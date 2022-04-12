Если вы уже побывали на обзорной экскурсии, изучили исторический центр, но хочется увидеть что-то новое
Если вы уже побывали на обзорной экскурсии, изучили исторический центр, но хочется увидеть что-то новое и дополнить свои впечатления о городе, приглашаю вас на прогулку по трем необычным кварталам Милана, как по трем срезам истории
Что вас ожидает 🤩
- Квартал Брера
- Модный квартал (Монтенаполеоне)
- Квартал тишины (проспект Венеция)
Елена — ваш гид в Милане
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Что вас ожидает:
Квартал Брера, модный квартал, квартал тишины
Прогулка начнется в известном квартале Брера. Приглашаю зайти в церковь Санта Мария дель Кармине. Она была возведена в 15-м в., много раз перестраивалась, но сохранила чистые формы архитектуры эпохи Возрождения и интересные полотна итальянских живописцев.
В этом необычном квартале так же находится известная картинная галерея. Иногда этот район сравнивают с парижским Монмартром из-за множества художественных мастерских, трактиров и особой «богемной» атмосферы.
Неподалеку от Бреры располагается известный «золотый» квартал Милана. Здесь мы увидим роскошные бутики известных брендов. А так же вас ждет история о превращении индустриального Милана в столицу итальянской моды.
Из шума и суеты переместимся в загадочный квартал тишины. Контраст ощущается сразу: мы попадем в своеобразный акустический оазис. Поражает таже и архитектура особняков. Каждый из них - произведение искусства. Здесь можно увидеть как мозаику и атлантов, так и лепнину и изящные балконы.
Туристы редко заходят в эту часть Милана и нас ждет неожиданный сюрприз: в центре города мы можем полюбоваться розовыми фламинго.
От Милана вы не устанете никогда!
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты в музеи и церкви
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Piazza del CarmineЗавершение: По договоренности
- Когда и сколько длится
- Когда: По договоренности с туристомЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
По договоренности с туристом
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