На сегодняшний день наиболее уникальной особенностью Миланского собора является его просторная крыша — так называемые террасы, откуда открываются панорамные виды на Милан и саму церковь ⛪ с высоты птичьего полета.
Вы можете подняться на вершину по 250 ступенькам либо на удобном лифте – крыша открыта для всех желающих. Оказавшись на крыше, взгляните на город 🏙️ с высоты более 45 метров и оцените характерные ряды белых мраморных шпилей. Существует лишь несколько подобных примеров готической итальянской архитектуры.
Важная информация:
Срок действия 24 часа с момента активации
Принимаются бумажные и мобильные ваучеры
Возврат средств не предусмотрен
Террасы открыты ежедневно с 09:00 до 19:00. Самое позднее время для получения билетов – 18:00, вход последней группы – 18:10
Вход последней группы в собор – 19:00
Будьте готовы к досмотру, как в аэропорту
Что входит
Вход на террасы Миланского собора Дуомо
Проход без очереди
Сувенирный макет Миланского собора Дуомо
Скидка 10% в официальном магазине собора Duomo Shop (на товары серии Adopt a Spire и книги, которые уже продаются со скидкой — акция не распространяется).
Пожертвуйте деньги на сохранение красоты собора и получите макет собора в подарок. Выберите пожертвование при оформлении заказа.
Что не входит
Входной билет в Миланский собор Дуомо
Входной билет в музей (не работает по средам)
Вход в церковь Сан-Готтардо (не работает по понедельникам)
Вход в археологическую зону
Аудиогид
Начало и место завершения
🚩 Piazza del Duomo, 20122 Милан
Выберите дату начала действия билетов
Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.