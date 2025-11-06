За 2 часа вы увидите сердце Милана — Дуомо, Галерею Виктора Эммануила, Ла Скала, замок Сфорца и скрытые уголки, которые любят местные. Услышите о Леонардо, скандальных памятниках, легендах и суевериях города. Это лёгкий и насыщенный маршрут, чтобы узнать Милан по-настоящему — с юмором, фактами и без скуки.
Описание экскурсииМилан — город контрастов, где готические шпили соседствуют с модными витринами, а история прячется за каждым фасадом. За одну прогулку вы увидите главное и заметите то, что обычно остаётся за кадром. Мы начнём с площади Дуомо — сердца Милана. Рассмотрим не только знаменитый собор, но и его загадки, символику и мистические детали. Заглянем в изящную Галерею Виктора Эммануила II, которая стала «гостиной города», и узнаем, чем занимался Леонардо да Винчи, чей памятник встречает гостей рядом с театром Ла Скала — настоящим брендом Милана. Вы пройдётесь по Пьяцца Мерканти — уголку средневекового города, который старше Дуомо, заглянете к Королевскому дворцу и узнаете, что скрывает Амброзианская пинакотека: Рафаэль, Боттичелли, Караваджо — это только начало. Вас ждут неожиданные повороты маршрута: церковь Сан-Бернардино-алле-Осса с капеллой из человеческих костей, «свадебный» фонтан с местными суевериями, самый скандальный памятник Милана и самый известный Starbucks в мире. Мы завершим прогулку у замка Сфорца — когда-то оборонительного, а сегодня одного из самых богатых культурных комплексов города. За ним раскинулся парк Семпионе — идеальное место, чтобы перевести дух после насыщенной прогулки. Во время экскурсии вы узнаете:
- как менялся Милан от Древнего Рима до XXI века;
- где обитают призраки Дуомо;
- какие тайны хранит Ла Скала;
- почему галерея Виктора Эммануила — больше, чем просто торговый пассаж;
- и что делает Милан особенным — не только в Италии, но и в мире. Важная информация: Эту экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Услуги гида
- Личные расходы
Начало: Метро Duomo
Завершение: Замка Сфорца
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Эту экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Alexandr
6 ноя 2025
Спасибо. Отлично. Все понравилось
G
Galina
29 окт 2025
А
Алина
16 окт 2025
Красивые места с описанием истории каждого, классные фотки, время на дегустацию и точки вкуснейшей еды- понравилось супер!
V
VIKTORIYA
4 окт 2025
Все прошло отлично! Алиса - потрясающая, эрудированная, влюбленная в город, неутомимый рассказчик! 2,5часа пролетели незаметно! И группа была небольшая! Всем рекомендую!
A
Anastasiia
25 сен 2025
M
MICHAEL
17 сен 2025
О
Ольга
9 авг 2025
Всё очень понравилось. Спасибо Виолетте!
А
Алексей
29 мая 2025
Всё прошло замечательно!
A
Alex
29 мая 2025
Всё прошло замечательно!
А
Анастасия
25 мая 2025
Милан удивил! Город моды, истории и невероятной архитектуры. Особенно впечатлил Дуомо — завораживающий собор, от которого невозможно отвести взгляд. Экскурсия была насыщенной, но очень лёгкой для восприятия — спасибо гиду за интересные факты, уютную атмосферу и грамотный маршрут. Благодаря вам удалось почувствовать дух города всего за несколько часов!
С
Светлана
24 мая 2025
Очень понравилось! Провели время классно, без спешки и скуки. Узнали много интересного, о чём раньше даже не догадывались — и про историю города, и про его скрытые уголки.
Гид рассказал всё
К
Константин
24 мая 2025
Прогулка по Милану прошла отлично, все безумно понравилось, гид очень интересная и харизматичная девушка. Скучать не было времени. Организация на высшем уровне.
Д
Дарья
24 мая 2025
Классная экскурсия! Узнали много нового, но без перегруза — легко, интересно и по делу. Гид показал не только центр, но и скрытые уголки, о которых сами бы не узнали. Отлично провели время, спасибо! 😊
