На сегодняшний день наиболее уникальной особенностью Миланского собора является его просторная крыша — так называемые террасы, откуда открываются панорамные виды на Милан и саму церковь ⛪ с высоты птичьего полета.

Вы можете подняться на вершину по 250 ступенькам либо на удобном лифте – крыша открыта для всех желающих. Оказавшись на крыше, взгляните на город 🏙️ с высоты более 45 метров и оцените характерные ряды белых мраморных шпилей. Существует лишь несколько подобных примеров готической итальянской архитектуры.

Важная информация: