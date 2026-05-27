Дольче вита на озере Комо (из Милана)

Увидеть 3 итальянские коммуны, покататься на кораблике и никуда не спешить
Озеро Комо веками дарило покой аристократам, художникам и писателям. Мы построили маршрут так, чтобы вы тоже замедлились. Сначала погрузитесь в историю города Комо. Потом вас ждёт Торно, где время будто замирает — здесь хочется просто сидеть у воды и созерцать. Завершим прогулку в Черноббио, и архитектура сама расскажет о разных эпохах.
Описание экскурсии

8:45 — отправление на поезде из Милана. Пока состав движется к предгорьям, мы постепенно переключаемся с городского ритма на размеренную озёрную атмосферу. Вы услышите историю появления водоёма, а также узнаете, чем он уникален и какие сюжеты хранят его берега

9:45 — Комо. Вы пройдёте по следам древних укреплений, увидите величественный Кафедральный собор, выйдете к набережной и свернёте в атмосферные улочки. Я расскажу о местных шёлковых мануфактурах, аристократических родах и знаменитых усадьбах. Вы узнаете, почему сюда веками тянулась элита и состоятельные путешественники

11:30 — поездка на кораблике. Вы скользите по водной глади и наблюдаете за пейзажами, которые меняются с каждым поворотом судна

12:20–13:30 — Торно. Небольшая живописная деревня, которую
пропускают те, кто торопится. А зря. Вас ждут узкие улицы и лестницы, ведущие к смотровым точкам и неспешная атмосфера

13:30 — обед или свободное время

15:00 — Черноббио. Осмотрим снаружи виллу дель Бальбьянелло (или её альтернативу) с ухоженными садами и панорамными террасами

16:45–19:00 — возвращение в Милан

Вы узнаете:

  • как известные личности повлияли на облик здешних вилл и почему озеро Комо сохраняет творческий магнетизм
  • какие архитектурные детали Черноббио раскрывают вкусы и амбиции итальянской элиты прошлых столетий
  • как простые ритуалы у воды отражают дольче вита в Торно

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются: транспортные расходы — €20 с чел., билет на виллу — €8, обед в траттории с локальной кухней — €25—30 на чел.
  • Маршрут частично проходит по брусчатке и включает небольшие подъёмы. Если вы с коляской, пожалуйста, учтите, что в Торно и на территории виллы есть лестницы
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На вокзале Милано Чентрале
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нонна
Нонна — ваша команда гидов в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Провели экскурсии для 714 туристов
Я представляю команду лицензированных гидов. Мы проводим экскурсии по городам Северной Италии. Нами движет неугасающая страсть к открытию новых граней реальности. Когда мы задумываемся над созданием экскурсионных маршрутов, всегда хотим
показать гостям что-то новое и оригинальное. Кроме известных мест, открываем нетуристическую жизнь городов, их истинное лицо и атмосферу. Например, внутренний дворик средневекового здания, где время замедлило своё течение. Наши экскурсии будут интересны всем: поклонникам архитектуры эпохи Возрождения, знатокам истории и фанатам музеев, семейным парам с детьми и утончённым гурманам. Добро пожаловать, Италия ждёт вас!

