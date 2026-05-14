Индивидуальная
до 3 чел.
Музей театра Ла Скала и квартал Брера
Проникнуть в культурный код миланцев: поговорить об оперном искусстве, богеме и винах Ломбардии
Начало: На площади della Scala
«В 19 веке после спектаклей в Ла Скала миланцы предпочитали не расходиться по домам, а отправляться в бары и энотеки, чтобы продлить удовольствие и поговорить за бокалом вина о музыке и оперном искусстве»
Сегодня в 10:30
Завтра в 11:00
от €140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Гастро-историческая прогулка по Милану
Совершить кулинарное путешествие по городу и прикоснуться к его хроникам
Начало: Площадь Дуомо у конной статуи короля Витторио Эмма...
«В одном из самых стильных баров города продегустируете биттер Кампари с закусками»
15 сен в 10:00
16 сен в 10:00
от €200 за всё до 5 чел.
Билеты
Casa Milan: входной билет в музей футбольного клуба «Милан»
Начало: Виа Альдо Росси, 8 20149, Милан
«Официальный музей футбольного клуба «Милан» Закажите входной билет для посещения Casa Milan»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00
€15 за билет
Индивидуальная
до 3 чел.
Бароло: родина великого вина
Путешествие в Бароло подарит вам уникальную возможность попробовать лучшие вина и блюда Пьемонта, а также посетить замок и музеи
Начало: По договорённости
«Мы предлагаем совершить путешествие в Бароло»
Расписание: По согласованию с гидом
€750 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Милан периода барокко: жизнь Святого Карла Борромео, творчество Караваджо
Начало: По договорённости
«Церковь Сан Франческо да Паола — пример архитектуры Барокко»
Расписание: По согласованию с гидом
€160 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Галина, замечательный гид.
столько узнали о музыке, городе, спасибо огромное
столько узнали о музыке, городе, спасибо огромное
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Выражаем огромную благодарность Галине за замечательную экскурсию по знаменитому театру. Жаль, что время ограничено, думаю, мы могли услышать еще не мало занимательных историй об этом удивительном месте и людях, вершивших его историю. Просто, доступно и очень интересно.
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Э
Наша экскурсия, как видно из ее названия, состояла из двух частей.
Не могу сказать, что встреча с театром была феерической, но
Не могу сказать, что встреча с театром была феерической, но
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н
25.10.25 были на экскурсии в музее Ла Скала. Экскурсовод Галина с большой любовью и очень подробно рассказывала об истории театра,
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Е
Очень интересная экскурсия.
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Это была очень солержательная и познавательная экскурсия, интеллигентно поданная и не перегруженная лишней информацией.
Рассказ экскурсовод был образным, пробуждающим воображение.
Мы не устали и узнали много нового и любопытное.
Галина -замечательный добросовестный и образованный гид.
Рекомендуем!
Рассказ экскурсовод был образным, пробуждающим воображение.
Мы не устали и узнали много нового и любопытное.
Галина -замечательный добросовестный и образованный гид.
Рекомендуем!
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S
Галина очень интересный рассказчик. Человек, влюбленный в оперу, в Ла Скала. Нам очень понравилась экскурсия.
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Спасибо большое Галине! Мы прекрасно провели время, посетили музей театра Ла Скала, а также сам театр и выставку посвященную Пуччини. Галина интересно и структурировано все рассказала и после музея провела нам еще небольшую обзорную экскурсию по центру Милана.
+1
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Получилась очень милая прогулка по Милану. Основные достопримечательности были представлены отлично, при этом были милые гастрономические перерывы согласно тематике. От этого восприятие становится еще более комфортным)
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М
Экскурсия по музею театра Ла Скала очень понравилась. Галина истинный театрал и ценитель искусства. В следующее посещение Милана запланировали попасть на представление.
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Всего 15 отзывов в Милане в категории "Бары и ночная жизнь"
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Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Бары и ночная жизнь»
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