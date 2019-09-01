Посещая Итальянскую Флоренцию, туристы стараются посетить как можно больше популярных мест и исторических достопримечательностей города с огромным культурным значением, поэтому и необходимо прочитать нашу статью, чтобы не терять время на поиски, а просто открыть карту, посмотреть фото, видео и подробное описание

Солнечная Флоренция, Италия

Флоренция, это не просто один из величайших городов Италии, это одна из культурных жемчужин Европы. Те кто впервые посещает город обычно поражены глубиной места, тратя свое время, на то, что бегают от одного шедевра к другому. И это понятно, ведь в колыбели эпохи Возрождения находятся величайшие художественные сокровища мира.

Также невероятно красивым во Флоренции, считается скопление красновато-коричневых крыш и поздне средневековое великолепие, расположенное среди винодельческих холмов Кьянти. Древние дворцы, извилистые купола и высокие базилики заполненные великими произведениями искусства, а также галерии мирового класса, в первую очередь конечно галерия Уфицци, вот что заставляет путешественников со всего света, посещать этот прекрасный город.

Весь исторический центр города занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Доминирующим в центре Флоренции является кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре, городской собор, ориентир элегантности и красоты. Неподалеку протекает река Арно, которую пересекает знаменитый мост Понте-Веккьо, до сих пор усеянный магазинами и удерживаемый сваями. Построенный в XIV веке, мост пережил удар во время Второй Мировой войны. Стоять у реки ночью и просто смотреть на город освещенный мерцающими огнями, это незабываемое зрелище.

Если вы хотите убежать от толпы (особенно, это касается летнего сезона), отправляйтесь на юг города, где изобилует сады, холмы и церкви. Прогулка до холма Сан-Миниато приведет вас к одной из самых высоких города, увенчанной романской базиликой.

Но при всем великолепии Старого Света, видеть столицу Тосканы исключительно сквозь призму истории — значит оказывать ей медвежью услугу. Это также динамичный и космополитичный город XXI века, с его нестандартным подходом к еде и напиткам. Gelateria — флорентийское заведение, возведенное почти в форму искусства.

Шоппинг-терапия — ещё один плюс очаровательной Флоренции. Все местные и приезжие модники и модницы отправляются на Via De ' Tornabuoni, за известными лейблами. Городское изобилие рынков также исследовать на предмет их буйства красок и запахов. В частности, рынок Сан-Лоренцо, простирающийся от Пьяцца Сан-Лоренцо до Виа-дель-Ариенто, он интересен прогулками по извилистым улочкам.

Погода во Флоренции

Чтобы избежать жары и толпы очередей, лучше всего посещать Флоренцию весной или осенью. В пиковые летние месяцы июль и август погода может быть невыносимой, и перспектива посещения в это время музеев становится непривлекательной. Средняя температура в июле колеблется около 35 °C. Если вы планируете поездку осенью, обязательно посетите сельскую местность в близи города, вас ждет приятный бонус в виде изобилия лесных грибов и только что отжатого оливкового масла. В зимнее время, средняя температура составляет около 5 °C (январь).

Безопасность

Находясь во Флоренции, вашей главной проблемой могут стать карманники. На железнодорожном вокзале Санта-Мария-Новелла, или в городских автобусах, часто встречается карманники. Самое главное соблюдайте осторожность и следите за своей сумочкой или кошельком. Помимо карманников, есть и другие виды мошенников, которых следует опасаться при прогулках по Флоренции, особенно в туристических районах, например рядом с Кафедральным собором. Люди могут подойти к вам и предложить какую-то вещь (например, браслет или небольшую безделушку). Они могут одеть его на вашу руку или на запястье, а затем попросить вас заплатить. Если кто-то подходит к вам, предлагая «бесплатный» подарок, вежливо (но твердо) скажите НЕТ.

История Флоренции

Город был основан в 59 году до нашей эры римлянами. Изначально "Флоренцию" построили для римских ветеранов войны, в стиле военного лагеря. Город служил основным маршрутом между Римом и севером, что позволило ему быстро расшириться как торговому центру.

Флоренция обязана большей частью своего богатства средневековью, когда банковское дело процветало на фоне прибыльной торговли хлопком в городе. В 1235 году Флоренция чеканила флорина, первую золотую монету, ставшую стандартной валютой в Европе.

В XIV-м и XV-м веках Флоренция была городской республикой, управляемой олигархией элитных торговых и банковских семей. Тем не менее, народные восстания привели к периоду, когда государственная власть была разделена между гражданами из низшего и среднего рабочего класса.

Хотя внутренние распри были частыми, комиссионные от богатых привели к почти бесподобной эре искусства и архитектуры. Имена Строцци, Ручеллаи и Питти, можно встретить по всей Флоренции, но именно семья Медичи (которая в течение трех столетий руководила городом) вырастила таких знаменитых людей, как Боттичелли и Микеланджело. Это был также период Данте (отца итальянского языка) ии "Костер тщеславия" Савонаролы.

