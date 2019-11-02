3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Авторская автомобильная экскурсия по историческому центру города и не только

Светлана
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Светлана – ваш гид
Уважаемые гости, предлагаю совершить увлекательную и самую полную комбинированную экскурсию по нашей Великолепной Генуе! Мы будем ездить на автомобиле, ходить пешком и, конечно же, наслаждаться атмосферой одного из интереснейших городов Италии.
380 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
5
Большой автомобильно-пешеходный тур по Генуе
Большой автомобильно-пешеходный тур по Генуе

В историческом центре Генуе, самом большом в Европе, я покажу и расскажу вам всё самое интересное! А чтобы сэкономить ваши силы и максимально эффективно провести общее время, предлагаю совместить пешеходную экскурсию с автомобильной.

Мы пройдём пешком по колоритным извилистым улочкам и древним площадям города, носящего титул La Superba (Величественная, Гордая). Вы вдохнёте полной грудью атмосферу этого удивительного города и увидите великолепные средневековые дворцы, готические церкви, рыбные лавки и маленькие частные пекарни, где можно полакомиться вкуснейшей свежевыпеченной генуэзской фокаччей. Я покажу вам любимое кафе известного итальянского композитора Джузеппе Верди, где мы обязательно остановимся на чашечку кофе.

Затем совершим автомобильную прогулку по самым живописным и труднодоступным местам, куда просто невозможно добраться пешком. Из окна машины Генуя откроется вам во всей своей неповторимости: красивейшие улицы и площади, величественные строения в стиле либерти, живописная набережная, обрамлённая старинными виллами.

Мы посетим:

  • Кампо Санто, известное также как Кампосанто Монументале или Кампосанто Веккио, что с итальянского переводится как «священное поле»;
  • Стальено – самое крупное и красивейшее монументальное кладбище Европы. Это фактически музей под открытом небом, которым восхищались многие известные люди.
  • Нерви – аристократический квартал, где сохранились бывшие резиденции генуэзского дворянства с великолепными старинными виллами и прекрасными парками. Здесь можно совершить очень приятную прогулку.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят все транспортные расходы, включая топливо и парковку.
  • Экскурсия может начинаться в любом удобном для вас месте, откуда я заберу вас на автомобиле.
Большой автомобильно-пешеходный тур по Генуе
Большой автомобильно-пешеходный тур по Генуе
Большой автомобильно-пешеходный тур по Генуе
Большой автомобильно-пешеходный тур по Генуе
Большой автомобильно-пешеходный тур по Генуе
Большой автомобильно-пешеходный тур по Генуе
Большой автомобильно-пешеходный тур по Генуе
Большой автомобильно-пешеходный тур по Генуе
Большой автомобильно-пешеходный тур по Генуе
Большой автомобильно-пешеходный тур по Генуе
Большой автомобильно-пешеходный тур по Генуе
Большой автомобильно-пешеходный тур по Генуе
Большой автомобильно-пешеходный тур по Генуе
Большой автомобильно-пешеходный тур по Генуе
Большой автомобильно-пешеходный тур по Генуе
Большой автомобильно-пешеходный тур по Генуе
Большой автомобильно-пешеходный тур по Генуе
Большой автомобильно-пешеходный тур по Генуе
Большой автомобильно-пешеходный тур по Генуе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Лицензированный гид-сопровождающий. Уже более 20 лет живу в Италии в Генуе, давно и безвозвратно влюблена в этот замечательный и очень интересный город! Любимая работа уже давно стала стилем жизни. После многолетней учёбы и кропотливого поиска интересного материала, предлагаю своим туристам только авторские экскурсии. Уверена, что наш удивительный город останется в ваших сердцах навсегда! До встречи! С уважением, Светлана.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

2 ноября 2019
Очень довольны индивидуальной экскурсией со Светланой! Сложно самим без подготовки обойти исторические места Генуи, обратить внимание на самые значимые экспонаты.... Выбора просто нет, только индивидуальная экскурсия с профессиональным гидом!
Очень понравилась организация, четко, без лишних переписываний по E-mail, раз договорились и всё чётко и пунктуально! Очень понравился стиль общения, без лишней суеты и окриков, интеллигентная речь, доброжелательный тон, внимание к мелочам и нашим вопросам. Экскурсия очень интересная, насыщенная, хочется продолжать....
Если еще раз соберемся в Геную и ее окрестности, то только со Светланой!
Александр
18 июля 2018
Все впечатления о месте пребывания формирует человек, который тебя с этим местом знакомит. Спасибо, Светлана, запомним Геную на долго и как необычный город с большой и интересной историей!
12 июля 2018
Не первый раз встречаемся со Светланой на экскурсии, увлеченным рассказчиком, очень внимательной и легкой в общении.
Экскурсия по величественной Гение была потрясающей и незыбываемой.
Средневековые дворцы, церкви удивляли своей красотой. А эти улочки, улицы и площади вызывают одно восхищение! А какие вкуснейшие пирожные мы попробовали в любимом кафе итальянского композитора Джузеппе Верди! Поразило по своей необычности кладбище Стальено.
Очень благодарны за проведеннное время, и надеемся, не в последний раз!

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