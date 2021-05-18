Полезная информация о Генуя
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Генуя
Популярные экскурсии в Генуя
4.7
24 отзыва
€
5.99
за чел.
Отправляемся в Геную, великолепный город с древней и сложной историей. Мы встретимся онлайн. Я буду на улицах, в прямом эфире с места событий, а вы до...
4.8
4 отзыва
€
200
за чел.
Генуя — крупнейший европейский порт, поэтому мы обязательно прогуляемся по живописной бухте с кораблями и посмотрим на дом Колумба. Вы увидите главный...
€
375
за чел.
Все побережье Райского залива за один день. Вас ждет поездка на поезде из Генуи до Санта-Маргериты, автобусный маршрут из Санта-Маргериты в Портофино,...
Эногастрономическая экскурсия в Чинкве Терре с посещением винного завода и дегустацией лигурийских вин
€
360
за чел.
Предлагаю совершить автомобильно-пешеходную экскурсию в Чинкве Терре, а именно в Монтероссо аль Маре. Наша экскурсия эногастрономическая, поэтому мы п...
5
146 отзывов
€
130
за чел.
Авторский формат обзорной экскурсии по Старой Генуе