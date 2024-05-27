Ночные прогулки и экскурсии Милана

Найдено 4 экскурсии в категории «Ночные» в Милане на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
38 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Милану: путешествие в сердце города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, исследуя его исторические сокровища с личным гидом
Начало: У Дуомо
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
160 за всё до 8 чел.
По следам Леонардо да Винчи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
По следам Леонардо да Винчи: эксклюзивный тур в Милане
Погрузитесь в эпоху Возрождения, исследуя жизнь и наследие Леонардо да Винчи в самом сердце Милана
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от 160 за всё до 10 чел.
Вдоль каналов вечернего Милана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Вдоль каналов вечернего Милана»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, прогуливаясь по его вечерним каналам с личным гидом
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
160 за всё до 8 чел.
Музей театра Ла Скала и квартал Брера
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Музей театра Ла Скала и квартал Брера
Проникнуть в культурный код миланцев: поговорить об оперном искусстве, богеме и винах Ломбардии
Начало: На площади della Scala
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:00
90 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    27 мая 2024
    Вдоль каналов вечернего Милана
    Великолепная экскурсия с Лизой! Она влюблена в свой город и делает все возможное, чтобы учесть пожелания каждого гостя. Помимо основной туристической программы, Лиза организовала для нас небольшую гастрономическую экскурсию, которая добавила ярких впечатлений. Очень рекомендую воспользоваться ее услугами!
  • V
    Valery
    26 мая 2024
    Знакомство с городом
    Отлично
  • М
    Марина
    13 мая 2024
    Знакомство с городом
    Все было прекрасно! Спасибо!
  • Е
    Елена
    23 апреля 2024
    Вдоль каналов вечернего Милана
    Экскурсия очень понравилась, а также гид. Я не первый раз в Милане, но гиду удалось заинтересовать и показать новые места где никогда не была ранее. Материал был подан доступно, структурировано. Маршрут также понравился. Рекомендую.
  • Е
    Елена
    19 апреля 2024
    Знакомство с городом
    Нам поменяли гида. Прислали другую Наталью,сообщили заранее,указали все контакты. Экскурсия была интересная,узнали много нового для себя. Наталья была так любезна,что показала нам места,где можно вкусно и не дорого поесть, порекомендовала куда стоит ещё сходить и ответила на наши вопросы.
  • С
    Светлана
    31 марта 2024
    По следам Леонардо да Винчи
    Прекрасная информативная экскурсия! Подробности и детали жизни и творчества гения! Были предпочтения по маршруту, экскурсовод Наталья учла👍
  • А
    Александр
    27 марта 2024
    Вдоль каналов вечернего Милана
    Все прошло отлично, спасибо за экскурсию!
    Все прошло отлично, спасибо за экскурсию!Все прошло отлично, спасибо за экскурсию!Все прошло отлично, спасибо за экскурсию!Все прошло отлично, спасибо за экскурсию!Все прошло отлично, спасибо за экскурсию!
  • О
    Олег
    15 марта 2023
    По следам Леонардо да Винчи
    Светлана была прекрасна! Она провела нас такими местами, что я, не первый раз бывший в Милане, восхищен увиденным. Мы просто
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    прониклись городом от древних римлян до Леонардо! Светлана настолько увлеченный историей человек, что у ее слушателей невольно возникает синдром Стендаля! Очень понравилось, рекомендую!

  • И
    Ирина
    24 октября 2021
    По следам Леонардо да Винчи
    Гид всё организовала так, что даже 8-ми летний ребёнок был очень увлечён рассказами. Благодарим Орысю за прекрасную и содержательную экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Знакомство с городом
  2. По следам Леонардо да Винчи
  3. Вдоль каналов вечернего Милана
  4. Музей театра Ла Скала и квартал Брера
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Замок Сфорца
  2. Самое главное
  3. Собор Дуомо
  4. Галерея Виктора Эммануила II
  5. Леонардо да Винчи
  6. Миланский собор Дуомо
  7. Пьяцца Дуомо
  8. Парк Семпионе
  9. Район Навильи
  10. Пинакотека Брера
Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2024
Сейчас в Милане в категории "Ночные" можно забронировать 4 экскурсии от 90 до 160. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Ночные», 46 ⭐ отзывов, цены от €90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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