Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Исследуйте поразительный Миланский собор в компании увлеченного гида! Вы увидите не только фасад здания в стиле пламенеющей готики, но и заглянете в каждый уголок внутреннего убранства.



Посмотрите на знаменитые квадрони Борромео XVII века и статую Святого Варфоломея, а также заметите немало интересных деталей. По предварительной договоренности сможем осмотреть подвалы и крышу собора. 4.8 74 отзыва

Алина Ваш гид в Милане Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -10% €150 выгода €15 €135 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.8 74 отзыва 🇷🇺 русский 2 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Вас ждет содержательная обзорная экскурсия по Миланскому собору. Профессиональный экскурсовод поведает вам о богатой и разнообразной истории Дуомо, о семи веках его строительства, о вкладе и коронации Наполеона, а также 3400 статуях, которые украшают собор. Во время внутреннего осмотра собора вы увидите все части грандиозного здания, пройдете вдоль витражей и нефов, увидите главный алтарь. Осмотрите знаменитые квадрони Борромео, картины из жизни Святого Карла Борромея, и статую Святого Варфоломея, идеально точный образец анатомии человека. Также, по предварительной договоренности и за дополнительную плату вы сможете посетить подвалы и крышу.

Вт., чт., сб., 10:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида. Что не входит в цену Входной билет (8 евро)

Подъем на крышу

Личные расходы. Где начинаем и завершаем? Начало: Миланский собор, Католический храм · Ломбардия, Милано, Пьяцца-дель-Дуомо Завершение: Собор Дуомо Когда и сколько длится? Когда: Вт., чт., сб., 10:00 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.