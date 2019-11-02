3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В историческом центре Генуе, самом большом в Европе, я покажу и расскажу вам всё самое интересное! А чтобы сэкономить ваши силы и максимально эффективно провести общее время, предлагаю совместить пешеходную экскурсию с автомобильной.

Мы пройдём пешком по колоритным извилистым улочкам и древним площадям города, носящего титул La Superba (Величественная, Гордая). Вы вдохнёте полной грудью атмосферу этого удивительного города и увидите великолепные средневековые дворцы, готические церкви, рыбные лавки и маленькие частные пекарни, где можно полакомиться вкуснейшей свежевыпеченной генуэзской фокаччей. Я покажу вам любимое кафе известного итальянского композитора Джузеппе Верди, где мы обязательно остановимся на чашечку кофе.

Затем совершим автомобильную прогулку по самым живописным и труднодоступным местам, куда просто невозможно добраться пешком. Из окна машины Генуя откроется вам во всей своей неповторимости: красивейшие улицы и площади, величественные строения в стиле либерти, живописная набережная, обрамлённая старинными виллами.

Мы посетим: