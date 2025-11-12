Всего час езды на поезде, и вы окажетесь на озере Комо, чудесного уголка Италии, который находится в альпийских предгорьях. Оно знаменито умиротворенной атмосферой.
В сопровождении гида вы проедете по самым интересным
В сопровождении гида вы проедете по самым интересным
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание водной прогулкиЧто вас ждёт? Всего в часе езды от шумного, оживлённого Милана находится озеро Комо, истинная жемчужина, оазис спокойствия, волшебное сочетание пышной средиземноморской растительности и снежных альпийских пиков. Его характерная форма в виде перевёрнутой буквы «Y» образована тремя рукавами: Колико на севере, Лекко на юго-востоке и Комо на юго-западе. Предлагаю начать знакомство с окрестностями озера Комо с города Варенна. Это небольшой городок, в котором проживает около 1 тысячи человек. В Варенне протекает самая настоящая молочная река, которая еще и является самой короткой во всей Италии. Её длина всего 250 м. Но самой главной достопримечательностью являются виллы Чипресси и Монастеро, своими корнями уходящие далеко в историю, а также замок Кастелло ди Вецио, построенный в XI веков. После знакомства с городом Варенна можно проехать на теплоходе в город Белладжио. Закончим свою поездку в городе Комо. Важная информация: Экскурсия проводится при наборе группы от 3-х человек.
По согласованию с гидом
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Виллы XVII века
- Город Белладжо, который стоит прямо на пересечении трёх рукавов озера
- Панорамы озера с теплохода
- Город Комо
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Проезд
- Входные билеты в виллы
- Водный транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Milano Centrale. В первом вагоне от головы состава
Завершение: Milano Centrale
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия проводится при наборе группы от 3-х человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Милана
Похожие экскурсии из Милана
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Милана на озеро Комо
Волшебное путешествие на самое знаменитое итальянское озеро в компании профессионального гида
Начало: На станции Милано Чентрале
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборИз Милана - к озеру Комо: замки, виллы и средневековые городки
Если вы устали от городской суеты Милана, отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к озеру Комо. Впечатляющие виды, история и уютные рестораны ждут вас
Начало: По месту проживания в Милане
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
€270 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Идеальный день на Комо: эксклюзивное путешествие из Милана
Погрузитесь в уединенный уголок Италии с экскурсией «Идеальный день на Комо» - живописные виды и величественные виллы ждут вас
Начало: У станции миланского метро Sesto Rondo
16 ноя в 08:00
17 ноя в 08:30
€465 за всё до 4 чел.