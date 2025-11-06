Мои заказы

Прогулка по Милану с аудиогидом

Познакомиться с главными достопримечательностями города с личным проводником в смартфоне
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Милану! Вы узнаете, сколько строили Миланский собор и почему так долго. Откроете для себя район, где когда-то работали бордели и до сих пор гадают на картах.

Загружайте гид, надевайте самые удобные кеды и давайте прогуляемся по северной столице Италии и погрузимся в её увлекательную историю.
4.5
2 отзыва
Прогулка по Милану с аудиогидом© Антон
Прогулка по Милану с аудиогидом© Антон
Прогулка по Милану с аудиогидом© Антон

Описание аудиогида

Площадь Дуомо с впечатляющим ансамблем зданий, окружённая шумными кафе и бутиками. Здесь чувствуешь дыхание шести веков истории.

Собор Дуомо, строительство которого растянулось почти на 600 лет. Фасад украшен сотнями скульптур и горгулей, а крыша — это целый лес шпилей.

Галерея Виктора Эммануила II — роскошный торговый пассаж 19 века со стеклянным куполом и мозаичными полами. Здесь находится знаменитый бык, на котором по традиции крутятся на пятке на удачу.

Памятник Леонардо да Винчи на площади Ла Скала. Великий мастер окружён фигурами учеников.

Церковь Санта-Мария-Дель-Кармине в старом квартале, известном когда-то борделями и карточными гаданиями. Вокруг — уютные улочки и секретные траттории с панцеротти.

А ещё

  • Вы познакомитесь со статуей, которую ласково называют «литр на четверых»
  • Заглянете в бар, где в должниках до сих пор числится сам Бенито Муссолини
  • Услышите о попытке соскоблить со стены «Тайную вечерю» и решительном плане снести замок Сфорца
  • Увидите, что можно обнаружить почти под каждым зданием Милана
  • Между делом выясните, что заказать в местных тратториях и где искать лучшие магазины

Всего экскурсия охватывает 24 пункта. Истории написаны профессиональными историками и журналистами. Скучно не будет!

Организационные детали

  • Это самостоятельная экскурсия без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
  • Вы полностью оплачиваете аудиоэкскурсию на Трипстере, ничего доплачивать не нужно
  • Через 3–7 минут после оплаты вам придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
  • Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
  • Экскурсия включает посещение бесплатной смотровой площадки. Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Дуомо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — Организатор в Милане
Провёл экскурсии для 3000 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных экскурсоводов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
читать дальше

в любую погоду — днём, ночью, в дождь и снег. Без групп и без спешки. Eсли у вас всего один день в городе, мы покажем вам всё быстро и информативно. Над нашими гидами работают профессиональные историки, экскурсоводы и редакторы. Надеемся, вам понравится!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
Виктория
Виктория
6 ноя 2025
Не первый раз беру в этой компании аудиогид.
Меня полностью устраивают и формат, и маршрут, и содержание.
Ни от кого не зависит прогулка, можно прерваться в любом месте и продолжить тоже в любом👍👍👍
Спасибо!
Не первый раз беру в этой компании аудиогид.Не первый раз беру в этой компании аудиогид.Не первый раз беру в этой компании аудиогид.Не первый раз беру в этой компании аудиогид.Не первый раз беру в этой компании аудиогид.
Г
Гульнар
29 окт 2025
Добрый день,
Я заказала в тотале 3 экскурсии с аудиогидом: Обзорные экскурсии по Флоренции, Венеции и Милан.
Что понравилось: информативно, хорошая подача инфы с юмором и приятный голос.
Небольшой коммент: по времени указано
читать дальше

как 2.5 часа, но по факту занимает больше времени, так как ты сам самостоятельно ходишь по маршруту, иногда ошибаешься. Информацию надо обновить, так как в некоторых местах внутри здания указанные картины были перенесены в другое место.

Входит в следующие категории Милана

Похожие экскурсии из Милана

Фотосессия в Милане
Пешая
1.5 часа
56 отзывов
Фотопрогулка
до 2 чел.
Индивидуальная фотосессия в историческом центре Милана
Погрузитесь в атмосферу Милана во время фотопрогулки и сохраните лучшие моменты в красивых снимках
Начало: Дуомо
30 ноя в 08:00
1 дек в 08:00
€267 за всё до 2 чел.
Следами Лeoнapдo Да Винчи в Милане
Пешая
2 часа
98 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Следами Леонардо Да Винчи: эксклюзивная экскурсия по Милану
Загадки гения Леонардо Да Винчи раскрываются в экскурсии по Милану, где каждый уголок хранит историю
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€190 за всё до 5 чел.
Современное искусство в Милане: коллекция Фонда Прада
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Современное искусство в Милане
Ощутите искусство, которое говорит через эмоции. Узнайте о секретах Миуччи Прада и насладитесь уникальной архитектурой Фонда Прада
Начало: У входа в Фонд Прада
21 янв в 10:30
22 янв в 10:30
€209 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Милане. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Милане