Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой

M Marina На мой взгляд три компонента делают экскурсию Лизы успешной: профессиональный гид, доступный рассказ и большая любовь к Милано.

Особенно понравилось тонкое сплетение старого и нового, вчера и сегодня, различные архитектурные стили и несколько поколений жителей района Навильи. После экскурсии у меня осталось много новых впечатлений о городе и желание продолжить знакомство с Милано на следущих экскурсиях Лизы Васильевой. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина Первый раз были на экскурсии под дождем. Но это ни сколько не умалило ее привлекательности, Наташа - наш экскурсовод - была очень профессиональна и внимательна к нам. Экскурсия прошла на одном дыхании. Даже не хотелось расставаться. Наташа помогла нам соориентироваться в городе и помогла в выборе экскурсий.. Спасибо ей огромное! Спасибо СПУТНИКУ!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина Первый раз были на экскурсии под дождем. Но это ни сколько не умалило ее привлекательности, Наташа - наш экскурсовод - была очень профессиональна и внимательна к нам. Экскурсия прошла на одном дыхании. Даже не хотелось расставаться. Наташа помогла нам соориентироваться в городе и помогла в выборе экскурсий.. Спасибо ей огромное! Спасибо СПУТНИКУ!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Э Эльда Большое спасибо Наташе за очень интересную экскурсию по неэксурсионный район Милана.

Очень советую посмотреть Этот район города, Тобыш иметь более полное представление о Милане и его истории. Наташа прекрасный гид и (что важно) симпатичный, отзывчивый человек, Всем рекомендую.

Эльда Михайлова США Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

b belousov Да, большое спасибо Светлане. Мы увидели все величие, которое скрывается за сегодняшним обликом современной жизни. Светлана очень чутко передала нам все великолепие прежних эпох, которое позволило сегодня олицетворять это великое искусство. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет