Раскрыть тайны собора, найти неприметные детали и понять, как здесь всё устроено
Вы готовы провести интерактивное расследование внутри одного из самых загадочных храмов Европы? Мы пройдём по Дуомо, как по огромной книге загадок: каждая статуя, колонна, витраж и легенда будут выводить к следующей подсказке. Придётся поломать голову, чтобы выяснить, кто, как и зачем построил миланский собор. И почему он до сих пор опутан пеленой легенд и тайн.
Описание квеста
Площадь Дуомо и памятник Витторио Эммануэле II — вы узнаете, почему когда-то через него пропускали ток. Выясните, что было на месте храма и как площадь менялась на протяжении 2000 лет.
Фасад Дуомо, следы Наполеона и сотни скрытых символов. Вы рассмотрите шпили и поймёте, почему их устанавливали в спешке. И разберётесь почему миланцы называют собор вечной стройкой.
Внутренний зал с огромным гномоном, который превращает храм в древнюю солнечную обсерваторию. Вы увидите тысячи статуй и встретите неожиданных персонажей. Услышите истории о шафране и музыкальный детектив. Каждый объект будет связан с заданием, и подсказки будут указывать путь внутри собора.
Алтарная часть и Святой Гвоздь — одна из важнейших реликвий христианства. Вы раскроете судьбу второго гвоздя и метаморфозы, которые произошли с римской ванной. Увидите статую без кожи и копию фигуры, которая венчает шпиль. Узнаете истории о громоотводе и миланской коррупции.
Вас ждёт множество заданий, каждое из которых — маленькая головоломка, которая открывает новый слой истории.
Организационные детали
Билеты в собор оплачиваются дополнительно. Базовая цена — €10 за чел., а если захотите после квеста подняться на крышу, — €30 за чел. Билет для гида оплачивать не нужно
Рекомендованный возраст 10+
Вашим напарником в расследовании буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Piazza Duomo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Милане
Провели экскурсии для 6518 туристов
Я культурный медиатор Национального фонда Италии. В туризме с 2012 года. С 2016 с коллегами ежедневно проводили групповые экскурсии для крупной туристической сети, но отказались от такого бездушного подхода в читать дальше
2022-м, потому что для нас важно дать внимание и тепло каждому гостю. Мы сохраняем группы камерными, чтобы дарить индивидуальный подход даже на групповой экскурсии. Мы знаем, как сложно в чужой стране, поэтому всегда на связи по любым вопросам. В команде только лицензированные гиды.