Динара А. – Гид из Милана

Невероятное здание в стиле пламенеющей готики будто парит в воздухе.



Белый воздушный мрамор, острые шпили будто пронзающие воздух – все это Миланский собор в Италии.



Или, как его еще называют, Собор Рождества Девы Марии – Собор Дуомо.



Я познакомлю вас с этим шедевром, который строили с 1386 года.



Мир увидел все его великолепие только в XIX веке, и я расскажу вам, почему.



Мы обойдем все это здание, поднимемся на высоту почти 100 метров и посмотрим на Милан.