Крупнейшие города Италии

Список самых больших и знаменитых городов Италии по алфавиту. Многие города с русским описанием, фотографиями, картами и видео. Статьи с полноценной информацией есть для Римини, Рима, Сиены, Милана, Болоньи и Флоренции