Из Милана - в гастрономическую столицу Италии (с культурологом)

Погрузитесь в атмосферу Болоньи, где история и гастрономия сливаются в одно целое. Откройте секреты местной кухни и архитектуры с культурологом
Экскурсия в Болонью предлагает уникальную возможность познакомиться с культурным и гастрономическим наследием города.

Прогулка по площади Маджоре, посещение Архигимназии и наклонённых башен, а также дегустация в знаменитой Salumeria Simoni.

Болонья, известная как La dotta, la rossa, la grassa, подарит незабываемые впечатления от её архитектуры и кухни.

Не упустите шанс увидеть, где учились великие умы и попробовать настоящий итальянский aceto balsamico

6 причин купить эту экскурсию

  • 🍝 Уникальная гастрономия
  • 🏛 Историческая архитектура
  • 🎨 Культурное наследие
  • 🍷 Дегустация винного уксуса
  • 📚 Болонский университет
  • 🎭 Искусство и скульптура
Что можно увидеть

  • Площадь Маджоре
  • Архигимназия
  • Башни Азинелли и Гаризенда
  • Базилика Санто-Стефано
  • Болонский университет
  • Дуомо Сан-Пьетро

Описание экскурсии

  • Площадь Маджоре — сердце города со средневековыми палаццо и великолепной старинной базиликой Сан-Петронио
  • Здание Архигимназии с изумительными росписями, гербами и медальонами в честь наук и выдающихся учеников Болонского университета
  • Наклонённые падающие башни Азинелли и Гаризенда — визитная карточка Болоньи
  • Базилика Санто-Стефано с семью храмами внутри, каждый из которых посвящен отдельной теме
  • Болонский университет — самый первый в континентальной Европе, основополагающий феномен города
  • Дуомо Сан-Пьетро, который построили с отклонением от правил итальянских соборов

А ещё:

  • Красочные петляющие портики — крытые улочки в форме арок
  • Канал подземной реки, выходящей на поверхность между колоритными домиками
  • Фрески в портиках и двориках
  • Культовое гастрономическое место «Лаборатория Симони»
  • Лучшие исторические кафе и джелатерии

На экскурсии:

  • Мы будем говорить про историю города, его уникальную архитектуру и культурные особенности
  • Вы узнаете, почему в стране так много диалектов, кулинарных рецептов и стилей искусства
  • Выясните, кто на самом деле говорит на итальянском и что это такое — итальянская кухня
  • Поймёте, как так получилось, что гастрономия в Италии — это важнейший культурный пласт и почему он так ярко ощущается именно в Болонье, где все постоянно говорят о еде
  • Раскроете, почему Болонью называют La dotta, la rossa, la grassa — красная мудрая толстушка

Кроме того:

  • Вы оцените виртуозность и необыкновенные решения градостроительства в маленьком квартале еврейского гетто
  • Полюбуетесь прекрасными работами скульптора Якопо делла Кверча, художника Симоне дей Крочифисси, архитектора Аристотеля Фьораванти (того самого, что построил Успенский собор в московском Кремле)
  • Побываете там, где учились Моцарт, Коперник, Петрарка и где жил Лучо Далла
  • Услышите множество интересных нюансов про учебу и работу в Италии, семейные, бытовые и любовные местные традиции
  • И проникнитесь атмосферой удивительной Болоньи

Дегустация по-болонски:
Мы зайдём в бутик знаменитого итальянского винного уксуса. Aceto balsamico — это местная гордость, must для итальянца, ведь необыкновенная приправа раскрывает вкус блюда и делает его более многогранным. Вы попробуете выдержанные натуральные сорта ачето высшего качества в колоритном магазинчике и узнаете, почему итальянцы добавляют уксус даже в мороженое!

Пообедаем в именитом болонском гастрономическом месте — Salumeria Simoni Laboratorio. Отведаем различные виды прошутто, мортаделлы и сыра. Вы узнаете:

  • Какая из Болонских колбас существовала ещё в древнеримскую эпоху
  • Как монахи-бенедиктинцы придумали пармезан
  • Какой символ изображён на эмильянских лепёшках тиджелле
  • Сколько ингредиентов используется для приготовления настоящего прошутто
  • Какие существуют мифы о пельмешках тортеллини — и мы их развенчаем
  • Скрасим всё это бутылочкой местного игристого вина Pignoletto — по желанию (или другого на ваш вкус) и обсудим, что думали про него ещё древние римляне

А в завершение — легендарное болонское мороженое или прославленные сладости в историческом кафе. Или аперитив в культовом баре в самом центре Болоньи.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Болонье. Из Милана на поезде — всего час в одну сторону. При необходимости мы поможем с бронированием билетов (от €35 до €80 в обе стороны — не входит в стоимость), а также с камерой хранения багажа
  • В стоимость входит дегустация винного уксуса, колбас, сыров, деликатесов, а также вода и сервисный сбор в кафе
  • Дополнительно (по желанию) оплачиваются вторые блюда (€15–17 за порцию), вино (€20 за бутылку, €5 — за бокал), мороженое (€2,5–6 за порцию) и сладости (€1,5–5)
  • Посещение музеев не предполагается, по желанию мы зайдём в церковь Santo Stefano и во двор Archiginnasio (кроме воскресенья) — это бесплатно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-культуролог из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В городе Болонья
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Милане
Провели экскурсии для 372 туристов
Мы — организаторы приключений. Юлия — культуролог, театровед, преподаватель итальянского. Закончила второе высшее в Болонском университете, за 7 лет жизни в Бо (как здесь называют Болонью) нежно полюбила этот город
читать дальше

и все его чарующие изюминки. Юля создает маршруты и описания так, чтобы Болонья открылась вам во всей красе. Все мы — русскоязычные жители Болоньи; станем вашими проводниками в неразгаданный аутентичный болонский мир и поможем проникнуться атмосферой Италии. Вас ждут увлекательные истории и рассказы о культуре, эпизоды из жизни в этой солнечной стране, а также знакомство с итальянскими вкусами и ароматами. Мы проведем обзорные, но очень насыщенные и впечатляющие прогулки, после которых Италия станет вам ближе.

Входит в следующие категории Милана

