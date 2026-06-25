Мини-группа
до 4 чел.
Лучший выборАртистический Милан - прогулка по неочевидным местам
Погрузитесь в атмосферу Милана, посетив бар Jamaica, блошиный рынок и мастерские. Узнайте о культуре и истории города с уникальной стороны
Начало: В районе Брера
Расписание: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 09:00, 13:00 и 17:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€60 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Миланские шедевры эпохи Возрождения за 1 день
Погрузитесь в мир искусства Милана, наслаждаясь шедеврами Леонардо, Микеланджело, Караваджо и Рафаэля. Уникальная экскурсия по главным пинакотекам города
Начало: На Piazza Castello
Завтра в 10:00
27 июл в 10:00
от €250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Идеальный день на Комо
Погрузитесь в уединенный уголок Италии с экскурсией «Идеальный день на Комо» - живописные виды и величественные виллы ждут вас
Начало: У станции миланского метро Sesto Rondo
Завтра в 08:30
27 июл в 08:30
от €495 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Сбежать от суеты Милана: прекрасная и древняя Павия
Погрузиться в историю, искусство, архитектуру и атмосферу одного из самых красивых городов Италии
Начало: На ж/д станции Павия
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €140
€155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Открой Милан с другой стороны: велопрогулка секретным уголкам города
Погрузитесь в уникальный Милан на велосипеде, открыв для себя скрытые уголки города. За три часа вы увидите больше, чем за три дня пешком
Начало: В районе в районе ж/д вокзала Porta Garibald
20 июл в 10:00
21 июл в 10:00
от €300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Знакомство с городом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, исследуя его исторические сокровища с личным гидом
Начало: У Дуомо
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €160 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Шопинг-прогулка по Милану
Погрузитесь в атмосферу модного Милана: шопинг в лучших бутиках, прогулка по галерее Витторио Эммануэле и наслаждение видом на Дуомо
Начало: Duomo
24 июл в 10:00
29 июл в 10:00
от €130 за человека
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотосессия в Милане
Погрузитесь в атмосферу Милана во время фотопрогулки и сохраните лучшие моменты в красивых снимках
Начало: Дуомо
20 июл в 08:00
21 июл в 08:00
от €267 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Собор Дуомо от подвалов до террас
Познайте тайны Собора Дуомо, от подвалов до террас, в увлекательной экскурсии с персональным гидом
Начало: У подножия памятника на площади Дуомо
19 июл в 15:30
20 июл в 09:30
от €76 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
В поисках Рафаэля, или Один день в Пьяченце
Вырваться из Милана и познакомиться c историей и искусством старинного города на севере Италии
Начало: На вокзале города Пьяченца
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
от €135
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Вдоль каналов вечернего Милана
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, прогуливаясь по его вечерним каналам с личным гидом
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от €160 за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Идиллия озёрного городка Стреза, барокко на острове Белла и простота рыбацкого поселка
Начало: На ж/д вокзале в Стрезе
27 июл в 10:30
3 авг в 10:30
€100 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие в Орта Сан Джулио
Легендарный остров драконов, средневековые улочки и капеллы Сакро Монте Ди Орта
Начало: Жд вокзал г. Арона
1 авг в 10:00
3 авг в 12:00
от €200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
«Милан - столица Ломбардии» - экскурсия-знакомство
Открыть главные достопримечательности города и увидеть его глазами местных жителей
Начало: Площадь Дуомо
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Красота Лепонтинских Альп
Насладитесь красотой Лепонтинских Альп, прогуляйтесь вдоль озера Мораско и полюбуйтесь водопадом Точе. Попробуйте местные деликатесы и сыр Беттельматт
Начало: Жд станция Арона или Домодоссола
1 авг в 08:00
3 авг в 08:00
от €340 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Милана - в гастрономическую столицу Италии (с культурологом)
Погрузитесь в атмосферу Болоньи, где история и гастрономия сливаются в одно целое. Откройте секреты местной кухни и архитектуры с культурологом
Начало: В городе Болонья
Завтра в 14:00
19 июл в 09:00
от €340 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Самые важные церкви Милана: история и сокровища
Погрузитесь в мир духовности и красоты, посетив ключевые церкви Милана с эксклюзивным гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Озеро Комо, или «Там, где красиво на 360 градусов!»
Невероятная природа, обаятельные приозёрные городки и знакомство с итальянским стилем жизни
31 авг в 08:00
14 сен в 08:00
от €550 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Милан для новичков
Познакомьтесь с Миланом: от величественного Дуомо до тайн Леонардо да Винчи в уютной атмосфере
Начало: В районе собора Санта-Мария-делле-Грацие
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €150 за всё до 5 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Милан без Дуомо, Ла Скала и клише
Увидеть центр с неожиданной стороны и посетить малоизвестные достопримечательности
Начало: У станции метро «Дуомо»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €145
€170 за всё до 4 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Милана - в долину Ольтрепо к новой Тоскане
Провести день среди горных пейзажей и посетить старинные города, узнав о неизведанных местах региона
Начало: На вокзале города Вогера
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €210
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По следам Леонардо да Винчи
Погрузитесь в эпоху Возрождения, исследуя жизнь и наследие Леонардо да Винчи в самом сердце Милана
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от €160 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Ж
Великолепная экскурсия. Очень интересная, насыщенная. Описать свое впечатление о глубокой экспертной оценке истории искусств гида Елены не хватит слов восхищения.
Вам был полезен этот отзыв?
все очень понравилось
Вам был полезен этот отзыв?
Очень понравилась экскурсия. Полностью соответствует описанию, очень хорошо организована, место потрясающе красивое, даже не поверила глазам, когда приехала. На самостоятельный
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Экскурсия очень понравилась. Ольга не просто рассказала об исторических и артистических мечтах Милана, она заразила желанием узнавать этот город и
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Были на экскурсии вдвоем с другом и оба остались довольны (несмотря на то, что друг не любитель экскурсий в принципе).
+3
Вам был полезен этот отзыв?
Понравилась экскурсия с Татьяной! Приятный маршрут, интересный рассказ! Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Мы недавно переехали в Павию из другой части Италии и поэтому нам было очень интересно побольше узнать о городе.
Никита (по
Никита (по
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Анастасия отлично знает свою работу, прекрасно знакома с коллекциями которые находятся в разных бутиках, отлично чувствует вкус клиента и помогает подобрать вещи которые наиболее подходят, и просто очень приятный человек в общении. Очень рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Благодаря Ирине день на Комо получился идеальным. Спасибо за интересный рассказ, великолепную организацию, хорошее настроение.
Вам был полезен этот отзыв?
Прошло уже несколько дней после возвращения из Милана, а нас по-прежнему переполняет чувство благодарности к Елене за прекрасную экскурсию и
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 650 отзывов в Милане в категории "Для иностранцев"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22:
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Милану в июле 2026
Сейчас в Милане в категории "Для иностранцев" можно забронировать 22 экскурсии от 60 до 550 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 650 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 22 экскурсии на 2026 год для иностранцев, 650 ⭐ отзывов, цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь