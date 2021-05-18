Полезная информация о Неаполе
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Местное время в Неаполе
22:3655
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇹 Италия
|Название города
|Неаполь
|По-английски
|Naples
|Столица региона
|Неаполь является столицей региона
|Население города
|959 470 чел.
|Аэропорт
|Каподичино NAP
|Часовой пояс
|Europe/Rome
|Средняя высота
|14 м. от уровня моря
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Неаполь
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