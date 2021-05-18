Полезная информация о Генуя

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Местное время в Генуя
20:0153
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇹 Италия
Название городаГенуя
По-английскиGenoa
Столица регионаГенуя является столицей региона
Население города580 223 чел.
АэропортГенуя GOA
Часовой поясEurope/Rome
Средняя высота17 м. от уровня моря

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