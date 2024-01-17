Екатерина проводит ещё 2 экскурсии

Любители искусства и истории, этот маршрут для вас! Прогулка от Дуомо к Навильи откроет вам Милан с самых неожиданных сторон
Начните путешествие у беломраморного Дуомо, где вас ждет рассказ о его строительстве и местном приведении.
Следом взгляните на шедевр Донато Браманте с его оптической иллюзией и узнайте о чуде, случившемся при строительстве.
Прогуливаясь по нетуристическому Милану, полюбуйтесь алтарем, римскими колоннами и руинами, узнайте о средневековых воротах и мистической истории города, а завершите экскурсию на романтических набережных Навильи
Мы встретимся у беломраморного Дуомо — главного собора города: я расскажу о его строительстве, архитектурных особенностях и даже местном приведении, которое живет на крыше. Следом вы рассмотрите шедевр зодчества эпохи Возрождения — храм с хитрой оптической иллюзией, который спроектировал великий Донато Браманте. Здесь я расскажу о чуде, случившемся при строительстве, и посвящу вас в тонкости работы архитектора на севере Италии.
Секреты нетуристического Милана
Вы окажетесь на самой узкой и опасной улице, где орудовал серийный маньяк, полюбуетесь алтарем работы одного из лучших последователей Леонардо да Винчи и пройдете по следам древних римлян: посмотрите на амфитеатр (в Милане тоже был свой Колизей!), форум, римские колонны и руины зданий, а заодно узнаете о расцвете города в первые века нашей эры. Я проведу вас к дому влиятельной аристократической семьи, у которых даже есть собственный святой, покажу средневековые ворота, тихие площади и две известнейшие городские церкви с ценными реликвиями. И, конечно, расскажу о мистической истории Милана, считавшегося столицей магии.
Богемная атмосфера каналов Навильи
Затем мы прогуляемся по романтическим набережным каналов Навильи — любимому месту творческой богемы и художников Милана. Я расскажу, как изменил каналы гениальный Леонардо и в чем заключается сходство Милана и Венеции. А заглянув в очаровательные местные дворики, вы узнаете, как выглядит «хрущевка» по-итальянски и почему стирка — это не женское дело. Будет интересно!
Кому подойдет прогулка
Любителям архитектуры, увлекательных историй и тем, кто не первый раз приехал в Милан и хочет увидеть чуть больше, чем предлагают классические путеводители.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 150 туристов
Buongiorno! Я — писатель, автор книг о Венеции, которые выпустило издательство Эксмо. По образованию я художник, много изучала искусство и архитектуру. Обожаю историю и легенды, любопытные факты — те, которые читать дальшеуменьшить
действительно запоминаются надолго. Я — страстный любитель живописи, Леонардо да Винчи и всевозможных мистических историй, постоянно читаю книги, развиваюсь, путешествую по Италии и открываю ее нетуристические уголки. Не люблю скучное изложение и стандартный подход, поэтому помимо основных достопримечательностей, которые нельзя пропустить, я рассказываю и показываю малоизвестные, но очень красивые объекты. Дружу со старейшим аристократическим родом Милана, семьей Мельци д’Эрил, у которой Леонардо жил почти десять. Моя задача — показать город через призму искусства, местных легенд и историй, подарить хорошее настроение и новые знания, открыть для вас ту Италию, которую я знаю и искренне люблю.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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ксения
Экскурсия очень понравилась. Увидели Милан другими глазами. Единственное, у нас были подростки, и экскурсоводу трудновато было удерживать их внимание. и у нас была другая экскурсия, мы в последний момент по договоренности с гидом заменили ее на обзорную
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О
Ольга
Прекрасная прогулка с гидом Екатериной! Очень познавательно и одновременно непринужденно. Много полезной информации, лучше эту прогулку брать в начале ваше отдыха. Спасибо большое за экскурсию!
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