Окончание правления Медичи привело к австрийскому контролю над городом и другими тосканскими территориями в 1737 году. После периода правления Наполеона с 1797 года Флоренция вернулась в Австрию, до тех пор пока регион не был объединен с новым итальянским государством в 1861 году и даже была столицей, пока Рим не вытеснил её. Город был модернизирован: площадь Пьяцца делла Репубблика была расширена, а на западном конце города была построена триумфальная арка. В XIX веке население Флоренции удвоилось, а затем в XX веке оно увеличилось в три раза в связи с ростом туризма и торговли. В1944 году нацисты разрушили почти все городские мосты, пытаясь остановить наступление союзников.

Интересные факты

Единственным мостом в историческом центре Флоренции, который не был разрушен нацистами во время Второй мировой войны, был Понте-Веккьо. Говорят, что сам Гитлер наложил вето на его уничтожение в последний момент, потому что он был слишком красив.

Флоренция была передана бывшим войнам в качестве поселения Юлия Цезаря в 1 веке до н.э.

В 1966 году город был затоплен, разрушив значительную часть его драгоценной архитектуры. Говорят, что власть заблаговременно предупредили о прорыве берегов реки Арно, но не сообщили об этом людям.

Тонкости передвижения по Флоренции

Городской автобус на улицах Флоренции, Италия

Общественный транспорт

Лучший способ передвигаться по Флоренции — пешком, так как центр города очень компактный. Тем не менее с 06:00 до 23:25 работает обширная автобусная сеть (ATAF). Билеты вы можете приобрести в газетных киосках, большинстве кофеен и билетных кассах, действуют они в течение 90 минут, что позволяет владельцу спокойно сменить автобус или совершить обратную поездку в течение часа. Также в продаже имеется 24-часовой и семидневный проездной.

Такси

Такси можно поймать на улице, хотя конечно так они довольно редко останавливаются. Путешественникам стоит отправиться к местным стоянкам такси (расположенные за пределами железнодорожного вокзала и в большинстве туристических мест) или вызвать заранее. Стоит помнить, что в такси взимают дополнительную плату за багаж, вызов такси и ночную поездку, а также поездку в воскресенье.

Аренда автомобиля

Несколько крупных компаний по прокату автомобилей имеют офисы во Флоренции, в том числе Avis, Herts и Italybycar.

Чтобы арендовать автомобиль, водителю должно быть не менее 21 года, ну или на усмотрении компании. Все водители без лицензии ЕС должны иметь международное водительское удостоверение.

Прокат велосипедов

Туристы могут взять на прокат скутер или мопед в компании Алинари (Alinarirental). Минимальный возраст для аренды мопеда или скутера — 18 лет.

Существует также схема совместного проката велосипедов, которой управляет местный совет. Велосипеды можно взять напрокат в различных точках в центре города, в том числе на железнодорожной станции Santa Varia Novella. Время проката варьируется от одного часа, целого дня и до месяца.

Отели Флоренции

Отель Лунгарно (Lungarno), Флоренция, Италия

Во Флоренции большой выбор отелей на любой бюджет и вкус, от романтических старых палаццо до современных дизайнерских отелей.

Отели, перечисленные ниже, были отобраны ХорошоТАМ и сгруппированы по трем различным категориям:

Роскошные (более 300 €)

Средние (от 190 до 300 €)

Дешевые (до 190 €)

Роскошные

Брунеллеске — этот 4-х звездочный отель, сочетает в себе швейцарскую современность в романтической обстановке, прямо в центре Флоренции. Расположенный недалеко от площади Синьорри, отель имеет архитектурную кладку кирпича и деревянных балок, которые сохранены по всюду, создавая приятное ощущение истории.

— этот 4-х звездочный отель, сочетает в себе швейцарскую современность в романтической обстановке, прямо в центре Флоренции. Расположенный недалеко от площади Синьорри, отель имеет архитектурную кладку кирпича и деревянных балок, которые сохранены по всюду, создавая приятное ощущение истории. Вилла Кора — невероятно богатая вилла, бывший дом барона Оппенгейма. Теперь это роскошный отель с единственным открытым бассейном во всей Флоренции, который открыт круглый год. Гости отеля могут выбрать интерьер номера, он может быть украшен розами, предметами антиквариата или сюит 1940-х годов.

