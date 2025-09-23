Фотопрогулка в самом центре Милана с профессиональным фотографом. Тип аппаратуры Камера Canon m5, объективы EF 50mm f1,8, EF 80mm f1,5, EF M 22mm f2.0.
Описание фото-прогулкиВы уже побывали в центре Милана, восхитились им и хотите увезти домой шикарные воспоминания, тогда эта фотопрогулка точно для вас! Вы получите настоящий фотоальбом с 10 ретушированными фотографиями. Важная информация: Во время фотопрогулки вы увидите самые значимые места Милана, которые останутся у вас в памяти навсегда. Это Дуомо и площадь перед ним, старинный фонтан Пьермарини, брендовые ветрины в Галерее Витторио Эммануила 2, театр Ла Скала. А закончим наше путешествие в средневековом квартале Милана, это настоящая машина времени.
Все дни недели, начало в 9.00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Во время фотопрогулки вы увидите самые значимые места Милана, которые останутся у вас в памяти навсегда
- Это Дуомо и площадь перед ним, старинный фонтан Пьермарини, брендовые ветрины в Галерее Витторио Эммануила 2, театр Ла Скала
- А закончим наше путешествие в средневековом квартале Милана, это настоящая машина времени
Где начинаем и завершаем?
Начало: Piazza Duomo, Milani
Завершение: Loggia dei Mercanti a Milano
Когда и сколько длится?
Когда: Все дни недели, начало в 9.00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Во время фотопрогулки вы увидите самые значимые места Милана, которые останутся у вас в памяти навсегда
- Это Дуомо и площадь перед ним, старинный фонтан Пьермарини, брендовые ветрины в Галерее Витторио Эммануила 2, театр Ла Скала
- А закончим наше путешествие в средневековом квартале Милана, это настоящая машина времени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Милана
Похожие экскурсии из Милана
Индивидуальная
до 4 чел.
Знаменитый и неизвестный Милан
Познакомьтесь с контрастами Милана: от классики до современности. Откройте для себя скрытые дворы и знаменитые соборы, почувствуйте дух города
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия «Милан для новичков»: уникальный маршрут и истории
Познакомьтесь с Миланом: от величественного Дуомо до тайн Леонардо да Винчи в уютной атмосфере
Начало: В районе собора Санта-Мария-делле-Грацие
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€145 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Секретный Милан: путешествие по затаенным уголкам города
Загляните в сердце Милана, где каждый камень хранит вековые тайны и рассказывает уникальные истории
Начало: Недалеко от Дуомо или в квартале Навильи
4 окт в 09:00
12 окт в 09:00
€209 за всё до 4 чел.