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Чинкве-Терре — жемчужина Италии

Мирослава Р.
Мирослава Р. – Гид из Генуя
Прогулка 👣 по 4-м городкам знаменитого национального парка Италии, охраняемого ЮНЕСКО.

Помимо невероятных видов, историй, купания на диких пляжах, мы обязательно попробуем местное вино 🍷 и анчоусы.

Готовьтесь получить яркие эмоции и множество красивых 🤩 фотографий.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €400 за экскурсию

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Чинкве-Терре — жемчужина Италии
Чинкве-Терре — жемчужина Италии

Что вы увидите

  • Национальный заповедник Чинкве-Терре
Чинке-Терре — национальный парк 🌳 Италии, являющийся наследием Юнеско. Название заповедника переводится «Пять земель». Это район на побережье Лигурийского моря 🌊 в Северной Италии, где расположены знаменитые городки Риомаджоре, Манарола, Корнилья, Вернацца и Монтероссо.
Что вас ждет на экскурсии
  • Завораживающие виды со смотровых площадок
  • Интересные истории 📖 и легенды поселений заповедника
  • Купание на диких пляжах
  • Дегустация местного, знаменитого на весь мир вина, сделанного из местных виноградников
  • Местная кухня 🥧 — анчоусы — визитная карточка городка Монтероссо
  • Много ярких фото, видео и невероятные эмоции

Организационные детали:

  • Для экскурсии 🧭 понадобится удобная обувь и купальные принадлежности (по погоде).
  • Перемещение между точками маршрута на общественном транспорте (доп. оплата).
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортные расходы туристов
  • Питание, напитки
  • Личные расходы
Начало
🚩 По договорённости
Место завершения
🏁 Монтероссо
Чинкве-Терре — жемчужина Италии
Чинкве-Терре — жемчужина Италии
Чинкве-Терре — жемчужина Италии
Чинкве-Терре — жемчужина Италии
Чинкве-Терре — жемчужина Италии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Мирослава Р.
Мирослава Р.
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