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Мы попали на живописное озеро Марджоре и в чудный городок Арона. Нас встретила Тиана и как гостеприимная хозяйка поделилась с нами теплом этих мест. Места действительно живописные, после массивного Милана, это был отдых для глаз и для души. Но Тиана этим не ограничилась, она привезла нас в чудесный, милый ресторанчик, к не менее гостеприимной хозяйке и шеф-повару Сабине. Мы провели чудесный вечер, мы узнали кучу тонкостей пьемонтской! кухни. Мы как заправские хозяйки, месили тесто, лепили равиоли, а уж с каким удовольствием ели! И не только равиоли, ещё и необыкновенное ризотто, а уж как его готовит Сабина, это целое представление! Театр одного актера! И кростата с мармеладом нам удалась, ещё и с собой дали, два дня наслаждались. Тиана нас сытых и довольных даже загрузила в поезд. Мы очень благодарны Тиане за ее любовь и уважение к этому краю, которым она поделилась с нами. Рекомендуем эту познавательную и вкусную экскурсию всем путешествующим по северу Италии.