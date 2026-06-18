-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешком по Милану от Кастелло до Дуомо
Прогулка по историческому Милану от замка Сфорцеско до площади Дуомо. Откройте для себя средневековые тайны и узнайте о герцогах и архиепископах
Начало: У станции метро San Babila
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
от €133
€140 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Лучший выборАртистический Милан - прогулка по неочевидным местам
Погрузитесь в атмосферу Милана, посетив бар Jamaica, блошиный рынок и мастерские. Узнайте о культуре и истории города с уникальной стороны
Начало: В районе Брера
Расписание: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 09:00, 13:00 и 17:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€60 за человека
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Святые и не святые. Милан - от древних базилик до модных каналов
Путешествие сквозь века: от святого Амвросия до динамичного квартала Навильи с каналами
Начало: Metro Sant’Ambrogio
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:30
от €128
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Необычный Милан
Увидеть город с яркой и неожиданной стороны
Начало: У вашего отеля
15 сен в 09:00
16 сен в 09:00
от €320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Милан: от мистических улочек до модернистских небоскрёбов
Погрузитесь в атмосферу Милана: от мистических улочек Бреры до ультрасовременных небоскрёбов. Узнайте, как EXPO изменило город
Начало: Metro Montenapoleone
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
от €135 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Милан и его самые красивые церкви
Совершить прогулку в итальянском стиле вдали от туристического мейнстрима - в компании искусствоведа
Начало: На Corso Magenta
Завтра в 10:30
21 июл в 10:30
от €150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Милан - не только Дуомо и Ла Скала
Экскурсия по Милану, раскрывающая тайны города: от призраков и римских развалин до секретных дворцов и легенд о Леонардо да Винчи
21 июл в 10:30
22 июл в 10:30
от €300 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по эпохам Милана
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, открыв его историю и культурное наследие вместе с экспертом
Начало: Castello Sforzesco
19 июл в 09:00
20 июл в 09:00
от €209
€220 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Г
Экскурсия очень понравилась. Ольга не просто рассказала об исторических и артистических мечтах Милана, она заразила желанием узнавать этот город и
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Е
Хочу выразить огромную благодарность Артуру за потрясающую экскурсию по Милану! Мне всё очень понравилось.
Артур — невероятно приятный человек и настоящий
Артур — невероятно приятный человек и настоящий
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Ж
Потрясающая экскурсия! нашей семье очень понравилось! Артур очень приятный и грамотный экскурсовод! однозначно рекомендую!
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А
Мы очень довольны экскурсией по Милану 30 мая, 2026 года. Артур - прекрасный гид, знающий, пунктуальный, интересный рассказчик и собеседник. Спасибо! Пять звезд!
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П
Образованность и культура отличается гида в лучшую сторону.
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Здравствуйте. Экскурсия по Милану с Артуром была очень интересной и живой. Не по учебнику а с массой интересных деталей и
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Н
Увлекательное первое знакомство с Миланом. Благодаря Артуру возникло желание еще больше узнать о этом чудесном месте👍
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Е
Хочу выразить огромную благодарность Артуру за прекрасную экскурсию.
Несмотря на небольшую продолжительность он смог рассказать и показать очень много, а главное -"влюбил" нас в Милан!
Несмотря на небольшую продолжительность он смог рассказать и показать очень много, а главное -"влюбил" нас в Милан!
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Н
Спасибо, было очень интересно и детям и взрослым.
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А
Экскурсия с Артуром по Милану была очень интересной, позитивной и познавательной. Ещё до экскурсии мы связались по телефону, Артур поинтересовался,
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Всего 139 отзывов в Милане в категории "Базилика святого Амвросия"
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Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Базилика святого Амвросия»
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