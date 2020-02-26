26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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«Раскусить» город-интроверт на прогулке по главным достопримечательностям и секретным уголкам

Ева
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Ева – ваш гид
Если рассматривать знакомство с городом как первое свидание, то Милан — не о любви с первого взгляда.

На моей экскурсии вы сначала полюбите этот город за содержание, а узнав лучше — и за форму.

Я стану вашим проводником по почти секретному Милану; помогу разглядеть его богатую историю в архитектуре, главных местах, планировке и даже самих миланцах.
€130
111 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Montenapoleone
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У этой экскурсии26 отзывов
5
Милан — классика и импровизация
Милан — классика и импровизация

Что вас ожидает

Классический маршрут с необычным вкусом
Мы обойдем ключевые символы столицы Северной Италии, но параллельно будем заглядывать в скрытые дворики и открывать неизведанные места совсем рядом с теми, которые на слуху. Вы обратите внимание на символику на зданиях; услышите любопытные детали их строительства; поймете, как прошлое всего Милана отражено в облике Дуомо. Помимо белоснежного собора вы увидите галерею Виктора Эммануила II, театр Ла Скала и ансамбль одноименной площади, замок Сфорца и средневековую площадь торговцев.

Милан сегодня, завтра, вчера
Я докажу, что Милан — вечный город: вас ждут 2500 лет от основания до наших дней. Но не пугайтесь, подлинная история Милана — это не подборка сухих дат и скучных имен, а скорее приключенческий фильм, романтический сонет, немного драмы, романтики и даже комедии. Мы вспомним гениальных художников, скульпторов, архитекторов, дизайнеров, писателей и других творческих личностей, которых вдохновлял и будет вдохновлять Милан. Отдельно поговорим и о том, как архитектура города отражается на жизни миланцев, а также о том, чем они отличаются от других итальянцев.

Организационные детали

Это обзорная пешеходная экскурсия без осмотра достопримечательностей внутри.

Милан — классика и импровизация
Милан — классика и импровизация
Милан — классика и импровизация
Милан — классика и импровизация
Милан — классика и импровизация
Милан — классика и импровизация

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Montenapoleone.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ева
Ева
Как гид-экскурсовод, журналист, социолог и путешественник, я стремлюсь установить диалог с городом, его культурой и традициями. Составляя маршруты, я всегда стараюсь взглянуть на Милан свежим, нетривиальным взглядом, найти необычные места, интригующие детали и забавные факты, которые отражают историю и дух. Чтобы насладиться таким специфическим итальянским блюдом, как Милан, необходимо правильно расставить акценты во время его подачи. В этом мне помогает образование и опыт: я изучала историю искусств в Академии Брера в Милане, а также психологию, социологию и много работала с людьми. Мои экскурсии — это полное погружение в историю Милана и его современную жизнь, приятное общение и десятки неподражаемых достопримечательностей, которые ждут вашего визита. До скорой встрече в Милане!
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26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 февраля 2020
ЕВА, СПАСИБО!.
Мы в Милане первый раз но, после экскурсии с этой увлекательной и милой девушкой, которая влюблена в свою работу, сложилось впечатление, что мы здесь как дома.
Содержательно, по -делу, интересно, весело, информативно. Мы были поражены знаниями Евы, ее умением повествовать легко и непринужденно о самых серьезных и сложных поворотах истории и судьбах людей. 3.5 часа пролетели незаметно. ))))
Благодарим за легкость , такт и глубокие знания. ))
С уважением Валентина и Евгений, Ирина и Виктор . г. Киев) 22.02 20.
Елена
22 февраля 2020
Нам очень понравилось ,маршрут интересный ,темп комфортный, Ева очень эрудированна, приветлива и обаятельна.Не просто знает своё дело ,но и видно ,что любит то ,чем занимается. Мы не заметили как пролетело 3 часа, и ещё какое-то время задавали вопросы куда пойти ю что посмотреть, на что получили подробные рекомендации с отметками на карте. Очень рекомендуем. Много путешествуем, и часто пользуемся услугами гидов, эту экскурсию несомненно можно отнести к приятным и интересным экскурсиям из всего нашего опыта.
19 февраля 2020
Спасибо Еве за очень насыщенную и интересную экскурсию по Милану! Три с лишним часа пролетели незаметно. Чувствовалось, что Ева с огромным удовольствием готова поделиться своими знаниями об истории и культуре города и Италии в целом!
16 февраля 2020
Наша экскурсия прошла великолепно, знакомство с городом в первый день приезда было содержательным и очень полезным для дальнейшего прибывания !!! Огромное спасибо нашему гиду Еве ))) Рекомендуем всем!!!
Владислав
9 февраля 2020
Ева большая умница!
Экскурсию мы заказали в последний момент, буквально за несколько часов до её начала,поэтому отдельная благодарность Еве за то,что она оперативно организовалась и не отказала нам в выходной день.
Экскурсия прошла в очень непринуждённой дружественной атмосфере. У Евы приятный тембр голоса и аккуратные модуляции. Очень подкупает та старательность,с которой наша гидесса подошла к делу,принеся с собой интересные распечатки,чтобы мы могли более живо представить те или иные исторические события. Еве есть ,что рассказать и она щедро делится не только историческими знаниями,но и своими мыслями об Италии и итальянцах, о современном искусстве и своём отношении к нему.
Весело и легко!
Спасибо большое за чудесную прогулку по вечернему Милану.Будем рекомендовать!
8 февраля 2020
Отличная обзорная экскурсия по Милану. Всё самое интересное за пару часов, история города, известных горожан, полезная информация... Всё отлично
5 февраля 2020
Ева, отличный экскурсовод! Благодарность ей за содержательную и интересную экскурсию!!
5 февраля 2020
Ева, огромное спасибо за экскурсию! Мы великолепно погуляли, узнали много интересного о Милане. Крайне приятно слушать увлеченного и любящего свое дело человека, а Ваш личный опыт и восприятие страны и народа помогает лучше понять итальянцев.
Удачи Вам, развития и процветания, обязательно будем рекомендовать Вас друзьям! С большой благодарностю - Мария и Евгений
1 февраля 2020
Ева -знающий, умелый , отлично образованный человек. Экскурсия была очень информативна. Экскурсия была очень интересной и информативной. Как человек, Ева исключительно внимательна и доброжелательна, очень помогла нам в решении возникших проблем. Большое ей спасибо за это.
29 января 2020
Восхитительно, ни минуты покоя!!!
Ещё 16 отзывов

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