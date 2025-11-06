Загружайте гид, надевайте самые удобные кеды и давайте прогуляемся по северной столице Италии и погрузимся в её увлекательную историю.
Описание аудиогида
Площадь Дуомо с впечатляющим ансамблем зданий, окружённая шумными кафе и бутиками. Здесь чувствуешь дыхание шести веков истории.
Собор Дуомо, строительство которого растянулось почти на 600 лет. Фасад украшен сотнями скульптур и горгулей, а крыша — это целый лес шпилей.
Галерея Виктора Эммануила II — роскошный торговый пассаж 19 века со стеклянным куполом и мозаичными полами. Здесь находится знаменитый бык, на котором по традиции крутятся на пятке на удачу.
Памятник Леонардо да Винчи на площади Ла Скала. Великий мастер окружён фигурами учеников.
Церковь Санта-Мария-Дель-Кармине в старом квартале, известном когда-то борделями и карточными гаданиями. Вокруг — уютные улочки и секретные траттории с панцеротти.
А ещё
- Вы познакомитесь со статуей, которую ласково называют «литр на четверых»
- Заглянете в бар, где в должниках до сих пор числится сам Бенито Муссолини
- Услышите о попытке соскоблить со стены «Тайную вечерю» и решительном плане снести замок Сфорца
- Увидите, что можно обнаружить почти под каждым зданием Милана
- Между делом выясните, что заказать в местных тратториях и где искать лучшие магазины
Всего экскурсия охватывает 24 пункта. Истории написаны профессиональными историками и журналистами. Скучно не будет!
Организационные детали
- Это самостоятельная экскурсия без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
- Вы полностью оплачиваете аудиоэкскурсию на Трипстере, ничего доплачивать не нужно
- Через 3–7 минут после оплаты вам придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
- Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
- Экскурсия включает посещение бесплатной смотровой площадки. Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Меня полностью устраивают и формат, и маршрут, и содержание.
Ни от кого не зависит прогулка, можно прерваться в любом месте и продолжить тоже в любом👍👍👍
Спасибо!
Я заказала в тотале 3 экскурсии с аудиогидом: Обзорные экскурсии по Флоренции, Венеции и Милан.
Что понравилось: информативно, хорошая подача инфы с юмором и приятный голос.
Небольшой коммент: по времени указано