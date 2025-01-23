Индивидуальная
до 7 чел.
Мастер-класс итальянской кухни в Пьемонте
Приготовьте пасту и ризотто на мастер-классе с шеф-поваром в Милане. Узнайте секреты итальянской кухни и насладитесь дегустацией приготовленных блюд
Начало: Ж/д станция Арона
«На мастер-классе с поваром Сабиной вы приготовите два вида первых блюд (равиоли, ньокки или ризотто) и классический итальянский десерт»
28 июл в 13:00
1 авг в 09:00
от €280 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Мастер-класс по приготовлению традиционной пасты и тирамису
Начало: Ф5ВП+5Х4 Милан, Италия
«Почувствуйте себя на настоящей итальянской кухне»
Расписание: См. календарь
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€89 за человека
Групповая
до 20 чел.
Мастер-класс с вином по приготовлению пасты и мороженого
Начало: Ф6П3+МЦХ Милан, Италия
«Узнайте, как готовится этот всемирно известный десерт: от выбора высококачественных ингредиентов до достижения идеальной кремообразной текстуры»
Расписание: См. календарь
€79 за человека
Групповая
до 20 чел.
Кулинарный мастер-класс по приготовлению пасты, ньокки и тирамису с вином
Начало: Ф6Г2+ДВ4 Милан, Италия
«Мы начнём с тирамису, приготовим крем и соберём торт, который нужно будет поставить в холодильник на пару часов»
Расписание: См. календарь
€109 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
«Buon appetito!»: мастер-класс по итальянской кухне и обед на озере
Начало: Жд станция Арона - 1 час езды на поезде от Милана
«Вина, многочисленные виды сыров, колбас, продуктов из дичи, полента, ньокки и блюда из картофеля, изысканные десерты – в появлении всего этого гастрономического разнообразия приняли прямое участие Франция, Швейцария и Австрия»
Расписание: ежедневно по договоренности с поваром
€280 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Мастер-класс по приготовлению пасты и тирамису с премиум-продуктами
Начало: Ф52В+4В2 Милан, Италия
«Узнайте историю и технику приготовления культового итальянского десерта — тирамису — и приготовьте его в совершенстве»
Расписание: См. календарь
€85 за человека
Групповая
до 20 чел.
Мастер-класс по приготовлению пиццы и тирамису с дегустацией вин
Начало: Ф6Г2+ДВ4 Милан, Италия
«Начните урок с приготовления крема для тирамису, а затем соберите тортик»
Расписание: См. календарь
€99 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Спасибо Тиане за невероятный день в Комо. Сначала мы готовили пасту, тирамису и равиоли в чудном доме местной жительницы Деборы,
+4
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Классный мастер класс в итальянском ресторане 👍! Тиана все хорошо организовала, объяснила как приехать с Милана!
Я все сняла на видео и скоро выложу в инста, шикарные лайф хаки и рецепты, смотрите у меня в инста@adiyabillek
Я все сняла на видео и скоро выложу в инста, шикарные лайф хаки и рецепты, смотрите у меня в инста@adiyabillek
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Самый лучший кулинарный мастер-класс в моей жизни! Уютно, по-итальянски вкусно, семейно, тепло и душевно. Но самое главное-ВКУСНО! Очень рекомендую.
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Ю
Отличная экскурсия! Мы в восторге от кулинарного мастер-класса! Вместе с Татьяной мы побывали на кухне ресторана и приготовили блюда вместе
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Мы с подругой во время нашего путешествия по Италии, остановились в Милане и выбрали поездку в Пьемонт и не прогадали!
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Всего 5 отзывов в Милане в категории "Кулинарные мастер-классы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Кулинарные мастер-классы»
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- Мастер-класс итальянской кухни в Пьемонте;
- Мастер-класс по приготовлению традиционной пасты и тирамису;
- Мастер-класс с вином по приготовлению пасты и мороженого;
- Кулинарный мастер-класс по приготовлению пасты, ньокки и тирамису с вином;
- «Buon appetito!»: мастер-класс по итальянской кухне и обед на озере.
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Сколько стоит экскурсия по Милану в июле 2026
Сейчас в Милане в категории "Кулинарные мастер-классы" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 79 до 280. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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