— невероятно богатая вилла, бывший дом барона Оппенгейма. Теперь это роскошный отель с единственным открытым бассейном во всей Флоренции, который открыт круглый год. Гости отеля могут выбрать интерьер номера, он может быть украшен розами, предметами антиквариата или сюит 1940-х годов. Лунгарно — отель имеет шикарный вид, недавно отремонтированные 59 номеров и 14 люксов оформлены в классическом стиле с современными элементами и сочетают яркие и спокойные цвета. Очень круто выпить вина на собственном балконе, наблюдая за рекой Арно на закате.

Средние

Вилле Сулл'Арно — этот спа-отель расположен на берегу реки Арно. Он идеально подходит для отдыха от городской суеты. Многие из просторных номеров 5-ти звездочного отеля выходят окнами на реку. Каждый из них обставлен элегантной мебелью. В отеле также есть крытый и открытый бассейны, сауна и хамам, а также первоклассный ресторан, где подают тосканские угощения.

— этот спа-отель расположен на берегу реки Арно. Он идеально подходит для отдыха от городской суеты. Многие из просторных номеров 5-ти звездочного отеля выходят окнами на реку. Каждый из них обставлен элегантной мебелью. В отеле также есть крытый и открытый бассейны, сауна и хамам, а также первоклассный ресторан, где подают тосканские угощения. Gallery Hotel Art — это шикарный арт-отель находится на небольшой площади недалеко от Понте-Веккьо и привлекает множество молодых дизайнеров и художников. Крутой современный интерьер — это мир далекий от средневековья. В общественных местах отеля представлены коллекции современно искусства, также имеется гостевая библиотека, в которой находится более 400 книг.

— это шикарный арт-отель находится на небольшой площади недалеко от Понте-Веккьо и привлекает множество молодых дизайнеров и художников. Крутой современный интерьер — это мир далекий от средневековья. В общественных местах отеля представлены коллекции современно искусства, также имеется гостевая библиотека, в которой находится более 400 книг. Палаццо Маньяни Ферони — тут вы увидите другой уровень роскоши, этот фантастический дворец имеет 12 театральных люксов на четырех этажах, наполненных антиквариатом, роскошной мебелью, гигантскими зеркалами и комнатами с фресками. Пребывание в отеле походит на погружение в мир флорентийской королевской семьи. Вид на город с крыши просто невероятный.

Дешевые

Алессандра — этот очаровательный отель расположен в здании XVI века на реке Арно, на тихой глухой улице, в 10 минутах ходьбы от главных достопримечательностей, таких как галерея Уффицы, Понте-Веккьо и кафедрального собора Санта-Мария-дель-Фьоре. В номерах есть антикварная мебель, Wi-Fi и кондиционер. В большинстве номеров есть отдельные ванные, некоторые имеют вид на реку, завтрак включен.

— этот очаровательный отель расположен в здании XVI века на реке Арно, на тихой глухой улице, в 10 минутах ходьбы от главных достопримечательностей, таких как галерея Уффицы, Понте-Веккьо и кафедрального собора Санта-Мария-дель-Фьоре. В номерах есть антикварная мебель, Wi-Fi и кондиционер. В большинстве номеров есть отдельные ванные, некоторые имеют вид на реку, завтрак включен. Орканья — бюджетный отель расположенный за пределами исторического центра Флоренции, но всего в 15 минутах ходьбы от главного кафедрального собора. В отеле довольно приветливый персонал, просторные современные номера (некоторые с балконами и/или джакузи). Затрак и беспроводной доступ в интернет включены в стоимость номера. Также отель предоставляет парковку, хотя на соседних улицах достаточно легко найти место, чтобы припарковать свой автомобиль.

— бюджетный отель расположенный за пределами исторического центра Флоренции, но всего в 15 минутах ходьбы от главного кафедрального собора. В отеле довольно приветливый персонал, просторные современные номера (некоторые с балконами и/или джакузи). Затрак и беспроводной доступ в интернет включены в стоимость номера. Также отель предоставляет парковку, хотя на соседних улицах достаточно легко найти место, чтобы припарковать свой автомобиль. Antica Dimora Johlea— стильный отель типа "постель и завтрак" находится в палаццо XIX века предлагает своим гостям 11 эклектичных номеров, в которых вы найдете кровати с балдахинами, шелковые шторы и яркие цвета. Расположен он на тихой улице, имеет прекрасную террасу на крыше с панорамным видом и уютную домашнюю атмосферу. В зале для завтраков и лаундж-баре особенная атмосфера, тут вам и полированные полы и джазовые ковры и даже произведения искусства.

Что посмотреть во Флоренции

Галерея Уфицци

Галерея Уфицци, Флоренция, Италия

Коллекция произведений искусства Медичи, размещенная в величественном дворце Уфицци XVI века, является одним из важнейших собраний искусства в мире. В галерее довольно обширная программа, поэтому не стоит ограничиваться одним визитом, но обязательно посмотрите на мифологические шедевры Боттичелли "Рождение Венеры и Примаверы " или "Благовещение" Леонардо Да Винчи.

