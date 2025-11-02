Всего за несколько часов на Bernina Express можно перенестись из солнечного Милана в альпийскую Швейцарию. Путешествие начинается с вида на церковь Santuario della Madonna di Tirano, проходит через уникальный винтовой виадук и открывает потрясающие панорамы на Пик Альп-Грюм. В Санкт-Морице туристы смогут прогуляться по улицам, любуясь старинными шале и современными арт-пространствами. Это уникальная возможность насладиться альпийскими пейзажами и атмосферой роскоши

Описание экскурсии

Едем на поезде Бернина

Виды на пути:

Santuario della Madonna di Tirano — церковь 16 века

Однопутный винтовой железнодорожный виадук. Я расскажу, из чего он сделан и как его построили

Пик Альп-Грюм — вы сможете сделать атмосферные фото

Оспицио Бернина — расскажу про белое озеро и покажу знаменитый фуникулёр Gucci

Мортерач — вы узнаете, как быстро с каждым годом тает один из самых больших ледников Швейцарии.

Санкт-Мориц — город богачей

Здесь мы выходим — и гуляем. Вы пройдёте по улицам, где соседствуют старинные шале и современные арт-пространства. Увидите панорамы озера и гор, заглянете на уютные площади и узнаете, как курорт стал символом роскоши и зимнего спорта.

Примерный тайминг

Дорога на поезде в одну сторону — 2 часа. По Санкт-Морицу гуляем около 6 часов. Потом возвращаемся в Милано тем же путём.

Организационные детали