Знаете ли вы, что...

… Навильо Гранде - это самый древний из каналов как в Милане, так и во всей Европе.

… это богемный район Милана, где собираются все свободные художники, артисты, музыканты.

… именно по этим каналам в Милан приплывали мраморные блоки для строительства Дуомо.

Во время экскурсии 🧭 по Милану мы пройдемся вдоль водных каналов, на берегах которых расположились уютные бары 🍹 и кафе, магазины антиквариата и книжные лавки. Этот район - отдушина в Милане, где можно с интересом провести время как днём, так и вечером. Вы узнаете, почему Милан считается портовым городом и правда ли, что Леонардо да Винчи спроектировал каналы Навильи.

Во время экскурсии вы проникнитесь атмосферой одного из самых романтических и богемных мест Милана, получите позитивные эмоции и приятные воспоминания.