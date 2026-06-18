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Экскурсии в базилику святого Амвросия

Найдено 7 экскурсий в категории «Базилика святого Амвросия» в Милане на русском языке, цены от €60, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Пешком по Милану от Кастелло до Дуомо
Пешая
2 часа
-
5%
65 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешком по Милану от Кастелло до Дуомо
Прогулка по историческому Милану от замка Сфорцеско до площади Дуомо. Откройте для себя средневековые тайны и узнайте о герцогах и архиепископах
Начало: У станции метро San Babila
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
от €133€140 за всё до 4 чел.
Артистический Милан - прогулка по неочевидным местам
Пешая
2 часа
16 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Лучший выбор
Артистический Милан - прогулка по неочевидным местам
Погрузитесь в атмосферу Милана, посетив бар Jamaica, блошиный рынок и мастерские. Узнайте о культуре и истории города с уникальной стороны
Начало: В районе Брера
Расписание: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 09:00, 13:00 и 17:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€60 за человека
Святые и не святые. Милан - от древних базилик до модных каналов
Пешая
2 часа
-
20%
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Святые и не святые. Милан - от древних базилик до модных каналов
Путешествие сквозь века: от святого Амвросия до динамичного квартала Навильи с каналами
Начало: Metro Sant’Ambrogio
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:30
от €128€160 за всё до 4 чел.
Необычный Милан
На машине
4 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Необычный Милан
Увидеть город с яркой и неожиданной стороны
Начало: У вашего отеля
15 сен в 09:00
16 сен в 09:00
от €320 за всё до 5 чел.
Милан: от мистических улочек до модернистских небоскрёбов
Пешая
2 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Милан: от мистических улочек до модернистских небоскрёбов
Погрузитесь в атмосферу Милана: от мистических улочек Бреры до ультрасовременных небоскрёбов. Узнайте, как EXPO изменило город
Начало: Metro Montenapoleone
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
от €135 за всё до 4 чел.
Милан и его самые красивые церкви
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Милан и его самые красивые церкви
Совершить прогулку в итальянском стиле вдали от туристического мейнстрима - в компании искусствоведа
Начало: На Corso Magenta
Завтра в 10:30
21 июл в 10:30
от €150 за всё до 4 чел.
Милан - не только Дуомо и Ла Скала
Пешая
3.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Милан - не только Дуомо и Ла Скала
Экскурсия по Милану, раскрывающая тайны города: от призраков и римских развалин до секретных дворцов и легенд о Леонардо да Винчи
21 июл в 10:30
22 июл в 10:30
от €300 за всё до 4 чел.
Прогулка по эпохам Милана
Пешая
2 часа
-
5%
129 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по эпохам Милана
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, открыв его историю и культурное наследие вместе с экспертом
Начало: Castello Sforzesco
19 июл в 09:00
20 июл в 09:00
от €209€220 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Г
Артистический Милан - прогулка по неочевидным местам
Экскурсия очень понравилась. Ольга не просто рассказала об исторических и артистических мечтах Милана, она заразила желанием узнавать этот город и
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гулять по нему не как турист, а ка местный житель. С большой душой и любовью Ольга поделилась историями известных людей живших в Милане, и город как буд то ожил))) Очень рекомендую.

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Е
Пешком по Милану от Кастелло до Дуомо
Хочу выразить огромную благодарность Артуру за потрясающую экскурсию по Милану! Мне всё очень понравилось.
Артур — невероятно приятный человек и настоящий
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профессионал, которого можно слушать бесконечно. У него прекрасная, чистая речь, правильная подача материала и отличное чувство юмора. Экскурсия идеально сбалансирована: было много глубоких исторических фактов, но при этом они гармонично переплетались с живыми, увлекательными историями из жизни города, поэтому скучать не пришлось ни секунды.
Мы очень много и здорово погуляли, открывая для себя Милан с совершенно разных сторон. Время пролетело абсолютно незаметно! Если вы ищете гида, который влюбит вас в город и подарит массу позитивных эмоций, искренне рекомендую именно Артура.
Спасибо за этот незабываемый день!

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Ж
Пешком по Милану от Кастелло до Дуомо
Потрясающая экскурсия! нашей семье очень понравилось! Артур очень приятный и грамотный экскурсовод! однозначно рекомендую!
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А
Пешком по Милану от Кастелло до Дуомо
Мы очень довольны экскурсией по Милану 30 мая, 2026 года. Артур - прекрасный гид, знающий, пунктуальный, интересный рассказчик и собеседник. Спасибо! Пять звезд!
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П
Пешком по Милану от Кастелло до Дуомо
Образованность и культура отличается гида в лучшую сторону.
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Прокопенко
Пешком по Милану от Кастелло до Дуомо
Здравствуйте. Экскурсия по Милану с Артуром была очень интересной и живой. Не по учебнику а с массой интересных деталей и
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комментариев. Артур умный и интересный человек и гид. Наша Экскурсия с Артуром была замечательной - он интересно и рассказал об истории и закулисье создания Милана. Мы как будто вместе прошли по Милану разных эпох.
Спасибо Артуру.

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Н
Милан: от мистических улочек до модернистских небоскрёбов
Увлекательное первое знакомство с Миланом. Благодаря Артуру возникло желание еще больше узнать о этом чудесном месте👍
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Е
Пешком по Милану от Кастелло до Дуомо
Хочу выразить огромную благодарность Артуру за прекрасную экскурсию.
Несмотря на небольшую продолжительность он смог рассказать и показать очень много, а главное -"влюбил" нас в Милан!
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Н
Пешком по Милану от Кастелло до Дуомо
Спасибо, было очень интересно и детям и взрослым.
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А
Пешком по Милану от Кастелло до Дуомо
Экскурсия с Артуром по Милану была очень интересной, позитивной и познавательной. Ещё до экскурсии мы связались по телефону, Артур поинтересовался,
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какие у меня есть вопросы, пожелания, чтобы мне хотелось посмотреть, на чём ему сделать акцент.
Во время экскурсии Артур показал и очень интересно рассказал не только про современный Милан, но и про историю развития Милана и Италии, про людей, которые оказали влияние на его историю. Ответил на все мои вопросы. Замечательная экскурсия.
Рекомендую. Спасибо Артуру.

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Всего 139 отзывов в Милане в категории "Базилика святого Амвросия"

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Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Базилика святого Амвросия»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8:
  1. Пешком по Милану от Кастелло до Дуомо;
  2. Артистический Милан - прогулка по неочевидным местам;
  3. Святые и не святые. Милан - от древних базилик до модных каналов;
  4. Необычный Милан;
  5. Милан: от мистических улочек до модернистских небоскрёбов.
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Замок Сфорца;
  2. Королевский дворец;
  3. Озеро Комо;
  4. Леонардо да Винчи;
  5. Миланский собор Дуомо;
  6. Галерея Виктора Эммануила II;
  7. Театр «Ла Скала»;
  8. Собор Дуомо;
  9. Парк Семпионе;
  10. Галерея Витторио Эммануэле II.
Сколько стоит экскурсия по Милану в июле 2026
Сейчас в Милане в категории "Базилика святого Амвросия" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 60 до 320 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 139 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2026 год по теме «Базилика святого Амвросия», 139 ⭐ отзывов, цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь