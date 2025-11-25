Индивидуальная
до 4 чел.
Идеальный день на Комо
Погрузитесь в уединенный уголок Италии с экскурсией «Идеальный день на Комо» - живописные виды и величественные виллы ждут вас
Начало: У станции миланского метро Sesto Rondo
Завтра в 08:30
27 июл в 08:30
от €495 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Милана на озеро Комо
Волшебное путешествие на самое знаменитое итальянское озеро в компании профессионального гида
Начало: На станции Милано Чентрале
1 авг в 09:00
3 авг в 09:00
от €200 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Идиллия озёрного городка Стреза, барокко на острове Белла и простота рыбацкого поселка
Начало: На ж/д вокзале в Стрезе
27 июл в 10:30
3 авг в 10:30
€100 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
Погрузитесь в атмосферу итальянского озера Изео, откройте для себя Монте Изола и насладитесь вином Франчакорты в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: На ж/д станции г. Ровато
1 авг в 10:30
3 авг в 10:30
от €200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Красота Лепонтинских Альп
Насладитесь красотой Лепонтинских Альп, прогуляйтесь вдоль озера Мораско и полюбуйтесь водопадом Точе. Попробуйте местные деликатесы и сыр Беттельматт
Начало: Жд станция Арона или Домодоссола
1 авг в 08:00
3 авг в 08:00
от €340 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Озеро Комо, или «Там, где красиво на 360 градусов!»
Невероятная природа, обаятельные приозёрные городки и знакомство с итальянским стилем жизни
31 авг в 08:00
14 сен в 08:00
от €550 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Милана - к озеру Комо
Если вы устали от городской суеты Милана, отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к озеру Комо. Впечатляющие виды, история и уютные рестораны ждут вас
Начало: По месту проживания в Милане
15 сен в 09:00
16 сен в 09:00
от €670 за всё до 5 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Милана - к озеру Маджоре и историям об аристократах и рыбаках
Острова Пескатори и Белла: два разных мира рядом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €342
€380 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 25 ноя 2025
Великолепная экскурсия на озеро Комо. Таисия встретила нас у отеля(ну и вернула обратно))). Очень интересно рассказала про озеро, и прилагающие
Вам был полезен этот отзыв?
С Тианой провели чудесный день на озере Комо. гуляли по 3-м городам Варенна, Беладжио, Комо. Тиана так великолепно построила маршрут,
Вам был полезен этот отзыв?
все очень понравилось
Вам был полезен этот отзыв?
Очень понравилась экскурсия. Полностью соответствует описанию, очень хорошо организована, место потрясающе красивое, даже не поверила глазам, когда приехала. На самостоятельный
Вам был полезен этот отзыв?
А
Мы мечтали попасть на озеро Комо, с нетерпением ждали, получится ли отправиться в это путешествие именно с Тианой. И этот
Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень рекомендую Татьяну как отличного гида, интересно рассказала, все четко организовала, все было в срок и согласно нашим пожеланиям, не
Вам был полезен этот отзыв?
Понравилась экскурсия с Татьяной! Приятный маршрут, интересный рассказ! Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Прекрасный экскурсия, превзошло все наши ожидания.
Хочется опять вернуться в эти места.
Большое спасибо, обязательно свяжемся с вами в следующий наш приезд.
Хочется опять вернуться в эти места.
Большое спасибо, обязательно свяжемся с вами в следующий наш приезд.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Благодаря Ирине день на Комо получился идеальным. Спасибо за интересный рассказ, великолепную организацию, хорошее настроение.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Наша группа из четырех человек была с Таней на двух прекрасных экскурсиях - по озеру Комо и озеру Маджоре. Таня
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 210 отзывов в Милане в категории "Озеро Маджоре"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Озеро Маджоре»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8:
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Милану в июле 2026
Сейчас в Милане в категории "Озеро Маджоре" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 100 до 670 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 210 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2026 год по теме «Озеро Маджоре», 210 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь