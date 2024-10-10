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В эту поездку это была самая увлекательная и познавательная экскурсия, которую мы посетили. Спасибо Ильяне за то, что она познакомила нас с Генуей так, что теперь нам очень хочется вернуться и снова и снова бродить по этому волшебному городу узнавая его историю,музеи, сказочные дворцы и пробуя деликатесы:), конечно же обязательно в компании с Ильяной. Всем очень рекомендуем экскурсии Ильяны для того чтобы влюбится в Геную и не только:)