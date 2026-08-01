Устали от городской суеты? Тогда приглашаю вас в комфортное и несложное 7-часовое путешествие с треккингом вдоль озера Изео. Вы полюбуетесь красотой дикой природой, увидите настоящие альпийские луга и уникальные «эрозионные пирамиды». Если проголодаетесь, заглянем в одну из горных хижин и перекусим блюдами местной кухни.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сентьеро делле Корна Трентапасси — это пешеходный маршрут, пролегающий между территориями Брешии и Бергамо. По пути вы полюбуетесь альпийскими лугами и бесконечными лесами, познакомитесь с различными представителями флоры и фауны. Увидите «эрозионные пирамиды» — уникальные геологические образования, созданные в результате эрозии глинистой почвы. Обязательно расскажу вам про них подробнее.

На вершине перед вами откроется невероятная панорама озера Изео. Вы насладитесь видами и сделаете отличные фотографии. На обратном пути нам регулярно будут встречаться горные хижины и убежища, в которых можно отдохнуть и перекусить блюдами местной кухни.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто уже познакомился с городом и ждёт отдыха от шума и суеты городской жизнии, хочет погрузиться в природную красоту. Вы сможете окунуться в спокойную атмосферу горных лугов и лесов, насладиться свежим воздухом и захватывающими пейзажами. Это идеальное решение для тех, кто ищет новые впечатления и хочет провести время на свежем воздухе, насладиться красотой и получить позитивные эмоции.

Каждый, кто пройдет этот маршрут со мной, унесет с собой не только красивые фотографии, но и глубокие впечатления о природе и её удивительной силе.

Организационные детали