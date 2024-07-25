3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Уважаемые гости, предлагаю совершить увлекательную и самую полную комбинированную экскурсию по нашей Великолепной Генуе! Мы будем ездить на автомобиле, ходить пешком и, конечно же, наслаждаться атмосферой одного из интереснейших городов Италии.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

В историческом центре Генуе, самом большом в Европе, я покажу и расскажу вам всё самое интересное! А чтобы сэкономить ваши силы и максимально эффективно провести общее время, предлагаю совместить пешеходную экскурсию с автомобильной.

Мы пройдём пешком по колоритным извилистым улочкам и древним площадям города, носящего титул La Superba (Величественная, Гордая). Вы вдохнёте полной грудью атмосферу этого удивительного города и увидите великолепные средневековые дворцы, готические церкви, рыбные лавки и маленькие частные пекарни, где можно полакомиться вкуснейшей свежевыпеченной генуэзской фокаччей. Я покажу вам любимое кафе известного итальянского композитора Джузеппе Верди, где мы обязательно остановимся на чашечку кофе.

Затем совершим автомобильную прогулку по самым живописным и труднодоступным местам, куда просто невозможно добраться пешком. Из окна машины Генуя откроется вам во всей своей неповторимости: красивейшие улицы и площади, величественные строения в стиле либерти, живописная набережная, обрамлённая старинными виллами.

Мы посетим:

Кампо Санто, известное также как Кампосанто Монументале или Кампосанто Веккио, что с итальянского переводится как «священное поле»;

Стальено — самое крупное и красивейшее монументальное кладбище Европы. Это фактически музей под открытом небом, которым восхищались многие известные люди

Нерви — аристократический квартал, где сохранились бывшие резиденции генуэзского дворянства с великолепными старинными виллами и прекрасными парками. Здесь можно совершить очень приятную прогулку

Организационные детали