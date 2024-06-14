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семьями и легко нахожу общий язык с маленькими путешественниками. Быть гидом в городе, с которым у тебя взаимная любовь — неописуемое удовольствие, но и величайшая ответственность, ведь каждое путешествие — это чья-то мечта. Моя цель — сделать так, чтобы знакомство с Флоренцией и пребывание в этом уникальном городе стало ярким событием и в вашей жизни. С радостью встречусь с вами и поделюсь моими знаниями, опытом и энтузиазмом!