… строительство собора заняло семь столетий.

... Если взглянуть на здание с высоты птичьего полета, то станет ясно, что оно напоминает католический крест.

... Фасад Дуомо, его шпили и внутренние помещения, украшены 3400ми статуями.

Мы начнем с внешнего осмотра собора и рассказа об истории 📖 его строительства. Затем мы зайдем внутрь Дуомо и начнем поэтапно знакомиться с каждой деталью этого грандиозного собора. Из центра мы пройдем к витражам и алтарям правого нефа. Затем увидим знаменитые квадрони Борромео и подойдем к главному алтарю. Мы обязательно познакомимся с самой знаменитой статуей собора, статуей Святого Варфоломея. И это далеко не все. По желанию и предварительной договоренности, мы можем расширить экскурсию ⛳ и посетить подвалы и крышу собора. Входной билет 🎫 в собор включен в стоимость. Дополнительно оплачиваются входные билеты на крышу и в подземелье (15-20 евро с человека).

Эта экскурсия идеальный выбор в плохую погоду!