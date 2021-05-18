Полезная информация о Палермо
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Местное время в Палермо
22:3701
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇹 Италия
|Название города
|Палермо
|По-английски
|Palermo
|Столица региона
|Палермо является столицей региона
|Население города
|648 260 чел.
|Аэропорт
|Пунта-Рейзи PMO
|Часовой пояс
|Europe/Rome
|Средняя высота
|46 м. от уровня моря
Где находится Палермо на карте
Палермо
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