Галерея Уфицци, Флоренция, Италия

Галерея Академии

Скульптура Давида Микеланджело в Галерее Академии Флоренции, Италия

Флоренция предлагает множество произведений искусства, но многие туристы связывают этот город только с одним шедевром — Давидом Микеланджело. Огромная статуя была создана в 1502 году, когда художнику было всего 29 лет, вырезана она из одного мраморного блока, сейчас скульптура занимает почетное место в городской галерии Академии Флоренции.

Галерея Академии Флоренции, Италия

Музей Новеченто во Флоренции

Музей Новеченто, Флоренция, Италия

Инновационный музей, демонстрирующий богатство искусства XX века на 15-ти выставочных площадках, на которых отмечают творческих гениев 1990-х годов. Возвращаясь в 90-тые годы, вы как бы совершаете хронологическое путешествие, благодаря картинам, скульптурам и инсталляциям, таких художников, как Джорджо Моранди, Джорджио де Кирико и Эмилио Ведова. На верхнем этаже музея находится захватывающее кинематографическое изображение Флоренции.

Музей Новеченто, Флоренция, Италия

Дворец Питти и сады Боболи

Дворец Питти и сады Боболи,Флоренция, Италия

В большом дворце, построенном для богатой семьи Питти в 1440 году, сейчас находится шесть разных музеев. Двумя лучшими являются: вводящая в заблуждение Галерея современного искусства, в которой хранится флорентийское искусство XVIII и XIX веков, и Палатинская галерея с работами Рубенса, Тицианта и Рафаэля, обернутых в тяжелые позолоченные рамы. Не многие из вас дойдут до Галереи костюмов, Музея серебра и музея фосфора, но вы обязательно должны отправиться в чудесные сады Боболи, в гавань фонтанов и гротов.

Дворец Питти и сады Боболи,Флоренция, Италия

Кафедральный собор Флоренции (Санта-Мария-дель-Фьоре)

Кафедральный собор (Санта-Мария-дель-Фьоре), Флоренция, Италия

Гравитационный купол Брунеллески доминирует над горизонтом Флоренции и характеризует город. Купол розового цвета, который находится на вершине городского собора, был архитектурным прорывом и остается крупнейшим самонесущим куполом со времен классической эпохи. Несмотря на роскошный розовый, белый и зеленый мраморный фасад, внутренний интерьер собора удивительно прост и без всяких излишеств.

Кафедральный собор (Санта-Мария-дель-Фьоре), Флоренция, Италия

Санта-Мария-Новелла

Санта-Мария-Новелла, Флоренция, Италии

Церковь Санта-Мария-Новелла была построена в 1470 году, фасад в полоску зебры, является одним из самых драматических фасадов Флоренции. Его изящные свитки, готические арки и классические фонтаны объединились воедино, чтобы представить самое выдающееся архитектурное здание в городе. Внутри находится Святая Троица Мазаччо, фреска демонстрирующая выдающееся использование перспектив.

Санта-Мария-Новелла, Флоренция, Италии

Понте-Веккьо

Мост Понте-Веккьо, Флоренция, Италия

Это знаменитый мост XIV века, в котором с 1503 года, находятся золотые и серебреные лавки мастеров Флоренции, он буквально облицован золотом, и сегодня мост является главным торговым местом для туристов. Высоко над магазинами находится Corridoio Vasariano, секретный коридор, который связывает галерею Уфицци с дворцом Питти, но посетить его можно только по предварительной записи.

Мост Понте-Веккьо, Флоренция, Италия

Капелла Медичи

Капелла Медичи, Флоренция, Италия

Входя в Каппелу Медичи, вы словно попадаете в большую шкатулку с драгоценностями. Созданная влиятельной семьей Медичи, часовня стала живописной усыпальницей для семьи Медиччи и не только. Часовня украшена полудрагоценными камнями и усеяна произведениями искусства, Микеланджело в свою очередь разработал новую ризницу для часовни.

Капелла Медичи, Флоренция, Италия

Санта-Кроче

Базилика Санта-Кроче, Флоренция, Италия

В этой элегантной францисканской церкви похоронены многие знаменитые люди Италии, включая Микеланджело (тело которого было вывезено контрабандой из Рима в чемодане), Макиавелли, Галилео, Россини и Гиберти. Могила Данте лежит пустая — прародитель итальянской литературы умер в Равенне, и город отказался вернуть его тело.

Базилика Санта-Кроче, Флоренция, Италия

Национальный музей Барджелло

Национальный музей Барджелло, Флоренция, Италия

Мрачный фасад Палаццо дель Барджелло, бывшей городской тюрьмы и камеры пыток, представляет собой грандиозное введение в самую впечатляющую коллекцию скульптур эпохи возрождения в Тоскане. Шедевры Челлини, Донателло, и Микеланджело расположены на трех этажах и перетекают в красивый двор дворца.

