Чинке-Терре — национальный парк 🌳 Италии, являющийся наследием Юнеско. Название заповедника переводится «Пять земель». Это район на побережье Лигурийского моря 🌊 в Северной Италии, где расположены знаменитые городки Риомаджоре, Манарола, Корнилья, Вернацца и Монтероссо.
Что вас ждет на экскурсии
Завораживающие виды со смотровых площадок
Интересные истории 📖 и легенды поселений заповедника
Купание на диких пляжах
Дегустация местного, знаменитого на весь мир вина, сделанного из местных виноградников