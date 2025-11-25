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Романтические экскурсии по Милану

Найдено 13 экскурсий в категории «Романтические» в Милане на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Идеальный день на Комо
На машине
7 часов
59 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Идеальный день на Комо
Погрузитесь в уединенный уголок Италии с экскурсией «Идеальный день на Комо» - живописные виды и величественные виллы ждут вас
Начало: У станции миланского метро Sesto Rondo
Завтра в 08:30
27 июл в 08:30
от €495 за всё до 4 чел.
Первый поцелуй с Миланом
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Первый поцелуй с Миланом
Погрузитесь в атмосферу Милана, раскройте его тайны и насладитесь уникальными местами. Прогулка по историческим и модным уголкам города
Начало: В холле вашего отеля или на главной площади Дуомо
Завтра в 08:00
19 июл в 08:00
от €160 за всё до 6 чел.
Красота вне времени: из Милана - на озеро Комо
Пешая
5 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Красота вне времени: из Милана - на озеро Комо
Ощутите атмосферу озера Комо на индивидуальной прогулке, открывая для себя историю и культуру в компании опытного гида
Начало: На станции Милано Чентрале
Сегодня в 09:30
19 июл в 14:30
от €260 за всё до 3 чел.
Из Милана на озеро Комо
Пешая
4.5 часа
68 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Милана на озеро Комо
Волшебное путешествие на самое знаменитое итальянское озеро в компании профессионального гида
Начало: На станции Милано Чентрале
1 авг в 09:00
3 авг в 09:00
от €200 за всё до 2 чел.
Вдоль каналов вечернего Милана
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Вдоль каналов вечернего Милана
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, прогуливаясь по его вечерним каналам с личным гидом
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от €160 за всё до 8 чел.
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
4 часа
20 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Идиллия озёрного городка Стреза, барокко на острове Белла и простота рыбацкого поселка
Начало: На ж/д вокзале в Стрезе
27 июл в 10:30
3 авг в 10:30
€100 за человека
Путешествие в Орта Сан Джулио
Пешая
5 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие в Орта Сан Джулио
Легендарный остров драконов, средневековые улочки и капеллы Сакро Монте Ди Орта
Начало: Жд вокзал г. Арона
1 авг в 10:00
3 авг в 12:00
от €200 за всё до 2 чел.
Барное знакомство с Миланом
Пешая
2 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Барное знакомство с Миланом
Групповая экскурсия по барам Милана - это уникальная возможность узнать город через его легендарные заведения и увлекательные истории
Начало: В центре Милана
Расписание: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 12:00 и 17:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
€45 за человека
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
На машине
5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
Погрузитесь в атмосферу итальянского озера Изео, откройте для себя Монте Изола и насладитесь вином Франчакорты в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: На ж/д станции г. Ровато
1 авг в 10:30
3 авг в 10:30
от €200 за всё до 2 чел.
Экспресс-прогулка по Милану
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Экспресс-прогулка по Милану
Познакомиться с городом - от делового центра до исторического Дуомо
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от €120 за всё до 4 чел.
Дольче вита на озере Комо (из Милана)
Пешая
5.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Дольче вита на озере Комо (из Милана)
Увидеть 3 итальянские коммуны, покататься на кораблике и никуда не спешить
Начало: На вокзале Милано Чентрале
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €300 за всё до 4 чел.
Из Милана - к озеру Комо
На машине
9 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Милана - к озеру Комо
Если вы устали от городской суеты Милана, отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к озеру Комо. Впечатляющие виды, история и уютные рестораны ждут вас
Начало: По месту проживания в Милане
15 сен в 09:00
16 сен в 09:00
от €670 за всё до 5 чел.
Прогулка над озером Изео
Пешая
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка над озером Изео
Отправиться в треккинг по живописному маршруту, побыть наедине с природой и насладиться пейзажами
Начало: В удобном вам месте
19 июл в 11:00
20 июл в 09:00
от €350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
Из Милана - к озеру Комо
Дата посещения: 25 ноя 2025
Великолепная экскурсия на озеро Комо. Таисия встретила нас у отеля(ну и вернула обратно))). Очень интересно рассказала про озеро, и прилагающие
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городки. Показала основные краевиды. Мы в полном восторге. Очень знающая и дружелюбная гид. Даже не удобно ее так называть, гидом. У нас был семейный юбилей, и она встречала нас, как родных.