Национальный музей Барджелло, Флоренция, Италия

Чем заняться во Флоренции

Посетите Флорентийский баптистерий

Баптистерий Сан-Джованни, Флоренция, Италия

Баптистерий Сан-Джованни является одним из старейших зданий Флоренции. Баптистерий, который вы видите сегодня был реконструирован из более старого здания, датируемого IV-V веком нашей эры. Нынешний баптистерий был освящен в 1059 году. Входная плата составляет 15 € и включает в себя посещение колокольни, купола, баптистерия, склепа под собором и музея Опера-дель-Дуомо. Он открыт ежедневно с 09:30 до 19:00, в выходные короткий день.

Баптистерий Сан-Джованни, Флоренция, Италия

Прогуляйтесь по рынку Сант-Амброджо

Рынок Сант-Амброджо, Флоренция, Италия

Сант-Амброджио является одним из старейших рынков города, и хотя он находится всего в 10 минутах ходьбы от Кафедрального собора, по мнению ХорошоТАМ рынок полностью недооценен. Он конечно не так знаменит, как Центральный рынок, зато атмосфера тут гораздо более непринужденная и местная. Пока вы находитесь на рынке, попробуйте традиционные блюда, такие как лампредотто (сделанное из коровьего желудка), колбасные изделия, такие как финоччиона (фенхельная салями), овечий сыр пекорино и (конечно) местные вина. Насладиться отличной тосканской едой можно в ресторане Trattoria Da Rocco. Рынок открыт с 07:00 до 14:00 (пн-сб).

Рынок Сант-Амброджо, Флоренция, Италия

Тусуйтесь на площади Санто-Спирито

Площадь Санто-Спирито, Флоренция, Италия

Санто-Спирито — это общественная площадь, расположенная в тихом районе Олтрарно. По утрам здесь кипят уличные рынки. Когда солнце садится, местные жители стекаются в бары и рестораны. В центре площади есть хорошая церковь.

Площадь Санто-Спирито, Флоренция, Италия

Сходите в библиотеку делле Облате

Библиотека делле Облате, Флоренция, Италия

Публичная библиотека находится в бывшем монастыре облатов и является популярным местом у студентов. Это также важный культурный центр с целым отделом охраны природы и местной истории на первом этаже. Когда вы закончите осмотр, поднимитесь на террасу на крыше, чтобы выпить кофе в Caffetteria delle Oblate. Отсюда открывается великолепный вид на собор Санта-Мария-дель-Фьоре, и здесь никогда не бывает много туристов.

Библиотека делле Облате, Флоренция, Италия

Совершите углубленный тур по изучению города

Тур по городу, это возможность более детально узнать историю, искусство и многое другое

Если вы ищете хороший тур, обратитесь Take Walks или Context Tours. У них есть специальные туры по городу, которые фокусируются на искусстве, еде и истории, и все они самого высокого качества. Да они недешевые, но если вы действительно хотите проникнуться городом, то это для вас. Будьте готовы заплатить около 90 € за человека.

Посетите площадь Микеланджело

Площадь Микеланджело, Флоренция, Италия

Отправляйтесь на площадь Микеланджело, чтобы полюбоваться великолепным видом на город. Это не только хорошая прогулка в гору, но и отличный способ лицезреть потрясающий вид, а самое главное всё это совершенно бесплатно.

Площадь Микеланджело, Флоренция, Италия

Исследуйте Национальный музей Барджелло

Национальный музей Барджелло, Флоренция, Италия

Здесь можно увидеть оригинальные произведения Бандинелли, Донателло, Антонио Росселлино и других мастеров эпохи Возрождения. Это в нескольких минутах ходьбы от площади Синьории. Он открыт ежедневно с 08:15 до 16:50 (в зимние дни, время работы сокращено). Он также закрыт по воскресеньям и понедельникам.

Национальный музей Барджелло, Флоренция, Италия

Займитесь Сапсёрфингом на реке Арно

Сапсёрфинг на реке Арно, Флоренция, Италия

Если вам нужен уникальный способ увидеть реку Арно, отправляйтесь на занятия сапсёрфингом с Toscana SUP. Вы обязательно проплывете под мостом Понте-Веккьо, а затем остановитесь, чтобы выпить стакан кьянти. В конце концов, вы в Италии 😉🥂. Туры начинаются от 50 €.

TOSCANASUP, Флоренция, Италия

Посетите Палаццо Питти

Палаццо Питти, Флоренция, Италия

Палаццо Питти было построено в 1457 году для семьи Питти, а позже продано семье Медичи в 1549 год, которые являлись крупными меценатами. Этот дворец служит прекрасной одой, вклада семьи Медичи в культурное развитие Флоренции. Здесь хранится впечатляющая коллекция картин XVI и XVII веков. Основные моменты — несколько работ Филиппо Липпи и Боттичелли. Он открыт ежедневно (кроме понедельника) с 08:15 до 6:50 вечера. Входная плата составляет 10-16 €.

