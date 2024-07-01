Миланский собор, символ города и шедевр готической архитектуры, хранит в себе тысячелетнюю историю.Строительство этого великолепного собора длилось почти 600 лет, и его стены могут рассказать множество историй.Леонардо да Винчи, один

из величайших умов всех времен, оставил свой след в истории собора, консультируя по инженерным вопросам. Экскурсия «Приключения в Миланском соборе» предлагает не только узнать о сложной истории этого места, но и взглянуть на Милан совершенно новым взглядом. Поднимитесь на крышу собора, чтобы полюбоваться панорамой города, спуститесь в его подземелья, чтобы прикоснуться к древним тайнам, и исследуйте каждый уголок Дуомо, чтобы увидеть, как история оживает перед вашими глазами. Вас ждут удивительные открытия: от святого Наполеона и Бенито Муссолини на крыше до священного гвоздя из распятия Иисуса Христа под крышей. Узнайте, почему под собором текут подземные потоки, и какие секреты хранят витражи Дуомо. Эта экскурсия - идеальный способ глубже понять историю и культуру Милана, а также увидеть город с новой стороны

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Если человек приехал в Милан и не побывал в соборе и на его крыше, можно считать, что Милана он не видел. Дуомо — это духовный и культурный центр города, поэтому лишить себя посещения собора было бы непростительной ошибкой. На экскурсии вы:

Узнаете , почему под собором текут подземные потоки и как они связаны с термами Геракла. Что обнаружили археологи во время строительства метро и что осталось на этом месте неизменным со времён кельтов.

, почему под собором текут подземные потоки и как они связаны с термами Геракла. Что обнаружили археологи во время строительства метро и что осталось на этом месте неизменным со времён кельтов. Ужаснётесь тому, каким должен был стать фасад Миланского собора по официальному проекту, порадуетесь, что из этой затеи ничего не вышло, и поймёте, при чем здесь Наполеон Бонапарт и корона Карла Великого.

тому, каким должен был стать фасад Миланского собора по официальному проекту, порадуетесь, что из этой затеи ничего не вышло, и поймёте, при чем здесь Наполеон Бонапарт и корона Карла Великого. Полюбуетесь панорамой Милана с крыши собора. Среди небоскрёбов найдёте те, которые не нарушают запрет быть выше золотой Мадонны на шпиле Дуомо, и те, которые творчески обошли это правило.

панорамой Милана с крыши собора. Среди небоскрёбов найдёте те, которые не нарушают запрет быть выше золотой Мадонны на шпиле Дуомо, и те, которые творчески обошли это правило. Обнаружите на крыше собора святого Наполеона, Бенито Муссолини, Папу Римского и несколько пар боксёров.

на крыше собора святого Наполеона, Бенито Муссолини, Папу Римского и несколько пар боксёров. Изучите скульптуру, которая, как считают миланцы, вдохновила Бартольди на создание Статуи Свободы. Под крышей собора обнаружите священный гвоздь из распятия Иисуса Христа.

скульптуру, которая, как считают миланцы, вдохновила Бартольди на создание Статуи Свободы. Под крышей собора обнаружите священный гвоздь из распятия Иисуса Христа. Раскроете , кто такие миланские Медичи, как связаны с Дуомо Микеланджело Буонаротти, который никогда не был в Милане, и Леонардо Да Винчи, который жил здесь 17 лет.

, кто такие миланские Медичи, как связаны с Дуомо Микеланджело Буонаротти, который никогда не был в Милане, и Леонардо Да Винчи, который жил здесь 17 лет. Найдёте бывший сквозной проход через храм. А спустившись под алтарь, увидите человека, который стал святым покровителем Милана.

бывший сквозной проход через храм. А спустившись под алтарь, увидите человека, который стал святым покровителем Милана. Рассмотрите витражи собора, узнаете, что вообще означает «Дуомо» и как назывался Милан 2500 лет назад.

Напоследок я подарю вам свой мини-путеводитель по собору и по истории Милана.

Организационные детали