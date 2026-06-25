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Для иностранцев – экскурсии в Милане

Найдено 22 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Милане на русском языке, цены от €60, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Артистический Милан - прогулка по неочевидным местам
Пешая
2 часа
16 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Лучший выбор
Артистический Милан - прогулка по неочевидным местам
Погрузитесь в атмосферу Милана, посетив бар Jamaica, блошиный рынок и мастерские. Узнайте о культуре и истории города с уникальной стороны
Начало: В районе Брера
Расписание: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 09:00, 13:00 и 17:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€60 за человека
Миланские шедевры эпохи Возрождения за 1 день
Пешая
5 часов
64 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Миланские шедевры эпохи Возрождения за 1 день
Погрузитесь в мир искусства Милана, наслаждаясь шедеврами Леонардо, Микеланджело, Караваджо и Рафаэля. Уникальная экскурсия по главным пинакотекам города
Начало: На Piazza Castello
Завтра в 10:00
27 июл в 10:00
от €250 за всё до 5 чел.
Идеальный день на Комо
На машине
7 часов
59 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Идеальный день на Комо
Погрузитесь в уединенный уголок Италии с экскурсией «Идеальный день на Комо» - живописные виды и величественные виллы ждут вас
Начало: У станции миланского метро Sesto Rondo
Завтра в 08:30
27 июл в 08:30
от €495 за всё до 4 чел.
Сбежать от суеты Милана: прекрасная и древняя Павия
Пешая
2 часа
-
10%
53 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Сбежать от суеты Милана: прекрасная и древняя Павия
Погрузиться в историю, искусство, архитектуру и атмосферу одного из самых красивых городов Италии
Начало: На ж/д станции Павия
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €140€155 за всё до 4 чел.
Открой Милан с другой стороны: велопрогулка секретным уголкам города
На велосипеде
3 часа
83 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Открой Милан с другой стороны: велопрогулка секретным уголкам города
Погрузитесь в уникальный Милан на велосипеде, открыв для себя скрытые уголки города. За три часа вы увидите больше, чем за три дня пешком
Начало: В районе в районе ж/д вокзала Porta Garibald
20 июл в 10:00
21 июл в 10:00
от €300 за всё до 6 чел.
Знакомство с городом
Пешая
2 часа
49 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Знакомство с городом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, исследуя его исторические сокровища с личным гидом
Начало: У Дуомо
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €160 за всё до 2 чел.
Шопинг-прогулка по Милану
Пешая
3 часа
21 отзыв
Индивидуальная
Шопинг-прогулка по Милану
Погрузитесь в атмосферу модного Милана: шопинг в лучших бутиках, прогулка по галерее Витторио Эммануэле и наслаждение видом на Дуомо
Начало: Duomo
24 июл в 10:00
29 июл в 10:00
от €130 за человека
Фотосессия в Милане
Пешая
1.5 часа
59 отзывов
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотосессия в Милане
Погрузитесь в атмосферу Милана во время фотопрогулки и сохраните лучшие моменты в красивых снимках
Начало: Дуомо
20 июл в 08:00
21 июл в 08:00
от €267 за всё до 2 чел.
Собор Дуомо от подвалов до террас
Пешая
2 часа
45 отзывов
Индивидуальная
Собор Дуомо от подвалов до террас
Познайте тайны Собора Дуомо, от подвалов до террас, в увлекательной экскурсии с персональным гидом
Начало: У подножия памятника на площади Дуомо
19 июл в 15:30
20 июл в 09:30
от €76 за человека
В поисках Рафаэля, или Один день в Пьяченце
Пешая
2 часа
-
10%
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В поисках Рафаэля, или Один день в Пьяченце
Вырваться из Милана и познакомиться c историей и искусством старинного города на севере Италии
Начало: На вокзале города Пьяченца
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
от €135€150 за всё до 4 чел.
Вдоль каналов вечернего Милана
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Вдоль каналов вечернего Милана
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, прогуливаясь по его вечерним каналам с личным гидом
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от €160 за всё до 8 чел.
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
4 часа
