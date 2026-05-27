Милан — это не только витрины, но и характер, красота и вера. За три часа вы почувствуете ритм города, увидите его главные символы и поймёте, чем он живёт сегодня. Мы пройдём по его историческому центру — от галереи Виктора Эммануила II до парка Семпионе, чтобы увидеть, как здесь переплелись история, искусство и современность.

Площадь Дуомо — сердце Милана. Сначала вы рассмотрите собор снаружи. Узнаете, зачем герцог Висконти решил построить его почти 650 лет назад, и как в фасаде соединились готика, вера и амбиции города. А затем зайдёте внутрь, чтобы увидеть мраморный лес колонн, витражи, солнечные часы и алтарь святого Карло Борромео — одно из самых священных мест Милана.

Галерея Виктора Эммануила II — первая «гостиная города». Здесь витрины похожи на витражи, а кафе — на музеи. Вы пройдёте к памятнику Леонардо да Винчи и театру Ла Скала, чтобы понять, почему Милан стал центром искусства и стиля.

Пьяцца Мерканти — место с атмосферой Средневековья. Этот уголок старше самого собора. А у Королевского дворца мы поговорим о миланских герцогах и о коллекциях Амброзианской пинакотеки, где хранятся Рафаэль, Боттичелли и Караваджо.

Замок Сфорца — мощная крепость герцогов, которая стала музеем.

Парк Семпионе — зелёное сердце города.

Необычные места по пути:

церковь Сан-Бернардино-алле-Осса с капеллой из человеческих костей

«свадебный» фонтан с суевериями — самый скандальный памятник Милана

знаменитый Starbucks Reserve Roastery

