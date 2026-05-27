Милан за 3 часа с посещением Дуомо

Посетить собор Дуомо, окунуться в Средневековье на Пьяцца Мерканти и увидеть замок Сфорца
Милан — это не только витрины, но и характер, красота и вера.

За три часа вы почувствуете ритм города, увидите его главные символы и поймёте, чем он живёт сегодня.

Мы пройдём по его историческому центру — от галереи Виктора Эммануила II до парка Семпионе, чтобы увидеть, как здесь переплелись история, искусство и современность.
Описание экскурсии

Площадь Дуомо — сердце Милана. Сначала вы рассмотрите собор снаружи. Узнаете, зачем герцог Висконти решил построить его почти 650 лет назад, и как в фасаде соединились готика, вера и амбиции города. А затем зайдёте внутрь, чтобы увидеть мраморный лес колонн, витражи, солнечные часы и алтарь святого Карло Борромео — одно из самых священных мест Милана.

Галерея Виктора Эммануила II — первая «гостиная города». Здесь витрины похожи на витражи, а кафе — на музеи. Вы пройдёте к памятнику Леонардо да Винчи и театру Ла Скала, чтобы понять, почему Милан стал центром искусства и стиля.

Пьяцца Мерканти — место с атмосферой Средневековья. Этот уголок старше самого собора. А у Королевского дворца мы поговорим о миланских герцогах и о коллекциях Амброзианской пинакотеки, где хранятся Рафаэль, Боттичелли и Караваджо.

Замок Сфорца — мощная крепость герцогов, которая стала музеем.

Парк Семпионе — зелёное сердце города.

Необычные места по пути:

  • церковь Сан-Бернардино-алле-Осса с капеллой из человеческих костей
  • «свадебный» фонтан с суевериями — самый скандальный памятник Милана
  • знаменитый Starbucks Reserve Roastery

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается вход в Дуомо — 8–10 € с чел.
  • Важно: одежда должна прикрывать плечи и колени, в собор нельзя заходить с крупными рюкзаками и едой
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 09:00, 13:00 и 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€80
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Дуомо»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — ваша команда гидов в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 1013 туристов
Ciao! Bonjour! Мы создаём авторские прогулки по Италии и Франции — с душой, вниманием к деталям и настоящей любовью к этим странам. Работаем в Риме, Венеции, Вероне, Милане, Флоренции, Париже и
других городах. У нас есть как классические маршруты, так и прогулки по нестандартным тропам — всё подстроим под ваш интерес и ритм. Каждая экскурсия — это не просто рассказ, а тёплое знакомство с городом. Лёгкая атмосфера, красивые локации, живые истории, а при желании — помощь с фото, ресторанными находками и идеями для поездок за пределы города. Если вы хотите увидеть настоящую Италию и Францию, а не только открытки из путеводителей, — мы на связи.