20 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Идиллия озёрного городка Стреза, барокко на острове Белла и простота рыбацкого поселка
Начало: На ж/д вокзале в Стрезе
27 июл в 10:30
3 авг в 10:30
€100 за человека
Путешествие в Орта Сан Джулио
Пешая
5 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие в Орта Сан Джулио
Легендарный остров драконов, средневековые улочки и капеллы Сакро Монте Ди Орта
Начало: Жд вокзал г. Арона
1 авг в 10:00
3 авг в 12:00
от €200 за всё до 2 чел.
«Милан - столица Ломбардии» - экскурсия-знакомство
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
«Милан - столица Ломбардии» - экскурсия-знакомство
Открыть главные достопримечательности города и увидеть его глазами местных жителей
Начало: Площадь Дуомо
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €150 за всё до 4 чел.
Красота Лепонтинских Альп
На автобусе
7 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Красота Лепонтинских Альп
Насладитесь красотой Лепонтинских Альп, прогуляйтесь вдоль озера Мораско и полюбуйтесь водопадом Точе. Попробуйте местные деликатесы и сыр Беттельматт
Начало: Жд станция Арона или Домодоссола
1 авг в 08:00
3 авг в 08:00
от €340 за всё до 7 чел.
Из Милана - в гастрономическую столицу Италии (с культурологом)
Пешая
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Милана - в гастрономическую столицу Италии (с культурологом)
Погрузитесь в атмосферу Болоньи, где история и гастрономия сливаются в одно целое. Откройте секреты местной кухни и архитектуры с культурологом
Начало: В городе Болонья
Завтра в 14:00
19 июл в 09:00
от €340 за всё до 5 чел.
Самые важные церкви Милана: история и сокровища
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Самые важные церкви Милана: история и сокровища
Погрузитесь в мир духовности и красоты, посетив ключевые церкви Милана с эксклюзивным гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €160 за всё до 8 чел.
Озеро Комо, или «Там, где красиво на 360 градусов!»
На машине
8 часов
40 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Озеро Комо, или «Там, где красиво на 360 градусов!»
Невероятная природа, обаятельные приозёрные городки и знакомство с итальянским стилем жизни
31 авг в 08:00
14 сен в 08:00
от €550 за всё до 3 чел.
Милан для новичков
Пешая
2 часа
66 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Милан для новичков
Познакомьтесь с Миланом: от величественного Дуомо до тайн Леонардо да Винчи в уютной атмосфере
Начало: В районе собора Санта-Мария-делле-Грацие
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €150 за всё до 5 чел.
Милан без Дуомо, Ла Скала и клише
Пешая
2 часа
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Милан без Дуомо, Ла Скала и клише
Увидеть центр с неожиданной стороны и посетить малоизвестные достопримечательности
Начало: У станции метро «Дуомо»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €145€170 за всё до 4 чел.
Из Милана - в долину Ольтрепо к новой Тоскане
На автобусе
4 часа
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Милана - в долину Ольтрепо к новой Тоскане
Провести день среди горных пейзажей и посетить старинные города, узнав о неизведанных местах региона
Начало: На вокзале города Вогера
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €210€300 за всё до 4 чел.
По следам Леонардо да Винчи
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
По следам Леонардо да Винчи
Погрузитесь в эпоху Возрождения, исследуя жизнь и наследие Леонардо да Винчи в самом сердце Милана
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от €160 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ж
Миланские шедевры эпохи Возрождения за 1 день
Великолепная экскурсия. Очень интересная, насыщенная. Описать свое впечатление о глубокой экспертной оценке истории искусств гида Елены не хватит слов восхищения.
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Мы открыли для себя много нового о стиле Ренессанса и Барокко. По - новому взглянули на европейское искусство конца XVI-XVIII веков, охватив в данной экскурсии сразу несколько направлений: живопись, скульптуру и архитектуру. Елена поделилась с нами знаниями, погрузила в захватывающие истории и пробудила интерес к дальнейшему, уже самостоятельному, изучению данной эпохи.
Можем рекомендовать данную экскурсию тем, кто хочет погрузиться в атмосферу истории Милана, раскрыть детали, недоступные беглому взгляду.

