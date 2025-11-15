Экскурсия в Болонью предлагает уникальную возможность познакомиться с культурным и гастрономическим наследием города. Прогулка по площади Маджоре, посещение Архигимназии и наклонённых башен, а также дегустация в знаменитой Salumeria Simoni. Болонья, известная как La dotta, la rossa, la grassa, подарит незабываемые впечатления от её архитектуры и кухни. Не упустите шанс увидеть, где учились великие умы и попробовать настоящий итальянский aceto balsamico

Описание экскурсии

Площадь Маджоре — сердце города со средневековыми палаццо и великолепной старинной базиликой Сан-Петронио

— визитная карточка Болоньи Базилика Санто-Стефано с семью храмами внутри, каждый из которых посвящен отдельной теме

с семью храмами внутри, каждый из которых посвящен отдельной теме Болонский университет — самый первый в континентальной Европе, основополагающий феномен города

— самый первый в континентальной Европе, основополагающий феномен города Дуомо Сан-Пьетро, который построили с отклонением от правил итальянских соборов

А ещё:

Красочные петляющие портики — крытые улочки в форме арок

Канал подземной реки, выходящей на поверхность между колоритными домиками

Фрески в портиках и двориках

Культовое гастрономическое место «Лаборатория Симони»

Лучшие исторические кафе и джелатерии

На экскурсии:

Мы будем говорить про историю города, его уникальную архитектуру и культурные особенности

Вы узнаете, почему в стране так много диалектов, кулинарных рецептов и стилей искусства

Выясните, кто на самом деле говорит на итальянском и что это такое — итальянская кухня

Поймёте, как так получилось, что гастрономия в Италии — это важнейший культурный пласт и почему он так ярко ощущается именно в Болонье, где все постоянно говорят о еде

Раскроете, почему Болонью называют La dotta, la rossa, la grassa — красная мудрая толстушка

Кроме того:

Вы оцените виртуозность и необыкновенные решения градостроительства в маленьком квартале еврейского гетто

Полюбуетесь прекрасными работами скульптора Якопо делла Кверча, художника Симоне дей Крочифисси, архитектора Аристотеля Фьораванти (того самого, что построил Успенский собор в московском Кремле)

Побываете там, где учились Моцарт, Коперник, Петрарка и где жил Лучо Далла

Услышите множество интересных нюансов про учебу и работу в Италии, семейные, бытовые и любовные местные традиции

И проникнитесь атмосферой удивительной Болоньи

Дегустация по-болонски:

Мы зайдём в бутик знаменитого итальянского винного уксуса. Aceto balsamico — это местная гордость, must для итальянца, ведь необыкновенная приправа раскрывает вкус блюда и делает его более многогранным. Вы попробуете выдержанные натуральные сорта ачето высшего качества в колоритном магазинчике и узнаете, почему итальянцы добавляют уксус даже в мороженое!

Пообедаем в именитом болонском гастрономическом месте — Salumeria Simoni Laboratorio. Отведаем различные виды прошутто, мортаделлы и сыра. Вы узнаете:

Какая из Болонских колбас существовала ещё в древнеримскую эпоху

Как монахи-бенедиктинцы придумали пармезан

Какой символ изображён на эмильянских лепёшках тиджелле

Сколько ингредиентов используется для приготовления настоящего прошутто

Какие существуют мифы о пельмешках тортеллини — и мы их развенчаем

Скрасим всё это бутылочкой местного игристого вина Pignoletto — по желанию (или другого на ваш вкус) и обсудим, что думали про него ещё древние римляне

А в завершение — легендарное болонское мороженое или прославленные сладости в историческом кафе. Или аперитив в культовом баре в самом центре Болоньи.

Организационные детали