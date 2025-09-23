Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Фотопрогулка в самом центре Милана с профессиональным фотографом. Тип аппаратуры Камера Canon m5, объективы EF 50mm f1,8, EF 80mm f1,5, EF M 22mm f2.0.

Нонна Ваш гид в Милане Написать вопрос Групповая фото-экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 1 час Размер группы 1-6 человек Как проходит Пешком Когда Все дни недели, начало в 9.00 €85 за человека

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00

Описание фото-прогулки Вы уже побывали в центре Милана, восхитились им и хотите увезти домой шикарные воспоминания, тогда эта фотопрогулка точно для вас! Вы получите настоящий фотоальбом с 10 ретушированными фотографиями. Важная информация: Во время фотопрогулки вы увидите самые значимые места Милана, которые останутся у вас в памяти навсегда. Это Дуомо и площадь перед ним, старинный фонтан Пьермарини, брендовые ветрины в Галерее Витторио Эммануила 2, театр Ла Скала. А закончим наше путешествие в средневековом квартале Милана, это настоящая машина времени.

Все дни недели, начало в 9.00 Выбрать дату