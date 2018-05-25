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Городские легенды: собор Дуомо

Из центра к витражам и алтарям: групповая экскурсия в Миланский собор Дуомо
Исследуйте поразительный Миланский собор в компании увлеченного гида! Вы увидите не только фасад здания в стиле пламенеющей готики, но и заглянете в каждый уголок внутреннего убранства.

Посмотрите на знаменитые квадрони Борромео XVII века и статую Святого Варфоломея, а также заметите немало интересных деталей. По предварительной договоренности сможем осмотреть подвалы и крышу собора.
4.8
74 отзыва
Городские легенды: собор Дуомо
Городские легенды: собор Дуомо
Городские легенды: собор Дуомо

Описание экскурсии

Вас ждет содержательная обзорная экскурсия по Миланскому собору. Профессиональный экскурсовод поведает вам о богатой и разнообразной истории Дуомо, о семи веках его строительства, о вкладе и коронации Наполеона, а также 3400 статуях, которые украшают собор. Во время внутреннего осмотра собора вы увидите все части грандиозного здания, пройдете вдоль витражей и нефов, увидите главный алтарь. Осмотрите знаменитые квадрони Борромео, картины из жизни Святого Карла Борромея, и статую Святого Варфоломея, идеально точный образец анатомии человека. Также, по предварительной договоренности и за дополнительную плату вы сможете посетить подвалы и крышу.

Вт., чт., сб., 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Входной билет (8 евро)
  • Подъем на крышу
  • Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Миланский собор, Католический храм · Ломбардия, Милано, Пьяцца-дель-Дуомо
Завершение: Собор Дуомо
Когда и сколько длится?
Когда: Вт., чт., сб., 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 74 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
59
4
11
3
3
2
1
1
T
Огромное спасибо еще раз экскурсоводу Орысе, которая провела вместе с нами больше двух часов и рассказала нам историю Собора. Очень много интересных фактов, знаменитых имен и просто неожиданнвх фактов и
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историй. Рассказывала настолько интересно и вдохновенно, что даже самая наша «мелкая, 5-ти летняя слушательница забыла об усталости и шалостях…:-)
Экскурсовод от Бога!!!!
Рекомендую всем от чистого сердца. Не пожалеете ни цента потраченных на экскурсию денег-гарантирую….
Еще раз большое Вам спасибо, Орыся.
Александр Кулаков.

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T
Огромное спасибо еще раз экскурсоводу Орысе, которая провела вместе с нами больше двух часов и рассказала нам историю Собора. Очень много интересных фактов, знаменитых имен и просто неожиданнвх фактов и
читать дальшеуменьшить

историй. Рассказывала настолько интересно и вдохновенно, что даже самая наша «мелкая, 5-ти летняя слушательница забыла об усталости и шалостях…:-)
Экскурсовод от Бога!!!!
Рекомендую всем от чистого сердца. Не пожалеете ни цента потраченных на экскурсию денег-гарантирую….
Еще раз большое Вам спасибо, Орыся.
Александр Кулаков.

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N
Елизавета прекрасный экскурсовод, рассказывает интересно, слушать приятно, отвечает на все вопросы о Соборе и не только, посоветует что попробовать в Милане и куда ещё обязательно стоит заглянуть. Ребёнку 13лет,было интересно и понятно, что не мало важно, нет загруженности дат и имён. Единственный минус, платный вход в собор (в районе 8е). Миланцы,ну как же так,не музей всё-таки.
Экскурсию - рекомендую 👍
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m
Спасибо за доставленное удовольствие!!! Рассказ был очень интересный. Узнали о Милане и об Италии много нового и интересного.
Очень жаль,что по сложившимся обстоятельствам не попали на экскурсию по Дуомо.
Спасибо огромное. Всем буду рекомендовать Вашу фирму.
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T
Отличная экскурсия! Экскурсовод Орыся очень понравилась, у человека просто энциклопедические знания истории Дуомо. Мы в восторге, узнали очень много интересного. Осмотрели весь собор. Орыся ответила на все вопросы. Спасибо Орысе!!!
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Р
Отличная экскурсия! Экскурсовод Орыся очень понравилась, у человека просто энциклопедические знания истории Дуомо. Мы в восторге, узнали очень много интересного. Осмотрели весь собор. Орыся ответила на все вопросы. Спасибо Орысе!!!
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