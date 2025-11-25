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день настал! Мы встретились на вокзале в Милане, билеты уже были куплены. Как только мы сели в скоростной поезд, наша экскурсия уже началась. Тиана продемонстрировала карту этой местности и предложила варианты нашего маршрута. Когда мы добрались до Комо, нас ждали восхитительные виды, интереснейшие рассказы об истории и особенностях Комо и не только. Огромное спасибо Тиане за незабываемое путешествие и яркие впечатления. Мы влюбились в Комо и очень хотим вернуться!