26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Забудьте о стереотипах: Милан не раскрывается сразу, но экскурсия «Милан - классика и импровизация» изменит ваше восприятие.Ваш личный гид откроет вам город, в котором каждый камень и каждый поворот улиц

хранят в себе частицу истории. Вы увидите не только знаменитые достопримечательности, но и секретные места, которые останутся в вашей памяти навсегда. Подарите себе возможность увидеть Милан таким, каким его видят лишь избранные, и полюбить его за уникальное сочетание прошлого и настоящего, за его дух и несравненный стиль

Описание экскурсии

Классический маршрут с необычным вкусом

Мы обойдем ключевые символы столицы Северной Италии, но параллельно будем заглядывать в скрытые дворики и открывать неизведанные места совсем рядом с теми, которые на слуху. Вы обратите внимание на символику на зданиях; услышите любопытные детали их строительства; поймете, как прошлое всего Милана отражено в облике Дуомо. Помимо белоснежного собора вы увидите галерею Виктора Эммануила II, театр Ла Скала и ансамбль одноименной площади, замок Сфорца и средневековую площадь торговцев.

Милан сегодня, завтра, вчера

Я докажу, что Милан — вечный город: вас ждут 2500 лет от основания до наших дней. Но не пугайтесь, подлинная история Милана — это не подборка сухих дат и скучных имен, а скорее приключенческий фильм, романтический сонет, немного драмы, романтики и даже комедии. Мы вспомним гениальных художников, скульпторов, архитекторов, дизайнеров, писателей и других творческих личностей, которых вдохновлял и будет вдохновлять Милан. Отдельно поговорим и о том, как архитектура города отражается на жизни миланцев, а также о том, чем они отличаются от других итальянцев.

Организационные детали

Это обзорная пешеходная экскурсия без осмотра достопримечательностей внутри.