«Секретный Милан: три слоя города» - пешеходная экскурсия-квест (6+)

Милан не любит спешки и открывается только внимательным.
Вы узнаете город разных эпох, спуститесь в крипту, найдёте «исчезающую» апсиду и тайные символы на фасадах. Вас ждут любопытные загадки и городская мифология без занудства. Готовы ловить легенды за хвост? Тогда в путь!
Описание квеста
- Дуомо как «каменная книга»: научимся читать фасад — от Адама и Евы до горгульи-волка
- Оптическая иллюзия Сан-Сатиро — апсида, которая исчезает
- Крипта Сан-Сеполькро на древнеримском основании — подземный средневековый центр
- Рим под стеклом — мозаика и руины императорского дворца
- Площадь торговцев — «телефон без проводов» и шёпот, слышный через арки
- Колонны Сан-Лоренцо с уровнем древней мостовой — увидите, насколько «вырос» город
- Церковь Сан-Маурицио — «Сикстинская капелла Милана» и фрески с Ноевым ковчегом
- Базилика святого Амвросия с легендарной «Колонной Дьявола»
- Базилика Сан-Эусторджио — звезда волхвов вместо креста
- Финал у Навильи — каналы, которые были и артерией законной торговли, и тайным маршрутом для контрабанды
Кому подойдёт экскурсия-квест
- Семьям с детьми (6–14 лет) — игровые задания, «охота» за горгульями и гербами, короткие переходы и финал с какао вместо эспрессо
- Тем, кто любит атмосферные дворики, живой диалог с гидом, «секретные» детали и романтичные кадры. И увлекается историей — мы разберём три пласта города: Рим, Средневековье и Возрождение
Организационные детали
Билеты в крипту Сан-Сеполькро оплачиваются дополнительно — €8 с чел. По средам она закрыта, но мы можем провести экскурсию без неё.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таисия — ваш гид в Милане
Провела экскурсии для 138 туристов
Привет из солнечной Италии! Меня зовут Таисия, и я уже больше 10 лет живу в самом элегантном и модном городе Италии — Милане. Замужем за итальянцем, мама двух мальчиков-миланцев, знаю
