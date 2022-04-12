Что вас ожидает:

Квартал Брера, модный квартал, квартал тишины

Прогулка начнется в известном квартале Брера. Приглашаю зайти в церковь Санта Мария дель Кармине. Она была возведена в 15-м в., много раз перестраивалась, но сохранила чистые формы архитектуры эпохи Возрождения и интересные полотна итальянских живописцев.

В этом необычном квартале так же находится известная картинная галерея. Иногда этот район сравнивают с парижским Монмартром из-за множества художественных мастерских, трактиров и особой «богемной» атмосферы.

Неподалеку от Бреры располагается известный «золотый» квартал Милана. Здесь мы увидим роскошные бутики известных брендов. А так же вас ждет история о превращении индустриального Милана в столицу итальянской моды.

Из шума и суеты переместимся в загадочный квартал тишины. Контраст ощущается сразу: мы попадем в своеобразный акустический оазис. Поражает таже и архитектура особняков. Каждый из них - произведение искусства. Здесь можно увидеть как мозаику и атлантов, так и лепнину и изящные балконы.

Туристы редко заходят в эту часть Милана и нас ждет неожиданный сюрприз: в центре города мы можем полюбоваться розовыми фламинго.

От Милана вы не устанете никогда!

Важная информация: