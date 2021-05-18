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Полезная информация о Турине

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Местное время в Турине
22:3731
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇹 Италия
Название городаТурин
По-английскиTurin
Столица регионаТурин является столицей региона
Население города870 456 чел.
АэропортТурин TRN
Часовой поясEurope/Rome
Средняя высота245 м. от уровня моря

Где находится Турин на карте

Турин фото города
Турин

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