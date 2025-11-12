Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



В сопровождении гида вы проедете по самым интересным читать дальше местам на берегах озера, узнаете историю и роль этих мест в различные эпохи.



Вы увидите виллу Бальбианелло, в которой снимали Звёздные войны и Казино Рояль; виллу Карлотта с прекрасными садами и видами. Всего час езды на поезде, и вы окажетесь на озере Комо, чудесного уголка Италии, который находится в альпийских предгорьях. Оно знаменито умиротворенной атмосферой.В сопровождении гида вы проедете по самым интересным

Индивидуальная водная прогулка Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 12 часов Как проходит Пешком Когда По согласованию с гидом €500 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки Что вас ждёт? Всего в часе езды от шумного, оживлённого Милана находится озеро Комо, истинная жемчужина, оазис спокойствия, волшебное сочетание пышной средиземноморской растительности и снежных альпийских пиков. Его характерная форма в виде перевёрнутой буквы «Y» образована тремя рукавами: Колико на севере, Лекко на юго-востоке и Комо на юго-западе. Предлагаю начать знакомство с окрестностями озера Комо с города Варенна. Это небольшой городок, в котором проживает около 1 тысячи человек. В Варенне протекает самая настоящая молочная река, которая еще и является самой короткой во всей Италии. Её длина всего 250 м. Но самой главной достопримечательностью являются виллы Чипресси и Монастеро, своими корнями уходящие далеко в историю, а также замок Кастелло ди Вецио, построенный в XI веков. После знакомства с городом Варенна можно проехать на теплоходе в город Белладжио. Закончим свою поездку в городе Комо. Важная информация: Экскурсия проводится при наборе группы от 3-х человек.

