Приглашаем вас на волшебную вечернюю экскурсию по уютным улицам и живописным площадям Милана.
Город, несмотря на свою деловую атмосферу днем, раскрывает свою загадочную и удивительную сторону в вечернее время, приглашая нас на незабываемое путешествие.
Город, несмотря на свою деловую атмосферу днем, раскрывает свою загадочную и удивительную сторону в вечернее время, приглашая нас на незабываемое путешествие.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Замок Сфорца (территория)
- Пл. Каироли
- Ул. Данте
- Пл. Торговли
- Пл. Дуомо
- Собор Дуомо (без посещения внутри)
- Галерея Витторию Эммануеля
- Пл. Ла Скала
- Квартал Брера
Описание
Волшебный вечер в Милане. Позвольте пригласить вас на увлекательную вечернюю экскурсию по уютным улицам и живописным площадям Милана. Когда город затихает от шума и суеты, его истинная красота расцветает в новом свете. 6 и 7 марта мы сможем познакомиться с творчеством Да Винчи в Милане и увидеть "Тайную Вечерю Леонардо" Мы пройдем теми же местами, которые вы, возможно, уже видели днем, но встретим их совершенно иным образом. Милан —. Вечером он раскрывает свою загадочную и удивительную сторону, которая приятно удивляет даже опытных туристов. Рекомендую начать наше путешествие не позднее 18:30, чтобы иметь возможность насладиться всем, что предлагает этот удивительный город. Давайте вместе окунемся в атмосферу вечернего Милана, которая запомнится нам на долгие годы. Важная информация:• Экскурсия полностью пешеходная — надевайте удобную одежду и обувь по погоде. 6 или 7 марта мы сможем посетить Трапезну Да Винчи и увидеть" Тайную Вечерю" Леонардо.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Билеты на трамвай
- Если это понадобится
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Площадь CASTELLO SFORZESCOЗавершение: Via Брэра
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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