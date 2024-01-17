Екатерина проводит ещё 2 экскурсии

Мои заказы

От Дуомо до каналов Навильи

Любители искусства и истории, этот маршрут для вас! Прогулка от Дуомо к Навильи откроет вам Милан с самых неожиданных сторон
Начните путешествие у беломраморного Дуомо, где вас ждет рассказ о его строительстве и местном приведении.

Следом взгляните на шедевр Донато Браманте с его оптической иллюзией и узнайте о чуде, случившемся при строительстве.

Прогуливаясь по нетуристическому Милану, полюбуйтесь алтарем, римскими колоннами и руинами, узнайте о средневековых воротах и мистической истории города, а завершите экскурсию на романтических набережных Навильи
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальная архитектура эпохи Возрождения
  • 👻 Истории о миланских призраках и магах
  • 🎨 Богемная атмосфера каналов Навильи
  • 🕵️‍♂️ Исследование нетуристических уголков города
  • 🏺 Наследие Древнего Рима
От Дуомо до каналов Навильи
От Дуомо до каналов Навильи
От Дуомо до каналов Навильи

Что можно увидеть

  • Дуомо
  • Храм Донато Браманте
  • Алтарь последователя Леонардо да Винчи
  • Амфитеатр
  • Форум
  • Римские колонны
  • Средневековые ворота
  • Церкви с реликвиями
  • Каналы Навильи

Описание экскурсии

Роскошный Дуомо и творение Донато Браманте

Мы встретимся у беломраморного Дуомо — главного собора города: я расскажу о его строительстве, архитектурных особенностях и даже местном приведении, которое живет на крыше. Следом вы рассмотрите шедевр зодчества эпохи Возрождения — храм с хитрой оптической иллюзией, который спроектировал великий Донато Браманте. Здесь я расскажу о чуде, случившемся при строительстве, и посвящу вас в тонкости работы архитектора на севере Италии.

Секреты нетуристического Милана

Вы окажетесь на самой узкой и опасной улице, где орудовал серийный маньяк, полюбуетесь алтарем работы одного из лучших последователей Леонардо да Винчи и пройдете по следам древних римлян: посмотрите на амфитеатр (в Милане тоже был свой Колизей!), форум, римские колонны и руины зданий, а заодно узнаете о расцвете города в первые века нашей эры. Я проведу вас к дому влиятельной аристократической семьи, у которых даже есть собственный святой, покажу средневековые ворота, тихие площади и две известнейшие городские церкви с ценными реликвиями. И, конечно, расскажу о мистической истории Милана, считавшегося столицей магии.

Богемная атмосфера каналов Навильи

Затем мы прогуляемся по романтическим набережным каналов Навильи — любимому месту творческой богемы и художников Милана. Я расскажу, как изменил каналы гениальный Леонардо и в чем заключается сходство Милана и Венеции. А заглянув в очаровательные местные дворики, вы узнаете, как выглядит «хрущевка» по-итальянски и почему стирка — это не женское дело. Будет интересно!

Кому подойдет прогулка

Любителям архитектуры, увлекательных историй и тем, кто не первый раз приехал в Милан и хочет увидеть чуть больше, чем предлагают классические путеводители.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 150 туристов
Buongiorno! Я — писатель, автор книг о Венеции, которые выпустило издательство Эксмо. По образованию я художник, много изучала искусство и архитектуру. Обожаю историю и легенды, любопытные факты — те, которые
читать дальшеуменьшить

действительно запоминаются надолго. Я — страстный любитель живописи, Леонардо да Винчи и всевозможных мистических историй, постоянно читаю книги, развиваюсь, путешествую по Италии и открываю ее нетуристические уголки. Не люблю скучное изложение и стандартный подход, поэтому помимо основных достопримечательностей, которые нельзя пропустить, я рассказываю и показываю малоизвестные, но очень красивые объекты. Дружу со старейшим аристократическим родом Милана, семьей Мельци д’Эрил, у которой Леонардо жил почти десять. Моя задача — показать город через призму искусства, местных легенд и историй, подарить хорошее настроение и новые знания, открыть для вас ту Италию, которую я знаю и искренне люблю.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
к
Экскурсия очень понравилась. Увидели Милан другими глазами. Единственное, у нас были подростки, и экскурсоводу трудновато было удерживать их внимание.
и у нас была другая экскурсия, мы в последний момент по договоренности с гидом заменили ее на обзорную
Вам был полезен этот отзыв?
О
Прекрасная прогулка с гидом Екатериной! Очень познавательно и одновременно непринужденно. Много полезной информации, лучше эту прогулку брать в начале ваше отдыха. Спасибо большое за экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Милана

Похожие экскурсии на «От Дуомо до каналов Навильи»

Пешком по Милану от Кастелло до Дуомо
Пешая
2 часа
-
5%
74 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешком по Милану от Кастелло до Дуомо
Прогулка по историческому Милану от замка Сфорцеско до площади Дуомо. Откройте для себя средневековые тайны и узнайте о герцогах и архиепископах
Начало: У станции метро San Babila
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
от €133€140 за всё до 4 чел.
Всё о Дуомо
Пешая
2 часа
42 отзыва
Билеты
Всё о Дуомо
Погрузитесь в историю Миланского собора Дуомо, узнайте о его архитектуре, легендах и реликвиях. Индивидуальная экскурсия с профессиональным гидом
Начало: Около Дуомо
Завтра в 12:00
11 авг в 09:00
от €170 за всё до 5 чел.
Богемный Милан - район Навильи
Пешая
1.5 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Богемный Милан - район Навильи
Погрузитесь в атмосферу богемного Милана, где искусство и история сливаются в районе Навильи
Начало: У станции метро Genova
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от €180 за всё до 5 чел.
Аудиогид по собору Дуомо в Милане
1 час
6 отзывов
Индивидуальная
Аудиогид по собору Дуомо в Милане
Путешествие по Дуомо с аудиогидом - это шанс услышать увлекательные истории и факты о соборе, его сокровищах и тайнах, которые не оставят равнодушными
Начало: На площади Дуомо
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от €12 за человека
У нас ещё много экскурсий в Милане. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Милане
от €255 за экскурсию