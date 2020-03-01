Екатерина проводит ещё 2 экскурсии

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  4. От Дуомо до каналов Навильи

Небанальная прогулка по Милану с погружением в архитектурные детали и городские легенды

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
Любители искусства эпохи Возрождения и необычных историй, этот маршрут для вас! Прогуливаясь от блистательного Дуомо к романтическим набережным Навильи, вы исследуете город с самых неожиданных сторон: поразитесь техническим находкам Леонардо и оптическим иллюзиям в архитектуре Браманте, услышите истории о миланских призраках и магах, отыщите наследие Древнего Рима, побываете во дворике «итальянской хрущевки» и в самом богемном районе Милана.
170 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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От Дуомо до каналов Навильи
От Дуомо до каналов Навильи

Что вас ожидает

Роскошный Дуомо и творение Донато Браманте
Мы встретимся у беломраморного Дуомо — главного собора города: я расскажу о его строительстве, архитектурных особенностях и даже местном приведении, которое живет на крыше. Следом вы рассмотрите шедевр зодчества эпохи Возрождения — храм с хитрой оптической иллюзией, который спроектировал великий Донато Браманте. Здесь я расскажу о чуде, случившемся при строительстве, и посвящу вас в тонкости работы архитектора на севере Италии.

Секреты нетуристического Милана
Вы окажетесь на самой узкой и опасной улице, где орудовал серийный маньяк, полюбуетесь алтарем работы одного из лучших последователей Леонардо да Винчи и пройдете по следам древних римлян: посмотрите на амфитеатр (в Милане тоже был свой Колизей!), форум, римские колонны и руины зданий, а заодно узнаете о расцвете города в первые века нашей эры. Я проведу вас к дому влиятельной аристократической семьи, у которых даже есть собственный святой, покажу средневековые ворота, тихие площади и две известнейшие городские церкви с ценными реликвиями. И, конечно, расскажу о мистической истории Милана, считавшегося столицей магии.

Богемная атмосфера каналов Навильи
Затем мы прогуляемся по романтическим набережным каналов Навильи — любимому месту творческой богемы и художников Милана. Я расскажу, как изменил каналы гениальный Леонардо и в чем заключается сходство Милана и Венеции. А заглянув в очаровательные местные дворики, вы узнаете, как выглядит «хрущевка» по-итальянски и почему стирка — это не женское дело. Будет интересно!

Кому подойдет прогулка

Любителям архитектуры, увлекательных историй и тем, кто не первый раз приехал в Милан и хочет увидеть чуть больше, чем предлагают классические путеводители.

От Дуомо до каналов Навильи
От Дуомо до каналов Навильи
От Дуомо до каналов Навильи
От Дуомо до каналов Навильи
От Дуомо до каналов Навильи
От Дуомо до каналов Навильи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Buongiorno! По образованию я художник, много изучала искусство и архитектуру. Обожаю историю и легенды, любопытные факты — те, которые действительно запоминаются надолго. Я — страстный любитель живописи, Леонардо да Винчи и всевозможных мистических историй, постоянно читаю книги, развиваюсь, путешествую по Италии и открываю ее нетуристические уголки. Не люблю скучное изложение и стандартный подход, поэтому помимо основных достопримечательностей, которые нельзя пропустить, я рассказываю и показываю малоизвестные, но очень красивые объекты. Дружу со старейшим аристократическим родом Милана, семьей Мельци д'Эрил, у которой Леонардо жил почти десять. Моя задача — показать город через призму искусства, местных легенд и историй, подарить хорошее настроение и новые знания, открыть для вас ту Италию, которую я знаю и искренне люблю.
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Екатерина проводит ещё 2 экскурсии

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