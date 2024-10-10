Экскурсии со скидкой в Генуя до 10%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Генуя на русском языке, цены от €144, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Генуя - любовь с первого взгляда
Пешая
скидка
10%
84 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Генуя - любовь с первого взгляда: история, архитектура, традиции
Погрузитесь в атмосферу Генуи: от средневековых улиц до красочного Боккадассе. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: Встреча на вокзале, круизном терминале или у отеля...
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
160144 за всё до 6 чел.
Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
Пешая
скидка
10%
13 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
Генуя - город загадок и тайн. Пройдите по следам великих личностей, узнайте о масонских обществах и насладитесь местной кухней
Завтра в 09:00
22 окт в 13:00
175158 за всё до 10 чел.
Dolce Vita: Портофино и два залива
Пешая
скидка
10%
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Dolce Vita: Портофино и два залива - Индивидуальная экскурсия в Генуе
Погрузитесь в итальянскую жизнь с экскурсией по Средиземноморью: Портофино, Санта-Маргарита и заливы ждут вас
Завтра в 10:00
22 окт в 18:00
400360 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    10 октября 2024
    Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
    Путешествовали с друзьями по Лигурийскому побережью и нам несказанно повезло в том, что мы заказали экскурсию-прогулку с Ильяной по Генуе.
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    В эту поездку это была самая увлекательная и познавательная экскурсия, которую мы посетили. Спасибо Ильяне за то, что она познакомила нас с Генуей так, что теперь нам очень хочется вернуться и снова и снова бродить по этому волшебному городу узнавая его историю,музеи, сказочные дворцы и пробуя деликатесы:), конечно же обязательно в компании с Ильяной. Всем очень рекомендуем экскурсии Ильяны для того чтобы влюбится в Геную и не только:)

  • A
    Amaliia
    19 августа 2024
    Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
    Замечательный гид. Очень рекомендую. Полностью подстроились под наши запросы
    Замечательный гид. Очень рекомендую. Полностью подстроились под наши запросыЗамечательный гид. Очень рекомендую. Полностью подстроились под наши запросыЗамечательный гид. Очень рекомендую. Полностью подстроились под наши запросыЗамечательный гид. Очень рекомендую. Полностью подстроились под наши запросы
  • Н
    Нелли
    16 августа 2024
    Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
    Отличный гид! Очень профессиональна и знающая свое дело. Она не только показал нам все основные достопримечательности, но и рассказала интересные
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    факты и истории о каждом из них. Всегда была готова помочь и ответить на все наши вопросы. Спасибо за незабываемый опыт и приятное общение!

Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Генуя
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Генуя - любовь с первого взгляда
  2. Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
  3. Dolce Vita: Портофино и два залива
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  1. Самое главное
  2. Кафедральный собор
  3. Дворец Дожей
Сколько стоит экскурсия по Генуя в октябре 2024
Сейчас в Генуя в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 144 до 360 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 97 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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