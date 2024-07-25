3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Большое автомобильно-пешеходное путешествие по Генуе
Авторская автомобильная экскурсия по историческому центру города и не только
Уважаемые гости, предлагаю совершить увлекательную и самую полную комбинированную экскурсию по нашей Великолепной Генуе! Мы будем ездить на автомобиле, ходить пешком и, конечно же, наслаждаться атмосферой одного из интереснейших городов Италии.
В историческом центре Генуе, самом большом в Европе, я покажу и расскажу вам всё самое интересное! А чтобы сэкономить ваши силы и максимально эффективно провести общее время, предлагаю совместить пешеходную экскурсию с автомобильной.
Мы пройдём пешком по колоритным извилистым улочкам и древним площадям города, носящего титул La Superba (Величественная, Гордая). Вы вдохнёте полной грудью атмосферу этого удивительного города и увидите великолепные средневековые дворцы, готические церкви, рыбные лавки и маленькие частные пекарни, где можно полакомиться вкуснейшей свежевыпеченной генуэзской фокаччей. Я покажу вам любимое кафе известного итальянского композитора Джузеппе Верди, где мы обязательно остановимся на чашечку кофе.
Затем совершим автомобильную прогулку по самым живописным и труднодоступным местам, куда просто невозможно добраться пешком. Из окна машины Генуя откроется вам во всей своей неповторимости: красивейшие улицы и площади, величественные строения в стиле либерти, живописная набережная, обрамлённая старинными виллами.
Мы посетим:
Кампо Санто, известное также как Кампосанто Монументале или Кампосанто Веккио, что с итальянского переводится как «священное поле»;
Стальено — самое крупное и красивейшее монументальное кладбище Европы. Это фактически музей под открытом небом, которым восхищались многие известные люди
Нерви — аристократический квартал, где сохранились бывшие резиденции генуэзского дворянства с великолепными старинными виллами и прекрасными парками. Здесь можно совершить очень приятную прогулку
Организационные детали
В стоимость экскурсии входят все транспортные расходы, включая топливо и парковку
Экскурсия может начинаться в любом удобном для вас месте, откуда я заберу вас на автомобиле
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Генуя
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 504 туристов
Лицензированный гид-сопровождающий. Уже более 20 лет живу в Италии в Генуе, давно и безвозвратно влюблена в этот замечательный и очень интересный город! Любимая работа уже давно стала стилем жизни. После многолетней учёбы и кропотливого поиска интересного материала, предлагаю своим туристам только авторские экскурсии. Уверена, что наш удивительный город останется в ваших сердцах навсегда! До встречи!
С уважением, Светлана.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елизавета
Экскурсия понравилась 👍🏻 Посетили все знаковые места города, а также кладбище с шикарными скульптурами. Генуя очень понравилась 💓
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А
Александра
Прекрасная экскурсия!!! Остались незабываемые впечатления!!! Спасибо за организацию такого мероприятия!
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Е
Елена
Экскурсия по Генуе оставила только положительные впечатления. Маршрут был продуман очень удачно: прогулка по колоритным улочкам города позволила ощутить его атмосферу и увидеть не только основные достопримечательности, но и те читать дальшеуменьшить
детали, которые делают Геную такой особенной.
Отдельное удовольствие доставила дегустация традиционной фокаччи с песто — это простое, но удивительно вкусное блюдо стало настоящим открытием и помогло лучше прочувствовать местный колорит.
Экскурсовод оказался прекрасным рассказчиком: вовлечённым, внимательным и искренне любящим город. Умел не просто передавать факты, а увлекать историей, обращая внимание на нюансы, которые сами бы мы никогда не заметили.
И ещё один приятный момент — гид сделал для нас прекрасные фотографии, которые станут хорошим напоминанием об этой поездке. Всё вместе сделало экскурсию особенной и захотелось приехать в Геную снова.
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Т
Татьяна
В Лигурии мы были впервые и повезло, что встретили очень приятного в общении и увлеченного своим делом гида Светлану. За непродолжительное время, она подарила столько новой для нас информации и столько читать дальшеуменьшить
ярких впечатлений! Интересный рассказ Светланы о фактах биографии знаменитых горожан: Христрофора Колумбо, Николло Поганини; местные легенды о пиратах; об истории создания соуса песто и восхитительной фокаччи. И еще - она просто очень эмоциональный, приятный и легкий в общении человек, безропотно подстраивалась под наши предпочтения и темп экскурсии. Огромное спасибо Вам Светлана за чудесно проведенное время.
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Л
Лариса
Светлана - гид, о котором можно только мечтать! Человек увлеченный своим делом, любящий Геную, да, вероятно, и всю Италию. Профессионал высочайшего класса, который не станет излишне грузить Вас датами и читать дальшеуменьшить
именами, что не запомнить обычным людям. Светлана рассказывала нам об истории Генуи легко, как будто Шахерезада свои сказки - одна за другую цепляются и нет им конца)) И главное - очень интересно, с огоньком! Мы очень много узнали нового от нашего замечательного гида и глубоко признательны Светлане. У меня богатый опыт общения с гидами, поверьте, уважаемые путешественники, Светлана - это один из лучших за всю историю моих поездок и экскурсий! Искренне рекомендую!
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Л
Людмила
Очень довольны индивидуальной экскурсией со Светланой! Сложно самим без подготовки обойти исторические места Генуи, обратить внимание на самые значимые экспонаты…. Выбора просто нет, только индивидуальная экскурсия с профессиональным гидом! Очень понравилась читать дальшеуменьшить
организация, четко, без лишних переписываний по E-mail, раз договорились и всё чётко и пунктуально! Очень понравился стиль общения, без лишней суеты и окриков, интеллигентная речь, доброжелательный тон, внимание к мелочам и нашим вопросам. Экскурсия очень интересная, насыщенная, хочется продолжать…. Если еще раз соберемся в Геную и ее окрестности, то только со Светланой!
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