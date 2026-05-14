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надо отдать должное нашему гиду Галине, которая сделала все, чтобы эта встреча была запоминающейся. Чувствовалась и ее любовь к театру, и широта знаний на протяжении всей экскурсии. И нам хотелось подольше задерживаться у каждого экспоната музея, чем позволяло время экскурсии. Именно поэтому мы, как мне кажется, не укладывались в определенный гидом тайминг. В общем, времени нам на первую часть экскурсии явно не хватало, а поэтому вторая часть экскурсии, на мой взгляд, оказалась несколько поверхностной, потому что на нее просто не хватило времени.

Конечно, запросы у всех туристов разные, но все же на такую экскурсию нужно больше времени, чем 2 часа, потому что встреча с прекрасным не терпит суеты. По кварталу Брера тоже хотелось бы гулять и больше отвлекаться на мелкие детали, а для этого тоже нужно время. Спасибо Галине, ее опыт позволял перестраиваться по ходу прогулки, она готова была выйти за ее временные рамки, и очень жаль, что мы, к сожалению, этого не могли заранее предугадать и мало времени заложили между экскурсиям