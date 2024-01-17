Екатерина проводит ещё 2 экскурсии

Начните путешествие у беломраморного Дуомо, где вас ждет рассказ о его строительстве и местном приведении. Следом взгляните на шедевр Донато Браманте с его оптической иллюзией и узнайте о чуде, случившемся при строительстве. Прогуливаясь по нетуристическому Милану, полюбуйтесь алтарем, римскими колоннами и руинами, узнайте о средневековых воротах и мистической истории города, а завершите экскурсию на романтических набережных Навильи

Описание экскурсии

Роскошный Дуомо и творение Донато Браманте



Мы встретимся у беломраморного Дуомо — главного собора города: я расскажу о его строительстве, архитектурных особенностях и даже местном приведении, которое живет на крыше. Следом вы рассмотрите шедевр зодчества эпохи Возрождения — храм с хитрой оптической иллюзией, который спроектировал великий Донато Браманте. Здесь я расскажу о чуде, случившемся при строительстве, и посвящу вас в тонкости работы архитектора на севере Италии.

Секреты нетуристического Милана



Вы окажетесь на самой узкой и опасной улице, где орудовал серийный маньяк, полюбуетесь алтарем работы одного из лучших последователей Леонардо да Винчи и пройдете по следам древних римлян: посмотрите на амфитеатр (в Милане тоже был свой Колизей!), форум, римские колонны и руины зданий, а заодно узнаете о расцвете города в первые века нашей эры. Я проведу вас к дому влиятельной аристократической семьи, у которых даже есть собственный святой, покажу средневековые ворота, тихие площади и две известнейшие городские церкви с ценными реликвиями. И, конечно, расскажу о мистической истории Милана, считавшегося столицей магии.

Богемная атмосфера каналов Навильи



Затем мы прогуляемся по романтическим набережным каналов Навильи — любимому месту творческой богемы и художников Милана. Я расскажу, как изменил каналы гениальный Леонардо и в чем заключается сходство Милана и Венеции. А заглянув в очаровательные местные дворики, вы узнаете, как выглядит «хрущевка» по-итальянски и почему стирка — это не женское дело. Будет интересно!

Кому подойдет прогулка

Любителям архитектуры, увлекательных историй и тем, кто не первый раз приехал в Милан и хочет увидеть чуть больше, чем предлагают классические путеводители.