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Навильи – мечта соединиться с морем

3.9
27 отзывов
Italy D.
Italy D. – Гид из Милана
Вы отправитесь на вечернюю прогулку 👣 в старинный район Милана, где вдоль каналов расположились уютные кафе и бары 🍹, винтажные магазинчики, антикварные лавки и блошиные рынки.

Вечерами здесь собирается городская богема – художники открывают мастерские, вокруг них собираются артисты и музыканты.

Вы прогуляетесь по самому древнему из каналов Навильо Гранде, по которому доставляли мрамор для постройки собора Дуомо; посетите доку Дарсена, где соединяются несколько каналов, и кипит вечерняя жизнь.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €30 за человека

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Навильи – мечта соединиться с морем
Навильи – мечта соединиться с морем

Что вы увидите

  • Навильо Гранде
  • Навильо Павезе
  • Дарсена
  • Порта Тичинезе
  • Сант-Эстоурджо
Знаете ли вы, что...
… Навильо Гранде - это самый древний из каналов как в Милане, так и во всей Европе.
… это богемный район Милана, где собираются все свободные художники, артисты, музыканты.
… именно по этим каналам в Милан приплывали мраморные блоки для строительства Дуомо.
Во время экскурсии 🧭 по Милану мы пройдемся вдоль водных каналов, на берегах которых расположились уютные бары 🍹 и кафе, магазины антиквариата и книжные лавки. Этот район - отдушина в Милане, где можно с интересом провести время как днём, так и вечером. Вы узнаете, почему Милан считается портовым городом и правда ли, что Леонардо да Винчи спроектировал каналы Навильи.
Во время экскурсии вы проникнитесь атмосферой одного из самых романтических и богемных мест Милана, получите позитивные эмоции и приятные воспоминания.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • вода и еда
  • личные расходы
Начало
🚩 у выхода из метро «Porta Genova» (зелёная линия)
Место завершения
🏁 Порта Тичинезе
Навильи – мечта соединиться с морем
Навильи – мечта соединиться с морем
Навильи – мечта соединиться с морем
Навильи – мечта соединиться с морем

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Italy D.
Italy D.
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27 отзывов оставили туристы

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