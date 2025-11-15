Экскурсия в Болонью предлагает уникальную возможность познакомиться с культурным и гастрономическим наследием города.
Прогулка по площади Маджоре, посещение Архигимназии и наклонённых башен, а также дегустация в знаменитой Salumeria Simoni.
Болонья, известная как La dotta, la rossa, la grassa, подарит незабываемые впечатления от её архитектуры и кухни.
Не упустите шанс увидеть, где учились великие умы и попробовать настоящий итальянский aceto balsamico
6 причин купить эту экскурсию
- 🍝 Уникальная гастрономия
- 🏛 Историческая архитектура
- 🎨 Культурное наследие
- 🍷 Дегустация винного уксуса
- 📚 Болонский университет
- 🎭 Искусство и скульптура
Что можно увидеть
- Площадь Маджоре
- Архигимназия
- Башни Азинелли и Гаризенда
- Базилика Санто-Стефано
- Болонский университет
- Дуомо Сан-Пьетро
Описание экскурсии
- Площадь Маджоре — сердце города со средневековыми палаццо и великолепной старинной базиликой Сан-Петронио
- Здание Архигимназии с изумительными росписями, гербами и медальонами в честь наук и выдающихся учеников Болонского университета
- Наклонённые падающие башни Азинелли и Гаризенда — визитная карточка Болоньи
- Базилика Санто-Стефано с семью храмами внутри, каждый из которых посвящен отдельной теме
- Болонский университет — самый первый в континентальной Европе, основополагающий феномен города
- Дуомо Сан-Пьетро, который построили с отклонением от правил итальянских соборов
А ещё:
- Красочные петляющие портики — крытые улочки в форме арок
- Канал подземной реки, выходящей на поверхность между колоритными домиками
- Фрески в портиках и двориках
- Культовое гастрономическое место «Лаборатория Симони»
- Лучшие исторические кафе и джелатерии
На экскурсии:
- Мы будем говорить про историю города, его уникальную архитектуру и культурные особенности
- Вы узнаете, почему в стране так много диалектов, кулинарных рецептов и стилей искусства
- Выясните, кто на самом деле говорит на итальянском и что это такое — итальянская кухня
- Поймёте, как так получилось, что гастрономия в Италии — это важнейший культурный пласт и почему он так ярко ощущается именно в Болонье, где все постоянно говорят о еде
- Раскроете, почему Болонью называют La dotta, la rossa, la grassa — красная мудрая толстушка
Кроме того:
- Вы оцените виртуозность и необыкновенные решения градостроительства в маленьком квартале еврейского гетто
- Полюбуетесь прекрасными работами скульптора Якопо делла Кверча, художника Симоне дей Крочифисси, архитектора Аристотеля Фьораванти (того самого, что построил Успенский собор в московском Кремле)
- Побываете там, где учились Моцарт, Коперник, Петрарка и где жил Лучо Далла
- Услышите множество интересных нюансов про учебу и работу в Италии, семейные, бытовые и любовные местные традиции
- И проникнитесь атмосферой удивительной Болоньи
Дегустация по-болонски:
Мы зайдём в бутик знаменитого итальянского винного уксуса. Aceto balsamico — это местная гордость, must для итальянца, ведь необыкновенная приправа раскрывает вкус блюда и делает его более многогранным. Вы попробуете выдержанные натуральные сорта ачето высшего качества в колоритном магазинчике и узнаете, почему итальянцы добавляют уксус даже в мороженое!
Пообедаем в именитом болонском гастрономическом месте — Salumeria Simoni Laboratorio. Отведаем различные виды прошутто, мортаделлы и сыра. Вы узнаете:
- Какая из Болонских колбас существовала ещё в древнеримскую эпоху
- Как монахи-бенедиктинцы придумали пармезан
- Какой символ изображён на эмильянских лепёшках тиджелле
- Сколько ингредиентов используется для приготовления настоящего прошутто
- Какие существуют мифы о пельмешках тортеллини — и мы их развенчаем
- Скрасим всё это бутылочкой местного игристого вина Pignoletto — по желанию (или другого на ваш вкус) и обсудим, что думали про него ещё древние римляне
А в завершение — легендарное болонское мороженое или прославленные сладости в историческом кафе. Или аперитив в культовом баре в самом центре Болоньи.
Организационные детали
- Экскурсия начинается в Болонье. Из Милана на поезде — всего час в одну сторону. При необходимости мы поможем с бронированием билетов (от €35 до €80 в обе стороны — не входит в стоимость), а также с камерой хранения багажа
- В стоимость входит дегустация винного уксуса, колбас, сыров, деликатесов, а также вода и сервисный сбор в кафе
- Дополнительно (по желанию) оплачиваются вторые блюда (€15–17 за порцию), вино (€20 за бутылку, €5 — за бокал), мороженое (€2,5–6 за порцию) и сладости (€1,5–5)
- Посещение музеев не предполагается, по желанию мы зайдём в церковь Santo Stefano и во двор Archiginnasio (кроме воскресенья) — это бесплатно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-культуролог из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В городе Болонья
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Милане
Провели экскурсии для 372 туристов
Мы — организаторы приключений. Юлия — культуролог, театровед, преподаватель итальянского. Закончила второе высшее в Болонском университете, за 7 лет жизни в Бо (как здесь называют Болонью) нежно полюбила этот город
Входит в следующие категории Милана
