Чинке-Терре — национальный парк 🌳 Италии, являющийся наследием Юнеско. Название заповедника переводится «Пять земель». Это район на побережье Лигурийского моря 🌊 в Северной Италии, где расположены знаменитые городки Риомаджоре, Манарола, Корнилья, Вернацца и Монтероссо.

Что вас ждет на экскурсии

Завораживающие виды со смотровых площадок

Интересные истории 📖 и легенды поселений заповедника

Купание на диких пляжах

Дегустация местного, знаменитого на весь мир вина, сделанного из местных виноградников

Местная кухня 🥧 — анчоусы — визитная карточка городка Монтероссо

Много ярких фото, видео и невероятные эмоции

Организационные детали: