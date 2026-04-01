26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы обойдем ключевые символы столицы Северной Италии, но параллельно будем заглядывать в скрытые дворики и открывать неизведанные места совсем рядом с теми, которые на слуху. Вы обратите внимание на символику на зданиях; услышите любопытные детали их строительства; поймете, как прошлое всего Милана отражено в облике Дуомо. Помимо белоснежного собора вы увидите галерею Виктора Эммануила II, театр Ла Скала и ансамбль одноименной площади, замок Сфорца и средневековую площадь торговцев.
Милан сегодня, завтра, вчера
Я докажу, что Милан — вечный город: вас ждут 2500 лет от основания до наших дней. Но не пугайтесь, подлинная история Милана — это не подборка сухих дат и скучных имен, а скорее приключенческий фильм, романтический сонет, немного драмы, романтики и даже комедии. Мы вспомним гениальных художников, скульпторов, архитекторов, дизайнеров, писателей и других творческих личностей, которых вдохновлял и будет вдохновлять Милан. Отдельно поговорим и о том, как архитектура города отражается на жизни миланцев, а также о том, чем они отличаются от других итальянцев.
Организационные детали
Это обзорная пешеходная экскурсия без осмотра достопримечательностей внутри.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе замка Сфорца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ева — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2538 туристов
Как гид-экскурсовод, журналист, социолог и путешественник, я стремлюсь установить диалог с городом, его культурой и традициями. Составляя маршруты, я всегда стараюсь взглянуть на Милан свежим, нетривиальным взглядом, найти необычные места, читать дальшеуменьшить
интригующие детали и забавные факты, которые отражают историю и дух. Чтобы насладиться таким специфическим итальянским блюдом, как Милан, необходимо правильно расставить акценты во время его подачи. В этом мне помогает образование и опыт: я изучала историю искусств в Академии Брера в Милане, а также психологию, социологию и много работала с людьми. Мои экскурсии — это полное погружение в историю Милана и его современную жизнь, приятное общение и десятки неподражаемых достопримечательностей, которые ждут вашего визита. До скорой встрече в Милане!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 311 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Алиса
Хочу оставить отзыв о нашем гиде в Милане — экскурсия прошла просто замечательно! Нам удалось узнать огромное количество интересных фактов: начали с исторической части, а затем плавно перешли к особенностям читать дальшеуменьшить
местного менталитета, что сделало прогулку особенно живой и увлекательной.
Гид произвела отличное впечатление — очень профессиональная, внимательная и при этом лёгкая в общении. Она отвечала не только на вопросы по теме экскурсии, но и на любые другие, которые нас интересовали, что было особенно ценно. Чувствовалось, что человек действительно любит своё дело и город.
Также она дала много классных рекомендаций — куда сходить, что посмотреть и где поесть, благодаря чему наше пребывание стало ещё более насыщенным.
В целом, остались только самые приятные впечатления. С удовольствием рекомендуем!
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Алексей
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Еве за потрясающую экскурсию по Милану. Всё прошло легко, интересно и очень душевно. Ева не только прекрасно знает историю города, но и делится живыми читать дальшеуменьшить
деталями о жизни итальянцев, их привычках, культуре и менталитете — благодаря этому Милан открылся для нас совершенно с другой стороны.
Отдельное спасибо за рекомендации ресторанов — все места оказались действительно вкусными и атмосферными, без туристических ловушек. Чувствуется, что Ева искренне любит город и умеет передать эту любовь своим гостям.
Экскурсия прошла на одном дыхании, мы получили массу интересной информации, приятных эмоций и полезных советов. С удовольствием будем рекомендовать Еву всем, кто хочет увидеть настоящий Милан
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Ilya
Ева отличный экскурсовод, нам очень понравилась! Очень увлечена своей профессией, с глубокими знаниями. С удовольствием отвечала на вопросы, детям тоже было очень интересно.
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Алина
Были вдвоём с мужем, Ева прекрасный гид, мне понравился темп экскурсии, после неё мы достаточно хорошо стали ориентироваться в центре Милана, были в знаковых местах и там, куда сами бы не догадались даже зайти, например, попить кофе с десертом в Ла Скала кафе
Отдельное спасибо за фото 👍🏻🌞
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Юлия
Ева абсолютно без усталости и с любовью к городу, рассказывала и показывала нам 3 часа Милан. Экскурсия отлично подходит тем,кто как и мы перый раз в Милане и впечатление о читать дальшеуменьшить
городе начнет прям складываться. Много интересных событий, деталей, экскурсия абсолютно не скучная, а живая и познавательная. Мы обошли основные достопримечательности, на некоторые сами даже не обратили внимание, когда ходили одни. Очень советую погулять по городу с Евой, вы посмотрите на город по другому 👍👍
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И
Ирина
Нас было 5 человек. Ева - увлеченная рассказчица, много знаний по искусству. истории, современной жизни. Маршрут был интересным, мы увидели и услышали информацию о Милане, Ева дала нам много советов, что еще посмотреть в городе, где вкусно поесть. Мы остались очень довольны!
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