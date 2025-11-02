Всего за несколько часов на Bernina Express можно перенестись из солнечного Милана в альпийскую Швейцарию.
Путешествие начинается с вида на церковь Santuario della Madonna di Tirano, проходит через уникальный винтовой виадук и открывает потрясающие панорамы на Пик Альп-Грюм.
В Санкт-Морице туристы смогут прогуляться по улицам, любуясь старинными шале и современными арт-пространствами. Это уникальная возможность насладиться альпийскими пейзажами и атмосферой роскоши
6 причин купить эту экскурсию
- 🚆 Уникальный маршрут на Bernina Express
- 🏔 Потрясающие виды Альп
- 🏙 Санкт-Мориц - город роскоши
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
- 🕒 Удобное путешествие за один день
- 🌿 Природные красоты и архитектура
Что можно увидеть
- Santuario della Madonna di Tirano
- Винтовой железнодорожный виадук
- Пик Альп-Грюм
- Оспицио Бернина
- Мортерач
Описание экскурсии
Едем на поезде Бернина
Виды на пути:
- Santuario della Madonna di Tirano — церковь 16 века
- Однопутный винтовой железнодорожный виадук. Я расскажу, из чего он сделан и как его построили
- Пик Альп-Грюм — вы сможете сделать атмосферные фото
- Оспицио Бернина — расскажу про белое озеро и покажу знаменитый фуникулёр Gucci
- Мортерач — вы узнаете, как быстро с каждым годом тает один из самых больших ледников Швейцарии.
Санкт-Мориц — город богачей
Здесь мы выходим — и гуляем. Вы пройдёте по улицам, где соседствуют старинные шале и современные арт-пространства. Увидите панорамы озера и гор, заглянете на уютные площади и узнаете, как курорт стал символом роскоши и зимнего спорта.
Примерный тайминг
Дорога на поезде в одну сторону — 2 часа. По Санкт-Морицу гуляем около 6 часов. Потом возвращаемся в Милано тем же путём.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билеты на поезд — от €100 за чел., обед и покупки в Санкт-Морице — по желанию, трансфер до остановки поезда — по запросу
- Важно! Перед бронированием уточните стоимость дороги до точки отправления поезда: удобно ехать на автомобиле — я могу организовать трансфер для вас
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Comasina
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Милане
Провели экскурсии для 64 туристов
Ciao a tutti! Первый раз в Италию я приехала 10 лет назад. Bлюбилась в эту страну и переехала сюда жить. Провожу экскурсии по Милану. Pаботаю в сфере моды уже 10
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сабина
2 ноя 2025
Анастасия влюбила нас в Сант Мориц… Мега профессионал и душевный человек, мы провели весь день в улыбке) Сделали огромное количество крутых фото, Настя знает буквально каждый уголок, поворот, локацию, знает
Илья
18 окт 2025
Анастасия сделала наше путешествие в Швейцарский город богачей незабываемым! Продумав каждый мелочь и деталь нашего путешествия, она рассказала нам всё самое интересное об этом маршруте на Бернине, который внесён в ЮНЕСКО, а также много бытовых и культурных моментов из жизни итальянцев и швейцарцев. В Следующее путешествия по Швейцарии с ней!
Входит в следующие категории Милана