Палаццо Питти, Флоренция, Италия

Загляните в музей Стибберта

Музей Стибберта, Флоренция, Италия

Это один из самых интересных и уникальных музеев Флоренции, но почему-то он не привлекает такого же внимания, как другие музеи города, скорее всего это из-за того, что он находится на окраине города. Тут вы увидите частную коллекцию Фредерика Стибберта, который также подарил городу свою виллу и сады. Здесь есть несколько интересных экспонатов, в том числе доспехи с Ближнего Востока и полностью реконструированная армия рыцарей, сидящая на лошадях в большом зале. Главная достопримечательность: плащ Наполеона, в котором он был коронован. Это действительно правда! Входная плата составляет 8 €.

Музей Стибберта, Флоренция, Италия

Ночная жизнь во Флоренции

Оживленные улицы ночной Флоренции

Зарубежные студенты, которые приезжают изучать итальянский язык и историю искусств, питают ночную жизнь Флоренции. Большинство баров в городе открыты до 01:00 или даже до 03:00. Самым богемным кварталом в плане ночных тусовок является Олтрарно, который находится к югу от реки. Также ночная жизнь сосредоточена вокруг площади Пьяцца-делла-Синьория, но тут всё более спокойно. Летом главные ночные клубы города закрываются и переносятся на пляжи.

Бары во Флоренции

Каса-дель-Вино — расположен неподалёку от центрального рынка и представляет собой классическую энотеку (винный бар) в старинном стиле. Тут вам и панини и различные закуски, а самое главное много вкусного вина 🍷😋

— расположен неподалёку от центрального рынка и представляет собой классическую энотеку (винный бар) в старинном стиле. Тут вам и панини и различные закуски, а самое главное много вкусного вина 🍷😋 Mayday Club — стильный коктейль-бар в центре Флоренции. Название бара идёт рука об руку с его винтажным декором, который вращается вокруг темы радиоволн, передатчиков и телеграфов. Список сезонных коктейлей включает лучшие бренды ликеров и домашних настоек, которые подаются под аккомпанемент джаза. В баре также проводятся дневные семинары, где вы можете научиться готовить свои любимые блюда.

— стильный коктейль-бар в центре Флоренции. Название бара идёт рука об руку с его винтажным декором, который вращается вокруг темы радиоволн, передатчиков и телеграфов. Список сезонных коктейлей включает лучшие бренды ликеров и домашних настоек, которые подаются под аккомпанемент джаза. В баре также проводятся дневные семинары, где вы можете научиться готовить свои любимые блюда. Le Volpi e L'Uva— чтобы посмотреть на настоящий итальянский "водопой", отправляетесь в Le Volpi e L'Uva, тут вы попробуете лучшие вина региона. Владельцы, Эмилио и Риккардо, могут порекомендовать вам тарелку салями или сыр, чтобы облегчить вам выбор. Также тут есть симпатичная терраса.

Клубы во Флоренции

Space Electronic — довольно большой и шумный клуб, который находится в районе Санта-Мария-Новелла. Клуб расположен на двух этажах и часто бывает такое, что на каждом играет разная музыка. Так что, если вы слышите хаус-музыку наверху, ожидайте что внизу вполне возможно играет R'n'B или хип-хоп.

— довольно большой и шумный клуб, который находится в районе Санта-Мария-Новелла. Клуб расположен на двух этажах и часто бывает такое, что на каждом играет разная музыка. Так что, если вы слышите хаус-музыку наверху, ожидайте что внизу вполне возможно играет R'n'B или хип-хоп. Red Garter — бар клуб, ресторан в американском стиле работает с 1962 года, особенно популярен среди иностранных студентов, которые собираются здесь, чтобы попеть караоке. На танцевальной площадке становится жарко, особенно когда играют диджеи или приглашенные музыканты. Тут предлагают классические американские блюда, такие как куриные крылышки, гамбургеры и стейки. Также в Red Garter на больших экранах можно посмотреть спортивные матчи.

— бар клуб, ресторан в американском стиле работает с 1962 года, особенно популярен среди иностранных студентов, которые собираются здесь, чтобы попеть караоке. На танцевальной площадке становится жарко, особенно когда играют диджеи или приглашенные музыканты. Тут предлагают классические американские блюда, такие как куриные крылышки, гамбургеры и стейки. Также в Red Garter на больших экранах можно посмотреть спортивные матчи. Tenax— этот клуб находится в районе Перетола и является одним из лучших во Флоренции. Модное место, очень популярно среди местных жителей. Клуб привлекает как правило молодую, но разнообразную аудиторию, которые приезжают послушать первоклассных диджеев и великолепную звуковую систему. Одно НО, клуб работает только с октября по май.

