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Эногастрономическая экскурсия в Чинкве Терре с посещением винного завода и дегустацией лигурийских вин

Светлана А.
Светлана А. – Гид из Генуя
Предлагаю совершить автомобильно-пешеходную экскурсию ⛳ в Чинкве Терре, а именно в Монтероссо аль Маре.

Наша экскурсия эногастрономическая, поэтому мы посетим один из старейших винных заводов в Пятиземелье, в программе предусмотрена дегустация лигурийских вин.

Совершим интересную прогулку 👣 по Монтероссо, вы узнаете о его истории 📖, узнаете как готовятся местные вина, по желанию попробуете свежайшие рыбные блюда в местных ресторанчиках.

Местные пейзажи служат источником вдохновения для многих!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €360 за экскурсию

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Эногастрономическая экскурсия в Чинкве Терре с посещением винного завода и дегустацией лигурийских вин
Эногастрономическая экскурсия в Чинкве Терре с посещением винного завода и дегустацией лигурийских вин

Что вы увидите

  • Исторический центр Монтероссо
  • винный завод в Чинкве Терре
Приглашаю вас на увлекательную прогулку 👣 в Чинкве Терре, мы посетим одну из деревушек Пятиземелья — Монтероссо аль Маре.
Монтероссо расположен на берегу залива, у замыкающего его мыса Меско. Он является одним из самых привлекательных бальнеологических курортов. Первые упоминания об этом городке восходят к 1016 г. — к периоду, когда значительно уменьшилась опасность набегов сарацин и жители предгорий смогли спуститься на морской берег. И в наше время в этой местности видны многочисленные укрепления — свидетели кровавых сражений между пизанцами и генуэзцами.
Монтероссо занимает две бухты: на реке Бруанко на востоке, где находится исторический центр, и поселение в бухте Фегина, на западе, где заселение происходит с более позднего времени. Население деревни составляет две тысячи человек, и не так давно туристическая отрасль стала преобладать над сельским хозяйством. Местные пейзажи послужили вдохновением нобелевскому лауреату — поэту Эудженио Монтале, который любил проводить летние месяцы в родовом имении своей семьи, происходящей из этих мест.
Надо отметить, что частью ландшафта Чинкве Терре, объявленного ЮНЕСКО достоянием человечества, стали многочисленные террасы, первое появление которых относится к 12 веку. Террасы опираются на каменные стены из известняковых образований, выложенных умелыми руками. Стены удерживают почвенные массивы, на которых произрастают виноград и оливковые деревья 🌳 винограда в этой местности — процесс трудоёмкий. Лигурийские вина — продукция высокого качества. Недалеко от Монтероссо находится самый старый винный завод, советую его посетить. Программа предусматривает интересный рассказ об изготовлении местных вин, в том числе Шакетра, и дегустацию вин и вкуснейшей лигурийской лепешки — фокаччи. Здесь можно будет купить понравившиеся вина и другие традиционные лигурийские продукты — соус песто, паста, мёд.
Несколько слов о Шакетра — это традиционное лигурийское вино 🍷, десертное, насыщенного жёлто — оранжевого цвета, со вкусом спелого винограда и легкой яблочной кислинкой. Вино очень ароматное и вкусное, является победителем Sciacchetrà 2018. Шакетра очень хорошо сочетается с сырами и десертами. Шакетра — это настоящее золото Лигурии!
После посещения винного завода предусмотрена экскурсия ⛳ и обед (по желанию) в Монтероссо. В Чинкве Терре преобладает простая, но очень аппетитная кухня 🥧, в которой на протяжении столетий не менялись её характерные черты и ароматы. Её основные ингредиенты — зелень и овощи. И так как все деревушки Пятиземелья находятся возле моря 🌊, нельзя не упомянуть о рыбных блюдах, среди которых первенствуют моллюски и анчоусы из Монтероссо.
Вы узнаете ещё больше интересной информации об этом райском уголке Лигурии. До встречи!
Что входит
  • Услуги гида, сопровождение, перевод, транспортные расходы туда и обратно (бензин, паркинг, проезд по автостраде)
Что не входит
  • Билеты в музеи, замки
  • Еда, напитки в барах, обед в ресторанах
  • Стоимость дегустации на винном заводе -
  • 20€ на чел.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Эногастрономическая экскурсия в Чинкве Терре с посещением винного завода и дегустацией лигурийских вин
Эногастрономическая экскурсия в Чинкве Терре с посещением винного завода и дегустацией лигурийских вин
Эногастрономическая экскурсия в Чинкве Терре с посещением винного завода и дегустацией лигурийских вин
Эногастрономическая экскурсия в Чинкве Терре с посещением винного завода и дегустацией лигурийских вин

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Светлана А.
Светлана А.
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