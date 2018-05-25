Исследуйте поразительный Миланский собор в компании увлеченного гида! Вы увидите не только фасад здания в стиле пламенеющей готики, но и заглянете в каждый уголок внутреннего убранства.
Посмотрите на знаменитые квадрони Борромео XVII века и статую Святого Варфоломея, а также заметите немало интересных деталей. По предварительной договоренности сможем осмотреть подвалы и крышу собора.
Посмотрите на знаменитые квадрони Борромео XVII века и статую Святого Варфоломея, а также заметите немало интересных деталей. По предварительной договоренности сможем осмотреть подвалы и крышу собора.
Описание экскурсииВас ждет содержательная обзорная экскурсия по Миланскому собору. Профессиональный экскурсовод поведает вам о богатой и разнообразной истории Дуомо, о семи веках его строительства, о вкладе и коронации Наполеона, а также 3400 статуях, которые украшают собор. Во время внутреннего осмотра собора вы увидите все части грандиозного здания, пройдете вдоль витражей и нефов, увидите главный алтарь. Осмотрите знаменитые квадрони Борромео, картины из жизни Святого Карла Борромея, и статую Святого Варфоломея, идеально точный образец анатомии человека. Также, по предварительной договоренности и за дополнительную плату вы сможете посетить подвалы и крышу.
Вт., чт., сб., 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Входной билет (8 евро)
- Подъем на крышу
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Миланский собор, Католический храм · Ломбардия, Милано, Пьяцца-дель-Дуомо
Завершение: Собор Дуомо
Когда и сколько длится?
Когда: Вт., чт., сб., 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 74 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
T
Огромное спасибо еще раз экскурсоводу Орысе, которая провела вместе с нами больше двух часов и рассказала нам историю Собора. Очень много интересных фактов, знаменитых имен и просто неожиданнвх фактов и
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T
Огромное спасибо еще раз экскурсоводу Орысе, которая провела вместе с нами больше двух часов и рассказала нам историю Собора. Очень много интересных фактов, знаменитых имен и просто неожиданнвх фактов и
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N
Елизавета прекрасный экскурсовод, рассказывает интересно, слушать приятно, отвечает на все вопросы о Соборе и не только, посоветует что попробовать в Милане и куда ещё обязательно стоит заглянуть. Ребёнку 13лет,было интересно и понятно, что не мало важно, нет загруженности дат и имён. Единственный минус, платный вход в собор (в районе 8е). Миланцы,ну как же так,не музей всё-таки.
Экскурсию - рекомендую 👍
Экскурсию - рекомендую 👍
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m
Спасибо за доставленное удовольствие!!! Рассказ был очень интересный. Узнали о Милане и об Италии много нового и интересного.
Очень жаль,что по сложившимся обстоятельствам не попали на экскурсию по Дуомо.
Спасибо огромное. Всем буду рекомендовать Вашу фирму.
Очень жаль,что по сложившимся обстоятельствам не попали на экскурсию по Дуомо.
Спасибо огромное. Всем буду рекомендовать Вашу фирму.
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T
Отличная экскурсия! Экскурсовод Орыся очень понравилась, у человека просто энциклопедические знания истории Дуомо. Мы в восторге, узнали очень много интересного. Осмотрели весь собор. Орыся ответила на все вопросы. Спасибо Орысе!!!
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Р
Отличная экскурсия! Экскурсовод Орыся очень понравилась, у человека просто энциклопедические знания истории Дуомо. Мы в восторге, узнали очень много интересного. Осмотрели весь собор. Орыся ответила на все вопросы. Спасибо Орысе!!!
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