Живая музыка во Флоренции

La Dolce Vita — к югу от реки расположилась "Сладкая Жизнь". Тут любят собираться студенты, особенно в счастливые часы. Коллекция картин расположенных на стенах заведения, меняется каждые две-три недели. Живая музыка играет каждый четверг с 19:30 до 21:30.

— к югу от реки расположилась "Сладкая Жизнь". Тут любят собираться студенты, особенно в счастливые часы. Коллекция картин расположенных на стенах заведения, меняется каждые две-три недели. Живая музыка играет каждый четверг с 19:30 до 21:30. Джаз клуб — вы можете наслаждаться живой музыкой пять дней в неделю (со вторника по субботу) в этом неповторимом подвальном клубе. Несмотря на название, тут не всегда играет только джаз, тут также выступают кубинские, бразильские, блюз и рок-группы. Посетители должны внести номинальную плату при первом посещении, но в эту стоимость входит бесплатный напиток.

— вы можете наслаждаться живой музыкой пять дней в неделю (со вторника по субботу) в этом неповторимом подвальном клубе. Несмотря на название, тут не всегда играет только джаз, тут также выступают кубинские, бразильские, блюз и рок-группы. Посетители должны внести номинальную плату при первом посещении, но в эту стоимость входит бесплатный напиток. Girasol Latin Bar— если вы не из тех людей, которые любят начинать свой вечер в ресторане, а затем ходить из одного бара в другой, то Girasol — это место для вас: это пиццерия, ресторан и коктейль-бар под одной крышей! Girasol расположен на двух красочных уровнях с красными кожаными сиденьями и стенами, украшенными мозаикой, где квалифицированный персонал готовит вкусную пиццу и фруктовые коктейли. В баре также проводятся тематические вечера в течение недели. Мы особенно рекомендуем «Back to Back» по вечерам в среду, когда вы можете насладиться самыми знаменитыми хитами 70-х, 80-х и 90-х годов.

Шоппинг во Флоренции

Брендовые магазины вокруг площади Пьяцца-делла-Репубблика, Флоренции, Италия

Шоппинг во Флоренции — это просто восторг. Город славится своими высококачественными кожаными и ювелирными изделиями, мраморной бумагой и многим другим.

Ключевые торговые точки

Район вокруг Санта-Кроче является местом, где находятся местные мастерские по производству кожи, в то время как квартал Олтрарно изобилует лавками с золотом и серебром. Подобрать авангардные украшения вы можете в Angela Caputi, Via Santo Spirito 58r, изделия из кожи можно приобрести в MM, Via de'Ramaglianti 6r.

Дизайнерские бутики сосредоточены вокруг Виа-де-Торнабуони и Виа Кальзаюоли, тут вы найдете магазины Versace (Версаче), Ferragamo (Феррагамо), Gucci (Гуччи), Max Mara (Макс Мара) и Prada (Прада). Поклонникам моды следует также посетить Via della Vigna Nuova, где расположены Dolce & Gabbana (Дольче Габбана) и Borsalino, на Piazza degli Strozzi находятся бутики Louis Vuitton (Луи Витон) и Escada (Эскада). Обувь ручной работы доступна в магазине Francesco Donni на улице Via Santo Spirito 62r.

Рынки

Купить дизайнерские копии, сумки и кожаные ремни, вы можете на открытом рынке, который находится на площади Сан-Лоренцо. Неподалеку находится Меркадо-Сентраль (Mercado Central), крытый продовольственный рынок, тут вы найдете огромное количество оливок, ветчины, сыра и свежих овощей, а также несколько ресторанов на первом этаже. Блошиный рынок Ларго Пьетро Аннигони специализируется на антиквариате и открыт с понедельника по субботу и в последнее воскресенье месяца.

Торговые центры

Вы можете купить уцененные дизайнерские вещи в The Moll, всего в получасе езды от центра Флоренции.

Сувениры

Золото, кожаные изделия, обувь, одежда, вино и еда являются одними из самых популярных сувениров из Флоренции.

Часы работы

Как правило магазины открыты с 09:30 до 13:00 и с 15:30 до 19:30 или 20:00, хотя крупные универмаги и супермаркеты могут не закрываться на сиесту. Магазины одежды часто не работают в понедельник утром. Воскресенье не рабочий день, либо время работы сокращено.

Налог за покупки

Налог (IVA) составляет 22% на одежду и предметы роскоши. Иностранные туристы из стран, не входящих в ЕС, могут потребовать возврата налога, при условии, что они потратили не менее 155 € в одном магазине в один день.

