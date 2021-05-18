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Полезная информация о Неаполе

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Местное время в Неаполе
22:3655
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇹 Италия
Название городаНеаполь
По-английскиNaples
Столица регионаНеаполь является столицей региона
Население города959 470 чел.
АэропортКаподичино NAP
Часовой поясEurope/Rome
Средняя высота14 м. от уровня моря

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