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Городские легенды: собор Дуомо

4.6
32 отзыва
Italy D.
Italy D. – Гид из Милана
Вы отправитесь на исследование поразительного Миланского собора, который возвышается в центре города.

Вы увидите не только фасад здания в стиле пламенеющей готики, но и заглянете в каждый уголок внутреннего убранства.

Вы увидите знаменитые квадрони Борромео XVII века, статую Святого Варфоломея и многое другое.

По предварительной договоренности экскурсовод может показать вам подвалы и крышу собора.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €30 за человека

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Городские легенды: собор Дуомо
Городские легенды: собор Дуомо

Что вы увидите

  • собор Дуомо
… строительство собора заняло семь столетий.
... Если взглянуть на здание с высоты птичьего полета, то станет ясно, что оно напоминает католический крест.
... Фасад Дуомо, его шпили и внутренние помещения, украшены 3400ми статуями.
Мы начнем с внешнего осмотра собора и рассказа об истории 📖 его строительства. Затем мы зайдем внутрь Дуомо и начнем поэтапно знакомиться с каждой деталью этого грандиозного собора. Из центра мы пройдем к витражам и алтарям правого нефа. Затем увидим знаменитые квадрони Борромео и подойдем к главному алтарю. Мы обязательно познакомимся с самой знаменитой статуей собора, статуей Святого Варфоломея. И это далеко не все. По желанию и предварительной договоренности, мы можем расширить экскурсию ⛳ и посетить подвалы и крышу собора. Входной билет 🎫 в собор включен в стоимость. Дополнительно оплачиваются входные билеты на крышу и в подземелье (15-20 евро с человека).
Эта экскурсия идеальный выбор в плохую погоду!
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • подъем на крышу
  • личные расходы
  • входной билет (3 евро)
Начало
🚩 у центрального входа в собор, на ступеньках
Место завершения
🏁 собор Дуомо
Городские легенды: собор Дуомо
Городские легенды: собор Дуомо
Городские легенды: собор Дуомо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Italy D.
Italy D.
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32 отзыва оставили туристы

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