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Елена
Идеальный день на Комо
все очень понравилось
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Евгения
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Очень понравилась экскурсия. Полностью соответствует описанию, очень хорошо организована, место потрясающе красивое, даже не поверила глазам, когда приехала. На самостоятельный
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обзор второго острова была снабжена знаниями в дорогу в полной мере.
За имеющиеся в наличии 2.5 дня в Милане 1 день полностью посвящен не ему, а Маджоре. Ни о чем не жалею. Спасибо!

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Г
Артистический Милан - прогулка по неочевидным местам
Экскурсия очень понравилась. Ольга не просто рассказала об исторических и артистических мечтах Милана, она заразила желанием узнавать этот город и
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гулять по нему не как турист, а ка местный житель. С большой душой и любовью Ольга поделилась историями известных людей живших в Милане, и город как буд то ожил))) Очень рекомендую.

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Е
Милан для новичков
Были на экскурсии вдвоем с другом и оба остались довольны (несмотря на то, что друг не любитель экскурсий в принципе).
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Наш гид Ирина — невероятно приятный и увлеченный своим делом человек. Два часа прогулки пролетели на одном дыхании, маршрут составлен комфортно и не перегружено. Прогулка получилась легкой, насыщенной и полной открытий. Если вы в городе впервые, искренне рекомендуем именно эту экскурсию. Это было теплое, живое и вдохновляющее знакомство с таким очаровательным Миланом!

Были на экскурсии вдвоем с другом и оба остались довольны (несмотря на то, что друг не
Были на экскурсии вдвоем с другом и оба остались довольны (несмотря на то, что друг не
Были на экскурсии вдвоем с другом и оба остались довольны (несмотря на то, что друг не
Были на экскурсии вдвоем с другом и оба остались довольны (несмотря на то, что друг не+3
Были на экскурсии вдвоем с другом и оба остались довольны (несмотря на то, что друг не
Были на экскурсии вдвоем с другом и оба остались довольны (несмотря на то, что друг не
Были на экскурсии вдвоем с другом и оба остались довольны (несмотря на то, что друг не
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Елена
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Понравилась экскурсия с Татьяной! Приятный маршрут, интересный рассказ! Рекомендую!
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А
Сбежать от суеты Милана: прекрасная и древняя Павия
Мы недавно переехали в Павию из другой части Италии и поэтому нам было очень интересно побольше узнать о городе.

Никита (по
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нашей просьбе) провел экскурсию на итальянском, открыл интересные нюансы города, которые мы не замечали и ответил на все наши вопросы.

Советую и Никиту и Павию всем тем, кто хочет увидеть больше, чем предлагают путеводители

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Л
Шопинг-прогулка по Милану
Анастасия отлично знает свою работу, прекрасно знакома с коллекциями которые находятся в разных бутиках, отлично чувствует вкус клиента и помогает подобрать вещи которые наиболее подходят, и просто очень приятный человек в общении. Очень рекомендую
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Н
Идеальный день на Комо
Благодаря Ирине день на Комо получился идеальным. Спасибо за интересный рассказ, великолепную организацию, хорошее настроение.
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Юлия
Миланские шедевры эпохи Возрождения за 1 день
Прошло уже несколько дней после возвращения из Милана, а нас по-прежнему переполняет чувство благодарности к Елене за прекрасную экскурсию и
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наполненность тем прекрасным и возвышенным, что мы лучше узнали благодаря ей. Очень понравился глубокий формат - сейчас так много всего поверхностного, что вдумчивого погружения в тему часто не хватает. Благодаря Елене появилась возможность узнать об предмете не торопясь, глубоко и комплексно - все посещение места мы рассматривали во взаимосвязи между собой и историческими событиями. Елена чудесный рассказчик, при этом неравнодушный к предмету, о котором говорит. Очень рекомендую эту экскурсию людям, которые любят погрузиться в искусство и наслаждаться им не торопясь, смакуя и осознавая каждый момент.

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Всего 650 отзывов в Милане в категории "Для иностранцев"

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Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22:
  1. Артистический Милан - прогулка по неочевидным местам;
  2. Миланские шедевры эпохи Возрождения за 1 день;
  3. Идеальный день на Комо;
  4. Сбежать от суеты Милана: прекрасная и древняя Павия;
  5. Открой Милан с другой стороны: велопрогулка секретным уголкам города.
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Замок Сфорца;
  2. Королевский дворец;
  3. Озеро Комо;
  4. Леонардо да Винчи;
  5. Миланский собор Дуомо;
  6. Галерея Виктора Эммануила II;
  7. Театр «Ла Скала»;
  8. Собор Дуомо;
  9. Парк Семпионе;
  10. Галерея Витторио Эммануэле II.
Сколько стоит экскурсия по Милану в июле 2026
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