A Alexandr Спасибо. Отлично. Все понравилось

G Galina

А Алина Красивые места с описанием истории каждого, классные фотки, время на дегустацию и точки вкуснейшей еды- понравилось супер!

V VIKTORIYA Все прошло отлично! Алиса - потрясающая, эрудированная, влюбленная в город, неутомимый рассказчик! 2,5часа пролетели незаметно! И группа была небольшая! Всем рекомендую!

A Anastasiia

M MICHAEL

О Ольга Всё очень понравилось. Спасибо Виолетте!

А Алексей Всё прошло замечательно!

Душевно прогулялись по Милану!

Гид Алиса - талантище, которая рассказала много интересных фактов.

Сразу видно, что человек своего дела.

Спасибо Вадиму и его агентству за организацию экскурсии.

Однозначно рекомендуем!

А Анастасия Милан удивил! Город моды, истории и невероятной архитектуры. Особенно впечатлил Дуомо — завораживающий собор, от которого невозможно отвести взгляд. Экскурсия была насыщенной, но очень лёгкой для восприятия — спасибо гиду за интересные факты, уютную атмосферу и грамотный маршрут. Благодаря вам удалось почувствовать дух города всего за несколько часов!

С Светлана



Гид рассказал всё легко и понятно, как будто просто гуляли с хорошим знакомым, который отлично знает Милан. Атмосфера была тёплая, дружелюбная — не хотелось, чтобы экскурсия заканчивалась.



Спасибо большое за прогулку! Теперь Милан ассоциируется не только с модой, но и с настоящими историями и впечатлениями. 😊 Очень понравилось! Провели время классно, без спешки и скуки. Узнали много интересного, о чём раньше даже не догадывались — и про историю города, и про его скрытые уголки.Гид рассказал всё

К Константин Прогулка по Милану прошла отлично, все безумно понравилось, гид очень интересная и харизматичная девушка. Скучать не было времени. Организация на высшем уровне.