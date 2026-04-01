26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Милан - классика и импровизация

Познайте Милан с новой стороны: от Дуомо до скрытых уголков, которые оживят историю города
Забудьте о стереотипах: Милан не раскрывается сразу, но экскурсия «Милан - классика и импровизация» изменит ваше восприятие.

Ваш личный гид откроет вам город, в котором каждый камень и каждый поворот улиц
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хранят в себе частицу истории.

Вы увидите не только знаменитые достопримечательности, но и секретные места, которые останутся в вашей памяти навсегда.

Подарите себе возможность увидеть Милан таким, каким его видят лишь избранные, и полюбить его за уникальное сочетание прошлого и настоящего, за его дух и несравненный стиль

5
311 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏛 Уникальные маршруты
  • 📜 Богатая история
  • 🎨 Культурное наследие
  • 🏙 Открытие скрытых мест
  • 👥 Взаимодействие с местными жителями
Милан - классика и импровизация
Милан - классика и импровизация
Милан - классика и импровизация

Что можно увидеть

  • Дуомо
  • Галерея Виктора Эммануила II
  • Театр Ла Скала
  • Замок Сфорца
  • Средневековая площадь торговцев

Описание экскурсии

Классический маршрут с необычным вкусом

Мы обойдем ключевые символы столицы Северной Италии, но параллельно будем заглядывать в скрытые дворики и открывать неизведанные места совсем рядом с теми, которые на слуху. Вы обратите внимание на символику на зданиях; услышите любопытные детали их строительства; поймете, как прошлое всего Милана отражено в облике Дуомо. Помимо белоснежного собора вы увидите галерею Виктора Эммануила II, театр Ла Скала и ансамбль одноименной площади, замок Сфорца и средневековую площадь торговцев.

Милан сегодня, завтра, вчера

Я докажу, что Милан — вечный город: вас ждут 2500 лет от основания до наших дней. Но не пугайтесь, подлинная история Милана — это не подборка сухих дат и скучных имен, а скорее приключенческий фильм, романтический сонет, немного драмы, романтики и даже комедии. Мы вспомним гениальных художников, скульпторов, архитекторов, дизайнеров, писателей и других творческих личностей, которых вдохновлял и будет вдохновлять Милан. Отдельно поговорим и о том, как архитектура города отражается на жизни миланцев, а также о том, чем они отличаются от других итальянцев.

Организационные детали

Это обзорная пешеходная экскурсия без осмотра достопримечательностей внутри.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе замка Сфорца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ева
Ева — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2538 туристов
Как гид-экскурсовод, журналист, социолог и путешественник, я стремлюсь установить диалог с городом, его культурой и традициями. Составляя маршруты, я всегда стараюсь взглянуть на Милан свежим, нетривиальным взглядом, найти необычные места,
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интригующие детали и забавные факты, которые отражают историю и дух. Чтобы насладиться таким специфическим итальянским блюдом, как Милан, необходимо правильно расставить акценты во время его подачи. В этом мне помогает образование и опыт: я изучала историю искусств в Академии Брера в Милане, а также психологию, социологию и много работала с людьми. Мои экскурсии — это полное погружение в историю Милана и его современную жизнь, приятное общение и десятки неподражаемых достопримечательностей, которые ждут вашего визита. До скорой встрече в Милане!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 311 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
310
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3
2
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Алиса
Хочу оставить отзыв о нашем гиде в Милане — экскурсия прошла просто замечательно! Нам удалось узнать огромное количество интересных фактов: начали с исторической части, а затем плавно перешли к особенностям
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местного менталитета, что сделало прогулку особенно живой и увлекательной.

Гид произвела отличное впечатление — очень профессиональная, внимательная и при этом лёгкая в общении. Она отвечала не только на вопросы по теме экскурсии, но и на любые другие, которые нас интересовали, что было особенно ценно. Чувствовалось, что человек действительно любит своё дело и город.

Также она дала много классных рекомендаций — куда сходить, что посмотреть и где поесть, благодаря чему наше пребывание стало ещё более насыщенным.

В целом, остались только самые приятные впечатления. С удовольствием рекомендуем!