Праздники и фестивали во Флоренции

Праздничное шествие во Флоренции

Праздник фонариков

В этот день по всему городу проходят шествия, в котором как правило принимают участие дети несущие фонарики, праздник религиозный и приурочен к рождению Божией Матери Девы Марии. В канун рождения Божьей Матери, на площади, как и в прежние времена проводится огромная ярмарка, где продаются органические продукты. Празднование обычно заканчивается к концу ночи, когда сгорает большинство фонарей.

День Святого Иоанна

Празднование дня святого, начинается с мессы в баптистерии Сан-Джованни, затем проводится церемониальное шествие от Палаццо-Веккьо, во главе с мэром. В течение дня проходят массовые гуляния, а завершается праздник шоу фейверков на площади Микеланджело.

Флорентийский карнавал

Оживленное шествие перед Великим Постом, проходит в течении масленичной недели, которая включает уличный фестиваль.

Фестиваль крикета (сверчков)

В День Вознесения Господня во Флоренции местные жители собираются в парке Касцине, который находится вдоль берегов реки Арно, чтобы отпраздновать Festa del Grillo, или Фестиваль сверчков, поскольку пение сверчка традиционно символизирует приход весны. Многие киоски продают принадлежности для игры в крикет, в то время как в течение дня организуются музыкальные выступления. Игрушечные сверчки продаются по всюду в ярких деревянных, тростниковых или проволочных клетках, у некоторых есть электронные механизмы, которые подражают пению настоящих сверчков. Во Флоренции считается, что пение сверчков приносит удачу.

Fabbrica Europa

Авангардные художники и артисты, демонстрируют произведения искусства и спектакли на территории бывшей станции на краю западной части исторического центра Флоренции.

Кальчо Сторико Фьорентино (исторический футбольный турнир)

Турнир стоило назвать гладиаторским, чем спортивным, предшественником "прекрасной игры" были беспощадные бои, проводились они, чтобы поддержать бойцов в тонусе между сражениями. Традиция началась в XV веке, хотя считается, что корни уходят в римские времена — традиция возродилась в 1930 годах. В настоящее время на Пьяцца Санта-Кроче проводится три матча, в которых участвуют команды из четырех районов Флоренции, каждая из которых носит характерные цвета округа. Каждая игра начинается под крики "Viva Firenze", затем начинается непрерывная борьба и драка между игроками (игроки одеты в костюмы XV века), которая продолжается целый час. Праздник проходит перед великолепной францисканской церковью Санта-Кроче.

Флорентийский марафон

Ежегодный Флорентийский марафон, проходит в центре города, в нём принимают участие более 10 000 бегунов. Маршрут марафона включает в себя ключевые точки города: площадь Дуомо, Понте-Веккьо, Порта-Романа (древние ворота) и Стадио Комунале.

Летний Фестиваль Фьезоле

Каждое лето в театре Романо во Фьезоле проводится Флорентийский танцевальный фестиваль в рамках более широкой программы Fiezolana Estate, которая включает музыкальные выступления, поэзию и кино.

Флорентийский музыкальный фестиваль

Наряду с Байрортом и Зальцбургом, Флорентийский музыкальный фестиваль входит в число старейших и наиболее важных европейских музыкальных фестивалей. Более того, он включает в себя ежегодные концертные, оперные и балетные сезоны. Сегодня фестиваль находится в центре музыкальной жизни Флоренции, проводится он в театре Comunale в котором 2000 мест и в соседнем небольшом современном театре Piccоlo, вмещающем 600 зрителей. Многие великие дирижеры — Витторио Ги, Брунно Вальтер, Димитрий Митропулус, фон Караян и Мути, Зубин Мехта, Вильгельм Фуртвенглер — украшали своим присутствием Комунале, а также певцы такого ранга, как божественная Мария Каллас.

Скоппио дель Карро

В Пасхальное воскресенье перед флорентийским собором белые волы тянут большую повозку, чтобы почтить память рыцаря Паццо де Пацци, который установил знамя Креста на зубчатых стена Иерусалима во время первого крестового похода в 1096 году. В качестве подарка он якобы получил некоторые фрагменты Гроба Господня. По возвращению во Флоренцию, крестоносцы пришли в церковь Воскресения Господня и раздали всем благодатный огонь. В наши дни Священный Огонь Святой Субботы, везут через город в богато украшенной колеснице, как дань памяти.

Вывод

Лучший способ по-настоящему увидеть Флоренцию — посетить места, которые посещают местные жители. Эти уникальные рестораны, отели и достопримечательности позволят вам почувствовать Флоренцию, как местные жители.

Посещение Флоренции дает вам возможность узнать об истории города, осмотреть культурные и религиозные объекты, насладиться одними из лучших итальянских блюд в мире, и отдохнуть от всего в расслабляющей обстановке.

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