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Собор Дуомо- мировой шедевр

Динара А.
Динара А. – Гид из Милана
Невероятное здание в стиле пламенеющей готики будто парит в воздухе.

Белый воздушный мрамор, острые шпили будто пронзающие воздух – все это Миланский собор в Италии.

Или, как его еще называют, Собор Рождества Девы Марии – Собор Дуомо.

Я познакомлю вас с этим шедевром, который строили с 1386 года.

Мир увидел все его великолепие только в XIX веке, и я расскажу вам, почему.

Мы обойдем все это здание, поднимемся на высоту почти 100 метров и посмотрим на Милан.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €55 за человека

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Собор Дуомо- мировой шедевр
Собор Дуомо- мировой шедевр

Что вы увидите

  • площадь Дуомо
  • королевкий дворец
  • колокольню Сан Готтардо
  • музей современного искусства
  • с террас откроется завораживающий вид на центр Милане
Доскональный осмотр от террасс до раскопок мирового шедевра религиозной архитектуры и мировой культуры. Поднимемся на высоту почти 100 метров, чтобы окинуть взором центр Милана, затем подробно осмотрим собор изнутри, познакомимся с его главной реликвией и "душой" собора, чтобы затем спуститься к истокам истории 📖 не только собора, а миланской цивилизации.
Что входит
  • услуги гида и билеты в собор
Что не входит
  • еда и напитки
Начало
🚩 площадь Дуомо у подножия памятника
Место завершения
🏁 площадь Дуомо
Собор Дуомо- мировой шедевр
Собор Дуомо- мировой шедевр
Собор Дуомо- мировой шедевр
Собор Дуомо- мировой шедевр

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Динара А.
Динара А.
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