Хочу оставить отзыв о нашем гиде в Милане — экскурсия прошла просто замечательно! Нам удалось узнать
Хочу оставить отзыв о нашем гиде в Милане — экскурсия прошла просто замечательно! Нам удалось узнать
Хочу оставить отзыв о нашем гиде в Милане — экскурсия прошла просто замечательно! Нам удалось узнать
Хочу оставить отзыв о нашем гиде в Милане — экскурсия прошла просто замечательно! Нам удалось узнать
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Алексей
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Еве за потрясающую экскурсию по Милану. Всё прошло легко, интересно и очень душевно. Ева не только прекрасно знает историю города, но и делится живыми
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деталями о жизни итальянцев, их привычках, культуре и менталитете — благодаря этому Милан открылся для нас совершенно с другой стороны.

Отдельное спасибо за рекомендации ресторанов — все места оказались действительно вкусными и атмосферными, без туристических ловушек. Чувствуется, что Ева искренне любит город и умеет передать эту любовь своим гостям.

Экскурсия прошла на одном дыхании, мы получили массу интересной информации, приятных эмоций и полезных советов. С удовольствием будем рекомендовать Еву всем, кто хочет увидеть настоящий Милан

Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Еве за потрясающую экскурсию по Милану. Всё прошло легко, интересно
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Еве за потрясающую экскурсию по Милану. Всё прошло легко, интересно
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Ilya
Ева отличный экскурсовод, нам очень понравилась! Очень увлечена своей профессией, с глубокими знаниями. С удовольствием отвечала на вопросы, детям тоже было очень интересно.
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Алина
Были вдвоём с мужем, Ева прекрасный гид, мне понравился темп экскурсии, после неё мы достаточно хорошо стали ориентироваться в центре Милана, были в знаковых местах и там, куда сами бы не догадались даже зайти, например, попить кофе с десертом в Ла Скала кафе

Отдельное спасибо за фото 👍🏻🌞
Были вдвоём с мужем, Ева прекрасный гид, мне понравился темп экскурсии, после неё мы достаточно хорошо
Были вдвоём с мужем, Ева прекрасный гид, мне понравился темп экскурсии, после неё мы достаточно хорошо
Были вдвоём с мужем, Ева прекрасный гид, мне понравился темп экскурсии, после неё мы достаточно хорошо
Были вдвоём с мужем, Ева прекрасный гид, мне понравился темп экскурсии, после неё мы достаточно хорошо
Были вдвоём с мужем, Ева прекрасный гид, мне понравился темп экскурсии, после неё мы достаточно хорошо
Были вдвоём с мужем, Ева прекрасный гид, мне понравился темп экскурсии, после неё мы достаточно хорошо
Были вдвоём с мужем, Ева прекрасный гид, мне понравился темп экскурсии, после неё мы достаточно хорошо
Были вдвоём с мужем, Ева прекрасный гид, мне понравился темп экскурсии, после неё мы достаточно хорошо
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Юлия
Ева абсолютно без усталости и с любовью к городу, рассказывала и показывала нам 3 часа Милан. Экскурсия отлично подходит тем,кто как и мы перый раз в Милане и впечатление о
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городе начнет прям складываться. Много интересных событий, деталей, экскурсия абсолютно не скучная, а живая и познавательная. Мы обошли основные достопримечательности, на некоторые сами даже не обратили внимание, когда ходили одни. Очень советую погулять по городу с Евой, вы посмотрите на город по другому 👍👍

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И
Нас было 5 человек. Ева - увлеченная рассказчица, много знаний по искусству. истории, современной жизни. Маршрут был интересным, мы увидели и услышали информацию о Милане, Ева дала нам много советов, что еще посмотреть в городе, где вкусно поесть. Мы остались очень довольны!
Нас было 5 человек. Ева - увлеченная рассказчица, много знаний по искусству. истории, современной жизни. Маршрут
Нас было 5 человек. Ева - увлеченная рассказчица, много знаний по искусству. истории, современной жизни. Маршрут
Нас было 5 человек. Ева - увлеченная рассказчица, много знаний по искусству. истории, современной жизни. Маршрут
Нас было 5 человек. Ева - увлеченная рассказчица, много знаний по искусству. истории, современной жизни. Маршрут
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