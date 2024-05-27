А Александр Вдоль каналов вечернего Милана Великолепная экскурсия с Лизой! Она влюблена в свой город и делает все возможное, чтобы учесть пожелания каждого гостя. Помимо основной туристической программы, Лиза организовала для нас небольшую гастрономическую экскурсию, которая добавила ярких впечатлений. Очень рекомендую воспользоваться ее услугами!

V Valery Знакомство с городом Отлично

М Марина Знакомство с городом Все было прекрасно! Спасибо!

Е Елена Вдоль каналов вечернего Милана Экскурсия очень понравилась, а также гид. Я не первый раз в Милане, но гиду удалось заинтересовать и показать новые места где никогда не была ранее. Материал был подан доступно, структурировано. Маршрут также понравился. Рекомендую.

Е Елена Знакомство с городом Нам поменяли гида. Прислали другую Наталью,сообщили заранее,указали все контакты. Экскурсия была интересная,узнали много нового для себя. Наталья была так любезна,что показала нам места,где можно вкусно и не дорого поесть, порекомендовала куда стоит ещё сходить и ответила на наши вопросы.

С Светлана По следам Леонардо да Винчи Прекрасная информативная экскурсия! Подробности и детали жизни и творчества гения! Были предпочтения по маршруту, экскурсовод Наталья учла👍

А Александр Вдоль каналов вечернего Милана Все прошло отлично, спасибо за экскурсию!

О Олег По следам Леонардо да Винчи читать дальше прониклись городом от древних римлян до Леонардо! Светлана настолько увлеченный историей человек, что у ее слушателей невольно возникает синдром Стендаля! Очень понравилось, рекомендую! Светлана была прекрасна! Она провела нас такими местами, что я, не первый раз бывший в Милане, восхищен увиденным. Мы просто