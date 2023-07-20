Вы отправитесь на вечернюю прогулку в старинный район Милана, где вдоль каналов расположились уютные кафе и бары, винтажные магазинчики, антикварные лавки и блошиные рынки, и где собирается городская богема.
Прогуляетесь по самому древнему из каналов Навильо Гранде, по которому доставляли мрамор для постройки собора Дуомо, посетите гавань Дарсена, где соединяются несколько каналов и кипит вечерняя жизнь.
Прогуляетесь по самому древнему из каналов Навильо Гранде, по которому доставляли мрамор для постройки собора Дуомо, посетите гавань Дарсена, где соединяются несколько каналов и кипит вечерняя жизнь.
Описание экскурсииРайон Навильи – один из самых старых районов Милана. Созданная здесь сеть каналов снабжала город водой, а суда значительно расширяли транспортную доступность города. На пике развития сеть каналов была более 150 км. в длину. Сейчас район Навильи стал местом, где любят гулять и отдыхать местные жители. Сюда не ходит транспорт, а живописные берега каналов создают романтическую атмосферу. Вы увидите уютные кафе и бары, милые магазинчики с антиквариатом или книгами, художественные мастерские и другие винтажные места. Атмосфера каналов располагает к творчеству, поэтому здесь постоянно собирается весь бомонд Милана – артисты, музыканты, хипстеры, писатели и художники. Модные дизайнеры ищут на блошиных рынках редкие причудливые вещицы. Вы увидите самый древний канал Европы Навильо Гранде, узнаете, как причастен к истории строительства водоносной сети сам Леонардо Да Винчи и каким образом по каналам доставлялся мрамор для символа Милана – собора Дуомо.
Ежедневно в 17:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Навильо Гранде
- Навильо Павезе
- Дарсена
- Порта Тичинезе
- Сант-Эстоурджо
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Питание и напитки
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: У выхода из метро «Порта Генова» (зелёная линия)
Завершение: Порта Тичинезе
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 17:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.1
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
На мой взгляд три компонента делают экскурсию Лизы успешной: профессиональный гид, доступный рассказ и большая любовь к Милано.
Особенно понравилось тонкое сплетение старого и нового, вчера и сегодня, различные архитектурные стили и несколько поколений жителей района Навильи. После экскурсии у меня осталось много новых впечатлений о городе и желание продолжить знакомство с Милано на следущих экскурсиях Лизы Васильевой.
Особенно понравилось тонкое сплетение старого и нового, вчера и сегодня, различные архитектурные стили и несколько поколений жителей района Навильи. После экскурсии у меня осталось много новых впечатлений о городе и желание продолжить знакомство с Милано на следущих экскурсиях Лизы Васильевой.
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И
Первый раз были на экскурсии под дождем. Но это ни сколько не умалило ее привлекательности, Наташа - наш экскурсовод - была очень профессиональна и внимательна к нам. Экскурсия прошла на одном дыхании. Даже не хотелось расставаться. Наташа помогла нам соориентироваться в городе и помогла в выборе экскурсий.. Спасибо ей огромное! Спасибо СПУТНИКУ!!!
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И
Первый раз были на экскурсии под дождем. Но это ни сколько не умалило ее привлекательности, Наташа - наш экскурсовод - была очень профессиональна и внимательна к нам. Экскурсия прошла на одном дыхании. Даже не хотелось расставаться. Наташа помогла нам соориентироваться в городе и помогла в выборе экскурсий.. Спасибо ей огромное! Спасибо СПУТНИКУ!!!
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Э
Большое спасибо Наташе за очень интересную экскурсию по неэксурсионный район Милана.
Очень советую посмотреть Этот район города, Тобыш иметь более полное представление о Милане и его истории. Наташа прекрасный гид и (что важно) симпатичный, отзывчивый человек, Всем рекомендую.
Эльда Михайлова США
Очень советую посмотреть Этот район города, Тобыш иметь более полное представление о Милане и его истории. Наташа прекрасный гид и (что важно) симпатичный, отзывчивый человек, Всем рекомендую.
Эльда Михайлова США
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b
Да, большое спасибо Светлане. Мы увидели все величие, которое скрывается за сегодняшним обликом современной жизни. Светлана очень чутко передала нам все великолепие прежних эпох, которое позволило сегодня олицетворять это великое искусство.
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М
Да, большое спасибо Светлане. Мы увидели все величие, которое скрывается за сегодняшним обликом современной жизни. Светлана очень чутко передала нам все великолепие прежних эпох, которое позволило сегодня олицетворять это великое искусство.
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