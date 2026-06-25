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наполненность тем прекрасным и возвышенным, что мы лучше узнали благодаря ей. Очень понравился глубокий формат - сейчас так много всего поверхностного, что вдумчивого погружения в тему часто не хватает. Благодаря Елене появилась возможность узнать об предмете не торопясь, глубоко и комплексно - все посещение места мы рассматривали во взаимосвязи между собой и историческими событиями. Елена чудесный рассказчик, при этом неравнодушный к предмету, о котором говорит. Очень рекомендую эту экскурсию людям, которые любят погрузиться в искусство и наслаждаться им не торопясь, смакуя и осознавая каждый момент.