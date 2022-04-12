Необычный Милан: Брера, квартал моды, квартал тишины

Если вы уже побывали на обзорной экскурсии, изучили исторический центр, но хочется увидеть что-то новое

Индивидуальная
Если вы уже побывали на обзорной экскурсии, изучили исторический центр, но хочется увидеть что-то новое и дополнить свои впечатления о городе, приглашаю вас на прогулку по трем необычным кварталам Милана, как по трем срезам истории
Необычный Милан: Брера, квартал моды, квартал тишины
Необычный Милан: Брера, квартал моды, квартал тишины
Необычный Милан: Брера, квартал моды, квартал тишины
Необычный Милан: Брера, квартал моды, квартал тишины
Необычный Милан: Брера, квартал моды, квартал тишины
Необычный Милан: Брера, квартал моды, квартал тишины
Необычный Милан: Брера, квартал моды, квартал тишины

Что вас ожидает 🤩

  • Квартал Брера
  • Модный квартал (Монтенаполеоне)
  • Квартал тишины (проспект Венеция)

Что вас ожидает:

    Квартал Брера, модный квартал, квартал тишины
    Прогулка начнется в известном квартале Брера. Приглашаю зайти в церковь Санта Мария дель Кармине. Она была возведена в 15-м в., много раз перестраивалась, но сохранила чистые формы архитектуры эпохи Возрождения и интересные полотна итальянских живописцев.
    В этом необычном квартале так же находится известная картинная галерея. Иногда этот район сравнивают с парижским Монмартром из-за множества художественных мастерских, трактиров и особой «богемной» атмосферы.
    Неподалеку от Бреры располагается известный «золотый» квартал Милана. Здесь мы увидим роскошные бутики известных брендов. А так же вас ждет история о превращении индустриального Милана в столицу итальянской моды.
    Из шума и суеты переместимся в загадочный квартал тишины. Контраст ощущается сразу: мы попадем в своеобразный акустический оазис. Поражает таже и архитектура особняков. Каждый из них - произведение искусства. Здесь можно увидеть как мозаику и атлантов, так и лепнину и изящные балконы.
    Туристы редко заходят в эту часть Милана и нас ждет неожиданный сюрприз: в центре города мы можем полюбоваться розовыми фламинго.
    От Милана вы не устанете никогда!

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Входные билеты в музеи и церкви
    • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Piazza del Carmine
    Завершение: По договоренности
    Когда и сколько длится
    Когда: По договоренности с туристом
    Экскурсия длится около 3 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    По договоренности с туристом

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