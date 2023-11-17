Устали от городской суеты? Тогда приглашаю вас в комфортный и несложный 6-часовой тур с трекингом вдоль озера Изео. Вы полюбуетесь красотой дикой природой, увидите настоящие альпийские луга и уникальные «эрозионные пирамиды». Если проголодаетесь, заглянем в одну из горных хижин и перекусим блюдами местной кухни.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сентьеро делле Корна Трентапасси — это пешеходный маршрут, пролегающий между территориями Брешии и Бергамо. По пути вы полюбуетесь альпийскими лугами и бесконечными лесами, познакомитесь с различными представителями флоры и фауны. Увидите «эрозионные пирамиды» — уникальные геологические образования, созданные в результате эрозии глинистой почвы. Обязательно расскажу вам про них подробнее.

На вершине перед вами откроется невероятная панорама озера Изео. Вы насладитесь видами и сделаете отличные фотографии. На обратном пути нам регулярно будут встречаться горные хижины и убежища, в которых можно отдохнуть и перекусить блюдами местной кухни.

Организационные детали