Миланский собор, символ города и шедевр готической архитектуры, хранит в себе тысячелетнюю историю.
Строительство этого великолепного собора длилось почти 600 лет, и его стены могут рассказать множество историй.
Леонардо да Винчи, один
Строительство этого великолепного собора длилось почти 600 лет, и его стены могут рассказать множество историй.
Леонардо да Винчи, один
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Если человек приехал в Милан и не побывал в соборе и на его крыше, можно считать, что Милана он не видел. Дуомо — это духовный и культурный центр города, поэтому лишить себя посещения собора было бы непростительной ошибкой. На экскурсии вы:
- Узнаете, почему под собором текут подземные потоки и как они связаны с термами Геракла. Что обнаружили археологи во время строительства метро и что осталось на этом месте неизменным со времён кельтов.
- Ужаснётесь тому, каким должен был стать фасад Миланского собора по официальному проекту, порадуетесь, что из этой затеи ничего не вышло, и поймёте, при чем здесь Наполеон Бонапарт и корона Карла Великого.
- Полюбуетесь панорамой Милана с крыши собора. Среди небоскрёбов найдёте те, которые не нарушают запрет быть выше золотой Мадонны на шпиле Дуомо, и те, которые творчески обошли это правило.
- Обнаружите на крыше собора святого Наполеона, Бенито Муссолини, Папу Римского и несколько пар боксёров.
- Изучите скульптуру, которая, как считают миланцы, вдохновила Бартольди на создание Статуи Свободы. Под крышей собора обнаружите священный гвоздь из распятия Иисуса Христа.
- Раскроете, кто такие миланские Медичи, как связаны с Дуомо Микеланджело Буонаротти, который никогда не был в Милане, и Леонардо Да Винчи, который жил здесь 17 лет.
- Найдёте бывший сквозной проход через храм. А спустившись под алтарь, увидите человека, который стал святым покровителем Милана.
- Рассмотрите витражи собора, узнаете, что вообще означает «Дуомо» и как назывался Милан 2500 лет назад.
Напоследок я подарю вам свой мини-путеводитель по собору и по истории Милана.
Организационные детали
- Программа ориентирована на участников всех возрастов
- Билеты в собор покупаются самостоятельно (€30/взрослый, €15/детский), гиду билет не нужен
- В собор и на крышу нельзя приносить: режущие предметы, селфи-палки, зажигалки, воздушные шарики, стеклянные бутылки, керамическую посуду, спреи
- Крипта святого покровителя Милана открыта с 10:00 до 16:00 (пн-пт) и с 10:00 до 15:00 (сб)
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Миланского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса — ваш гид в Милане
Провела экскурсии для 417 туристов
В Милане есть места, которые надо увидеть хотя бы раз в жизни — выйти за рамки туристических шаблонов и протоптанных дорожек. Окунуться в атмосферу подлинного Милана, в который влюбляешься доЗадать вопрос
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