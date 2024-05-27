1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Милану: путешествие в сердце города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, исследуя его исторические сокровища с личным гидом
Начало: У Дуомо
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
€160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
По следам Леонардо да Винчи: эксклюзивный тур в Милане
Погрузитесь в эпоху Возрождения, исследуя жизнь и наследие Леонардо да Винчи в самом сердце Милана
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от €160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Вдоль каналов вечернего Милана»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, прогуливаясь по его вечерним каналам с личным гидом
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Музей театра Ла Скала и квартал Брера
Проникнуть в культурный код миланцев: поговорить об оперном искусстве, богеме и винах Ломбардии
Начало: На площади della Scala
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:00
€90 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр27 мая 2024Великолепная экскурсия с Лизой! Она влюблена в свой город и делает все возможное, чтобы учесть пожелания каждого гостя. Помимо основной туристической программы, Лиза организовала для нас небольшую гастрономическую экскурсию, которая добавила ярких впечатлений. Очень рекомендую воспользоваться ее услугами!
- VValery26 мая 2024Отлично
- ММарина13 мая 2024Все было прекрасно! Спасибо!
- ЕЕлена23 апреля 2024Экскурсия очень понравилась, а также гид. Я не первый раз в Милане, но гиду удалось заинтересовать и показать новые места где никогда не была ранее. Материал был подан доступно, структурировано. Маршрут также понравился. Рекомендую.
- ЕЕлена19 апреля 2024Нам поменяли гида. Прислали другую Наталью,сообщили заранее,указали все контакты. Экскурсия была интересная,узнали много нового для себя. Наталья была так любезна,что показала нам места,где можно вкусно и не дорого поесть, порекомендовала куда стоит ещё сходить и ответила на наши вопросы.
- ССветлана31 марта 2024Прекрасная информативная экскурсия! Подробности и детали жизни и творчества гения! Были предпочтения по маршруту, экскурсовод Наталья учла👍
- ААлександр27 марта 2024Все прошло отлично, спасибо за экскурсию!
- ООлег15 марта 2023Светлана была прекрасна! Она провела нас такими местами, что я, не первый раз бывший в Милане, восхищен увиденным. Мы просто
- ИИрина24 октября 2021Гид всё организовала так, что даже 8-ми летний ребёнок был очень увлечён рассказами. Благодарим Орысю за прекрасную и содержательную экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Ночные»
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