с террас откроется завораживающий вид на центр Милане
Доскональный осмотр от террасс до раскопок мирового шедевра религиозной архитектуры и мировой культуры. Поднимемся на высоту почти 100 метров, чтобы окинуть взором центр Милана, затем подробно осмотрим собор изнутри, познакомимся с его главной реликвией и "душой" собора, чтобы затем спуститься к истокам истории 📖 не только собора, а миланской цивилизации.
Что входит
услуги гида и билеты в собор
Что не входит
еда и напитки
Начало
🚩 площадь Дуомо у подножия памятника
Место завершения
🏁 площадь Дуомо
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.