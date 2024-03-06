Милан вечерний, поэтический

Индивидуальная экскурсия в Милане
Приглашаем вас на волшебную вечернюю экскурсию по уютным улицам и живописным площадям Милана.

Город, несмотря на свою деловую атмосферу днем, раскрывает свою загадочную и удивительную сторону в вечернее время, приглашая нас на незабываемое путешествие.
Милан вечерний, поэтический
Милан вечерний, поэтический
Милан вечерний, поэтический
Ближайшие даты:
6
мар
7
мар
8
мар
9
мар
10
мар
11
мар
12
мар
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даты

Что вас ожидает:

  • Замок Сфорца (территория)
  • Пл. Каироли
  • Ул. Данте
  • Пл. Торговли
  • Пл. Дуомо
  • Собор Дуомо (без посещения внутри)
  • Галерея Витторию Эммануеля
  • Пл. Ла Скала
  • Квартал Брера

Описание

Волшебный вечер в Милане. Позвольте пригласить вас на увлекательную вечернюю экскурсию по уютным улицам и живописным площадям Милана. Когда город затихает от шума и суеты, его истинная красота расцветает в новом свете. 6 и 7 марта мы сможем познакомиться с творчеством Да Винчи в Милане и увидеть "Тайную Вечерю Леонардо" Мы пройдем теми же местами, которые вы, возможно, уже видели днем, но встретим их совершенно иным образом. Милан —. Вечером он раскрывает свою загадочную и удивительную сторону, которая приятно удивляет даже опытных туристов. Рекомендую начать наше путешествие не позднее 18:30, чтобы иметь возможность насладиться всем, что предлагает этот удивительный город. Давайте вместе окунемся в атмосферу вечернего Милана, которая запомнится нам на долгие годы. Важная информация:• Экскурсия полностью пешеходная — надевайте удобную одежду и обувь по погоде. 6 или 7 марта мы сможем посетить Трапезну Да Винчи и увидеть" Тайную Вечерю" Леонардо.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты на трамвай
  • Если это понадобится
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь CASTELLO SFORZESCO
Завершение: Via Брэра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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