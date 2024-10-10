скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Генуя - любовь с первого взгляда: история, архитектура, традиции
Погрузитесь в атмосферу Генуи: от средневековых улиц до красочного Боккадассе. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: Встреча на вокзале, круизном терминале или у отеля...
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
160€144 за всё до 6 чел.
скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
Генуя - город загадок и тайн. Пройдите по следам великих личностей, узнайте о масонских обществах и насладитесь местной кухней
Завтра в 09:00
22 окт в 13:00
175€158 за всё до 10 чел.
скидка
10%
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Dolce Vita: Портофино и два залива - Индивидуальная экскурсия в Генуе
Погрузитесь в итальянскую жизнь с экскурсией по Средиземноморью: Портофино, Санта-Маргарита и заливы ждут вас
Завтра в 10:00
22 окт в 18:00
400€360 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья10 октября 2024Путешествовали с друзьями по Лигурийскому побережью и нам несказанно повезло в том, что мы заказали экскурсию-прогулку с Ильяной по Генуе.
- AAmaliia19 августа 2024Замечательный гид. Очень рекомендую. Полностью подстроились под наши запросы
- ННелли16 августа 2024Отличный гид! Очень профессиональна и знающая свое дело. Она не только показал нам все основные достопримечательности, но и рассказала интересные
Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «Скидки»
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