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Билет на террасы Миланского собора (без прохода в церковь)

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Входной билет 🎫 на террасы самой известной достопримечательности 🏛️ Милана.

Поднимитесь по лестнице или на лифте на крышу собора, который строили около 600 лет и оцените его красоту с другого ракурса.
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  • 👣Пешеходная

  • €14.7 за человека

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Билет на террасы Миланского собора (без прохода в церковь)
Билет на террасы Миланского собора (без прохода в церковь)

Что вы увидите

  • Миланский собор Дуомо (снаружи)
  • Террасы собора
На сегодняшний день наиболее уникальной особенностью Миланского собора является его просторная крыша — так называемые террасы, откуда открываются панорамные виды на Милан и саму церковь ⛪ с высоты птичьего полета.
Вы можете подняться на вершину по 250 ступенькам либо на удобном лифте – крыша открыта для всех желающих. Оказавшись на крыше, взгляните на город 🏙️ с высоты более 45 метров и оцените характерные ряды белых мраморных шпилей. Существует лишь несколько подобных примеров готической итальянской архитектуры.

Важная информация:

  • Срок действия 24 часа с момента активации
  • Принимаются бумажные и мобильные ваучеры
  • Возврат средств не предусмотрен
  • Террасы открыты ежедневно с 09:00 до 19:00. Самое позднее время для получения билетов – 18:00, вход последней группы – 18:10
  • Вход последней группы в собор – 19:00
  • Будьте готовы к досмотру, как в аэропорту
Что входит
  • Вход на террасы Миланского собора Дуомо
  • Проход без очереди
  • Сувенирный макет Миланского собора Дуомо
  • Скидка 10% в официальном магазине собора Duomo Shop (на товары серии Adopt a Spire и книги, которые уже продаются со скидкой — акция не распространяется).
  • Пожертвуйте деньги на сохранение красоты собора и получите макет собора в подарок. Выберите пожертвование при оформлении заказа.
Что не входит
  • Входной билет в Миланский собор Дуомо
  • Входной билет в музей (не работает по средам)
  • Вход в церковь Сан-Готтардо (не работает по понедельникам)
  • Вход в археологическую зону
  • Аудиогид
Начало и место завершения
🚩 Piazza del Duomo, 20122 Милан
Билет на террасы Миланского собора (без прохода в церковь)
Билет на террасы Миланского собора (без прохода в церковь)
Билет на террасы Миланского собора (без прохода в церковь)
Билет на террасы Миланского собора (без прохода в церковь)

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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