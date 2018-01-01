Приглашаю вас на увлекательную прогулку 👣 в Чинкве Терре, мы посетим одну из деревушек Пятиземелья — Монтероссо аль Маре.

Монтероссо расположен на берегу залива, у замыкающего его мыса Меско. Он является одним из самых привлекательных бальнеологических курортов. Первые упоминания об этом городке восходят к 1016 г. — к периоду, когда значительно уменьшилась опасность набегов сарацин и жители предгорий смогли спуститься на морской берег. И в наше время в этой местности видны многочисленные укрепления — свидетели кровавых сражений между пизанцами и генуэзцами.

Монтероссо занимает две бухты: на реке Бруанко на востоке, где находится исторический центр, и поселение в бухте Фегина, на западе, где заселение происходит с более позднего времени. Население деревни составляет две тысячи человек, и не так давно туристическая отрасль стала преобладать над сельским хозяйством. Местные пейзажи послужили вдохновением нобелевскому лауреату — поэту Эудженио Монтале, который любил проводить летние месяцы в родовом имении своей семьи, происходящей из этих мест.

Надо отметить, что частью ландшафта Чинкве Терре, объявленного ЮНЕСКО достоянием человечества, стали многочисленные террасы, первое появление которых относится к 12 веку. Террасы опираются на каменные стены из известняковых образований, выложенных умелыми руками. Стены удерживают почвенные массивы, на которых произрастают виноград и оливковые деревья 🌳 винограда в этой местности — процесс трудоёмкий. Лигурийские вина — продукция высокого качества. Недалеко от Монтероссо находится самый старый винный завод, советую его посетить. Программа предусматривает интересный рассказ об изготовлении местных вин, в том числе Шакетра, и дегустацию вин и вкуснейшей лигурийской лепешки — фокаччи. Здесь можно будет купить понравившиеся вина и другие традиционные лигурийские продукты — соус песто, паста, мёд.

Несколько слов о Шакетра — это традиционное лигурийское вино 🍷, десертное, насыщенного жёлто — оранжевого цвета, со вкусом спелого винограда и легкой яблочной кислинкой. Вино очень ароматное и вкусное, является победителем Sciacchetrà 2018. Шакетра очень хорошо сочетается с сырами и десертами. Шакетра — это настоящее золото Лигурии!

После посещения винного завода предусмотрена экскурсия ⛳ и обед (по желанию) в Монтероссо. В Чинкве Терре преобладает простая, но очень аппетитная кухня 🥧, в которой на протяжении столетий не менялись её характерные черты и ароматы. Её основные ингредиенты — зелень и овощи. И так как все деревушки Пятиземелья находятся возле моря 🌊, нельзя не упомянуть о рыбных блюдах, среди которых первенствуют моллюски и анчоусы из Монтероссо.

Вы узнаете ещё больше интересной информации об этом райском уголке Лигурии. До встречи!