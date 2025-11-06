Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Милану! Вы узнаете, сколько строили Миланский собор и почему так долго. Откроете для себя район, где когда-то работали бордели и до сих пор гадают на картах. Загружайте гид, надевайте самые удобные кеды и давайте прогуляемся по северной столице Италии и погрузимся в её увлекательную историю.

Описание аудиогида

Площадь Дуомо с впечатляющим ансамблем зданий, окружённая шумными кафе и бутиками. Здесь чувствуешь дыхание шести веков истории.

Собор Дуомо, строительство которого растянулось почти на 600 лет. Фасад украшен сотнями скульптур и горгулей, а крыша — это целый лес шпилей.

Галерея Виктора Эммануила II — роскошный торговый пассаж 19 века со стеклянным куполом и мозаичными полами. Здесь находится знаменитый бык, на котором по традиции крутятся на пятке на удачу.

Памятник Леонардо да Винчи на площади Ла Скала. Великий мастер окружён фигурами учеников.

Церковь Санта-Мария-Дель-Кармине в старом квартале, известном когда-то борделями и карточными гаданиями. Вокруг — уютные улочки и секретные траттории с панцеротти.

А ещё

Вы познакомитесь со статуей, которую ласково называют «литр на четверых»

Заглянете в бар, где в должниках до сих пор числится сам Бенито Муссолини

Услышите о попытке соскоблить со стены «Тайную вечерю» и решительном плане снести замок Сфорца

Увидите, что можно обнаружить почти под каждым зданием Милана

Между делом выясните, что заказать в местных тратториях и где искать лучшие магазины

Всего экскурсия охватывает 24 пункта. Истории написаны профессиональными историками и журналистами. Скучно не будет!

Организационные детали