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Зульфия
Из Милана на озеро Комо
С Тианой провели чудесный день на озере Комо. гуляли по 3-м городам Варенна, Беладжио, Комо. Тиана так великолепно построила маршрут,
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что мы избежали толпы туристов, в очередях не стояли. Прекрасный рассказчик, лёгкая и приятная в общении, в конце дня практически стала родным человеком. С любовью рассказывает об Италии, знает все города, ответила на все наши вопросы. Скинула множество полезных ссылок. Тиана благодарим Вас! Друзья рекомендуем 100% Тиану!

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Елена
Идеальный день на Комо
все очень понравилось
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Евгения
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Очень понравилась экскурсия. Полностью соответствует описанию, очень хорошо организована, место потрясающе красивое, даже не поверила глазам, когда приехала. На самостоятельный
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обзор второго острова была снабжена знаниями в дорогу в полной мере.
За имеющиеся в наличии 2.5 дня в Милане 1 день полностью посвящен не ему, а Маджоре. Ни о чем не жалею. Спасибо!

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Ольга
Дольче вита на озере Комо (из Милана)
У нас гидом был Феликс: наша семья очень благодарна ему за доброжелательность, интересное повествование, готовность ответить на все наши вопросы!
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Феликс очень приятный рассказчик, собеседник, рассказывал очень много интересного не только по теме экскурсии, но и об Италии в целом. Мы очень благодарны Феликсу за труд, тактичность, терпение и невероятную харизму! Сама экскурсия была очень насыщенная, много, что удалось увидеть -узнать. Благодарим!

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А
Из Милана на озеро Комо
Мы мечтали попасть на озеро Комо, с нетерпением ждали, получится ли отправиться в это путешествие именно с Тианой. И этот
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день настал! Мы встретились на вокзале в Милане, билеты уже были куплены. Как только мы сели в скоростной поезд, наша экскурсия уже началась. Тиана продемонстрировала карту этой местности и предложила варианты нашего маршрута. Когда мы добрались до Комо, нас ждали восхитительные виды, интереснейшие рассказы об истории и особенностях Комо и не только. Огромное спасибо Тиане за незабываемое путешествие и яркие впечатления. Мы влюбились в Комо и очень хотим вернуться!

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А
Из Милана на озеро Комо
Очень рекомендую Татьяну как отличного гида, интересно рассказала, все четко организовала, все было в срок и согласно нашим пожеланиям, не
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смотря на плохую погоду, экскурсия по Комо и знакомство с местностью прошла легко и приятно, с удовольствием встретимся снова на новом маршруте, спасибо

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Елена
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Понравилась экскурсия с Татьяной! Приятный маршрут, интересный рассказ! Рекомендую!
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Л
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
Прекрасный экскурсия, превзошло все наши ожидания.
Хочется опять вернуться в эти места.
Большое спасибо, обязательно свяжемся с вами в следующий наш приезд.
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Н
Идеальный день на Комо
Благодаря Ирине день на Комо получился идеальным. Спасибо за интересный рассказ, великолепную организацию, хорошее настроение.
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Всего 259 отзывов в Милане в категории "Романтические"

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Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13:
  1. Идеальный день на Комо;
  2. Первый поцелуй с Миланом;
  3. Красота вне времени: из Милана - на озеро Комо;
  4. Из Милана на озеро Комо;
  5. Вдоль каналов вечернего Милана.
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Замок Сфорца;
  2. Королевский дворец;
  3. Озеро Комо;
  4. Леонардо да Винчи;
  5. Миланский собор Дуомо;
  6. Галерея Виктора Эммануила II;
  7. Театр «Ла Скала»;
  8. Собор Дуомо;
  9. Парк Семпионе;
  10. Галерея Витторио Эммануэле II.
Сколько стоит экскурсия по Милану в июле 2026
Сейчас в Милане в категории "Романтические" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 45 до 670. Туристы уже оставили гидам 259 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 13 экскурсий на 2026 год по теме «Романтические», 259 ⭐ отзывов, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь