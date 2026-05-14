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Экскурсии по барам Милана

Найдено 5 экскурсий в категории «Бары и ночная жизнь» в Милане на русском языке, цены от €15. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Музей театра Ла Скала и квартал Брера
Пешая
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Музей театра Ла Скала и квартал Брера
Проникнуть в культурный код миланцев: поговорить об оперном искусстве, богеме и винах Ломбардии
Начало: На площади della Scala
«В 19 веке после спектаклей в Ла Скала миланцы предпочитали не расходиться по домам, а отправляться в бары и энотеки, чтобы продлить удовольствие и поговорить за бокалом вина о музыке и оперном искусстве»
Сегодня в 10:30
Завтра в 11:00
от €140 за всё до 3 чел.
Гастро-историческая прогулка по Милану
Пешая
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Гастро-историческая прогулка по Милану
Совершить кулинарное путешествие по городу и прикоснуться к его хроникам
Начало: Площадь Дуомо у конной статуи короля Витторио Эмма...
«В одном из самых стильных баров города продегустируете биттер Кампари с закусками»
15 сен в 10:00
16 сен в 10:00
от €200 за всё до 5 чел.
Casa Milan: входной билет в музей футбольного клуба «Милан»
Пешая
1 день
Билеты
Casa Milan: входной билет в музей футбольного клуба «Милан»
Начало: Виа Альдо Росси, 8 20149, Милан
«Официальный музей футбольного клуба «Милан» Закажите входной билет для посещения Casa Milan»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00
€15 за билет
Бароло: родина великого вина
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Бароло: родина великого вина
Путешествие в Бароло подарит вам уникальную возможность попробовать лучшие вина и блюда Пьемонта, а также посетить замок и музеи
Начало: По договорённости
«Мы предлагаем совершить путешествие в Бароло»
Расписание: По согласованию с гидом
€750 за всё до 3 чел.
Милан периода барокко: жизнь Святого Карла Борромео, творчество Караваджо
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Милан периода барокко: жизнь Святого Карла Борромео, творчество Караваджо
Начало: По договорённости
«Церковь Сан Франческо да Паола — пример архитектуры Барокко»
Расписание: По согласованию с гидом
€160 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ольга
Музей театра Ла Скала и квартал Брера
Галина, замечательный гид.
столько узнали о музыке, городе, спасибо огромное
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Марина
Музей театра Ла Скала и квартал Брера
Выражаем огромную благодарность Галине за замечательную экскурсию по знаменитому театру. Жаль, что время ограничено, думаю, мы могли услышать еще не мало занимательных историй об этом удивительном месте и людях, вершивших его историю. Просто, доступно и очень интересно.
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Э
Музей театра Ла Скала и квартал Брера
Наша экскурсия, как видно из ее названия, состояла из двух частей.
Не могу сказать, что встреча с театром была феерической, но
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надо отдать должное нашему гиду Галине, которая сделала все, чтобы эта встреча была запоминающейся. Чувствовалась и ее любовь к театру, и широта знаний на протяжении всей экскурсии. И нам хотелось подольше задерживаться у каждого экспоната музея, чем позволяло время экскурсии. Именно поэтому мы, как мне кажется, не укладывались в определенный гидом тайминг. В общем, времени нам на первую часть экскурсии явно не хватало, а поэтому вторая часть экскурсии, на мой взгляд, оказалась несколько поверхностной, потому что на нее просто не хватило времени.
Конечно, запросы у всех туристов разные, но все же на такую экскурсию нужно больше времени, чем 2 часа, потому что встреча с прекрасным не терпит суеты. По кварталу Брера тоже хотелось бы гулять и больше отвлекаться на мелкие детали, а для этого тоже нужно время. Спасибо Галине, ее опыт позволял перестраиваться по ходу прогулки, она готова была выйти за ее временные рамки, и очень жаль, что мы, к сожалению, этого не могли заранее предугадать и мало времени заложили между экскурсиям

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н
Музей театра Ла Скала и квартал Брера
25.10.25 были на экскурсии в музее Ла Скала. Экскурсовод Галина с большой любовью и очень подробно рассказывала об истории театра,
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постановка, компазиторах и знаменитых исполнителя. Очень деликатно обходила агрессивных итальянских экскурсоводов, если было необходимо возвращалась в залы и продолжала свой рассказ.
Большое спасибо за программу и дополнительный бонус.

25.10.25 были на экскурсии в музее Ла Скала. Экскурсовод Галина с большой любовью и очень подробно
25.10.25 были на экскурсии в музее Ла Скала. Экскурсовод Галина с большой любовью и очень подробно
25.10.25 были на экскурсии в музее Ла Скала. Экскурсовод Галина с большой любовью и очень подробно
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Е
Музей театра Ла Скала и квартал Брера
Очень интересная экскурсия.
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Виктория
Музей театра Ла Скала и квартал Брера
Это была очень солержательная и познавательная экскурсия, интеллигентно поданная и не перегруженная лишней информацией.
Рассказ экскурсовод был образным, пробуждающим воображение.
Мы не устали и узнали много нового и любопытное.
Галина -замечательный добросовестный и образованный гид.
Рекомендуем!
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S
Музей театра Ла Скала и квартал Брера
Галина очень интересный рассказчик. Человек, влюбленный в оперу, в Ла Скала. Нам очень понравилась экскурсия.
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Наталья
Музей театра Ла Скала и квартал Брера
Спасибо большое Галине! Мы прекрасно провели время, посетили музей театра Ла Скала, а также сам театр и выставку посвященную Пуччини. Галина интересно и структурировано все рассказала и после музея провела нам еще небольшую обзорную экскурсию по центру Милана.
Спасибо большое Галине! Мы прекрасно провели время, посетили музей театра Ла Скала, а также сам театр
Спасибо большое Галине! Мы прекрасно провели время, посетили музей театра Ла Скала, а также сам театр
Спасибо большое Галине! Мы прекрасно провели время, посетили музей театра Ла Скала, а также сам театр
Спасибо большое Галине! Мы прекрасно провели время, посетили музей театра Ла Скала, а также сам театр+1
Спасибо большое Галине! Мы прекрасно провели время, посетили музей театра Ла Скала, а также сам театр
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Виктория
Гастро-историческая прогулка по Милану
Получилась очень милая прогулка по Милану. Основные достопримечательности были представлены отлично, при этом были милые гастрономические перерывы согласно тематике. От этого восприятие становится еще более комфортным)
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М
Музей театра Ла Скала и квартал Брера
Экскурсия по музею театра Ла Скала очень понравилась. Галина истинный театрал и ценитель искусства. В следующее посещение Милана запланировали попасть на представление.
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Всего 15 отзывов в Милане в категории "Бары и ночная жизнь"

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Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Бары и ночная жизнь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Музей театра Ла Скала и квартал Брера;
  2. Гастро-историческая прогулка по Милану;
  3. Casa Milan: входной билет в музей футбольного клуба «Милан»;
  4. Бароло: родина великого вина;
  5. Милан периода барокко: жизнь Святого Карла Борромео, творчество Караваджо.
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Замок Сфорца;
  2. Королевский дворец;
  3. Озеро Комо;
  4. Леонардо да Винчи;
  5. Миланский собор Дуомо;
  6. Галерея Виктора Эммануила II;
  7. Театр «Ла Скала»;
  8. Собор Дуомо;
  9. Парк Семпионе;
  10. Галерея Витторио Эммануэле II.
Сколько стоит экскурсия по Милану в июле 2026
Сейчас в Милане в категории "Бары и ночная жизнь" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 15 до 750. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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