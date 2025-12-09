Вы готовы провести интерактивное расследование внутри одного из самых загадочных храмов Европы? Мы пройдём по Дуомо, как по огромной книге загадок: каждая статуя, колонна, витраж и легенда будут выводить к следующей подсказке. Придётся поломать голову, чтобы выяснить, кто, как и зачем построил миланский собор. И почему он до сих пор опутан пеленой легенд и тайн.

Описание квеста

Площадь Дуомо и памятник Витторио Эммануэле II — вы узнаете, почему когда-то через него пропускали ток. Выясните, что было на месте храма и как площадь менялась на протяжении 2000 лет.

Фасад Дуомо, следы Наполеона и сотни скрытых символов. Вы рассмотрите шпили и поймёте, почему их устанавливали в спешке. И разберётесь почему миланцы называют собор вечной стройкой.

Внутренний зал с огромным гномоном, который превращает храм в древнюю солнечную обсерваторию. Вы увидите тысячи статуй и встретите неожиданных персонажей. Услышите истории о шафране и музыкальный детектив. Каждый объект будет связан с заданием, и подсказки будут указывать путь внутри собора.

Алтарная часть и Святой Гвоздь — одна из важнейших реликвий христианства. Вы раскроете судьбу второго гвоздя и метаморфозы, которые произошли с римской ванной. Увидите статую без кожи и копию фигуры, которая венчает шпиль. Узнаете истории о громоотводе и миланской коррупции.

Вас ждёт множество заданий, каждое из которых — маленькая головоломка, которая открывает новый слой истории.

Организационные детали