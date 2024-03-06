Описание

Волшебный вечер в Милане. Позвольте пригласить вас на увлекательную вечернюю экскурсию по уютным улицам и живописным площадям Милана. Когда город затихает от шума и суеты, его истинная красота расцветает в новом свете. 6 и 7 марта мы сможем познакомиться с творчеством Да Винчи в Милане и увидеть "Тайную Вечерю Леонардо" Мы пройдем теми же местами, которые вы, возможно, уже видели днем, но встретим их совершенно иным образом. Милан —. Вечером он раскрывает свою загадочную и удивительную сторону, которая приятно удивляет даже опытных туристов. Рекомендую начать наше путешествие не позднее 18:30, чтобы иметь возможность насладиться всем, что предлагает этот удивительный город. Давайте вместе окунемся в атмосферу вечернего Милана, которая запомнится нам на долгие годы. Важная информация:• Экскурсия полностью пешеходная — надевайте удобную одежду и обувь по погоде. 6 или 7 марта мы сможем посетить Трапезну Да Винчи и увидеть" Тайную Вечерю" Леонардо.