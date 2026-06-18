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профессионал, которого можно слушать бесконечно. У него прекрасная, чистая речь, правильная подача материала и отличное чувство юмора. Экскурсия идеально сбалансирована: было много глубоких исторических фактов, но при этом они гармонично переплетались с живыми, увлекательными историями из жизни города, поэтому скучать не пришлось ни секунды.

Мы очень много и здорово погуляли, открывая для себя Милан с совершенно разных сторон. Время пролетело абсолютно незаметно! Если вы ищете гида, который влюбит вас в город и подарит массу позитивных эмоций, искренне рекомендую именно Артура.

Спасибо за этот незабываемый день!