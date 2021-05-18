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Полезная информация о Палермо

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Местное время в Палермо
22:3701
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇹 Италия
Название городаПалермо
По-английскиPalermo
Столица регионаПалермо является столицей региона
Население города648 260 чел.
АэропортПунта-Рейзи PMO
Часовой поясEurope/Rome
Средняя высота46 м. от уровня моря

Где находится Палермо на карте

Палермо фото города
Палермо

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