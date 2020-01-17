23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть знаковые места и узнать историю Милана от Ла Скалы до городского замка

Наталья
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Наталья – ваш гид
Знакомство с городом
157 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча От Дуомо
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У этой экскурсии23 отзыва
4.74
Знакомство с городом
Знакомство с городом

Что вас ожидает

На более чем 180 квадратных километрах территории Милана расположено такое количество достопримечательностей, что их посещение вполне может заменить недельную экскурсию по всей стране. Фактически, Милан — это и есть страна, отдельный мир с богатой историей и большим влиянием в экономической и культурной областях.

Чтобы придерживаться хоть каких-то рамок, скажу, что обычная стандартная обзорная экскурсия предусматривает ознакомление с центральной частью города между так называемым треугольником: театр «Замок Сфорца — Ла Скала — Дуомо». Mежду тремя вышеуказанными достопримечательностями заключаются целых 2,5 тысячи лет истории Милана: средневековая рыночная площадь, парадный проспект Виктора-Эммануила II, светский «пассаж» имени все того же Виктора-Эммануила, старинные кварталы ремесленников, квадрат моды и другое, поэтому план экскурсии можно всегда оговорить заранее и изменить в пользу ваших интересов.

Организационные детали

  • Если вы хотите посетить Тайную Вечерю, бронировать билеты нужно заранее. Обязательно сообщите мне, пожалуйста, о своих пожеланиях.
  • Место начала экскурсии: обычно у главного входа в городской замок (Кастелло), но по желанию можно начать либо у Кафедрального Собора (Дуомо), либо в холле вашего отеля, если он находится в историческом центре.
  • Что взять с собой: удобную обувь, очки для солнца, фотоаппарат, может быть, бутылку с водой, а главное, хорошее настроение!!!
Знакомство с городом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура От Дуомо.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Я живу в Италии уже с 2006 года. Преподаю иностранные языки. Последние несколько лет страстно увлеклась историей города Милана, закончила двухлетние курсы, получила лицензию гида и уже с начала 2013 года вожу экскурсии по Милану. С недавнего времени я живу в Венеции. Уверяю вас, этот город стоит вашего посещения и я буду рада провести вас по его многочисленным каналам, мостам, площадям и дворцам. Я очень много путешествовала, но такого города как Венеция не встречала! Также я провожу обзорные экскурсии по Флоренции. Кстати, благодаря опыту заядлого путешественника кроме экскурсий по Венеции, Милану, Вероне, Флоренции, Швейцарии и предальпийским озерам, проводимых непосредсвенно мной, я могу организовать незабываемые экскурсии по другим городам Италии, а также посоветовать, где остановиться или где поесть. Обращайтесь, буду рада помочь.
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23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

17 января 2020
Только вернулись из Милана! Познакомились там не только с городом, но и с очаровательной девушкой Натальей, она провела нам экскурсию по Милану, очень легкую, интересную! Не перегружала нас информацией, все по фактам!
Нам было так хорошо, что мы с ней отправились в Верону и в Венецию!
Она нам помогла и машину организовать, и ресторанчик заказала ( где ужинали только местные, очень вкусно), помогла нам разобраться с вокзалом, музеем! Вообщем очень приятная во всех отношения девушка. Очень рекомендуем!)))
11 июля 2019
Интересно, не утомительно, то, что нужно для легкого знакомства с городом
8 июля 2019
Много путешествую, много где был...и могу смело сказать - отбросьте сомнения в выборе гида! С Натальей интересно, познавательно и время пролетает незаметно. Никакой информационной перегрузки, только факты и познавательные детали, просто и доходчиво. Спасибо вам, Наталья. Теперь я знаю Милан не только как город шоппинга...
ольга
23 апреля 2019
Вот закончилась экскурсия знакомство с городом. У нас произошла замена гида на Елизавету и я благодарна судьбе за такой подарок!!!! Вы встречали людей неистово влюбленных в свое дело?)) Так вот Лиза из их числа,не было ни одной темы в которой она не была осведомлена! Мало того , ее умение подать материал и влюбить туриста в Милан поистине достойны восхищения))) Мы достаточно избалованные туристы в плане экскурсий, прошли огромное количество городов Европы и Азии и конечно много пользовались услугами трипстера. И Лиза вошла в число профессиональных гидов и человека -ценителя искусства с умением интересно подать материал!!!! Обязательно вернемся в Милан, чтобы побольше погулять по этому волшебному городу и конечно с Елизаветой!!!!.
7 марта 2019
За час до экскурсии выяснилось,что место встречи с гидом изменилось. Туристам нужно приехать туда самостоятельно на такси. И что гид оставил об этом записку на рецепшен. На итальянском языке (?!!)
По телефону Наталья ( именно так значился гид на сайте трипстер) была раздраженной и не вежливой.
Экскурсию в итоге вела совсем другая Наталья, нас поставили перед фактом.
Совершенно разочарована.
Не рекомендую связываться с Натальей,если не хотите испортить свое путешествие.
26 февраля 2019
Наталья умело заинтересовала нашу группу с тремя капризными подростками). Подача исторических фактов и дат очень доступная, два часа прошли на одном дыхании. Маршрут пешеходный, по основным достопримечательностям. Милан прекрасный город, дышащий красотой, искусством и музыкой. Благодаря Наталье хочется вернуться в него снова! Спасибо!
21 января 2019
Экскурсия очень понравилась. Наш гид - Лиза, любит город и знает о нём много интересных и не рядовых историй и фактов. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Лиза замечательный, интересный, отзывчивый и внимательный собеседник. Если Вы ищите не стандартную, заученную сухую историю, а живой, наполненный красками и эмоциями диалог - тогда смело обращайтесь к нашему замечательному гиду.
12 января 2019
Очень понравилась экскурсия! До этого несколько раз была в Милане, но считала его серым промышленным городом. Кроме центральных улиц с магазинами и кафедральным собором смотреть не на что. Но наш гид совершенного развеяла мои предыдущие убеждения и показала нам Милан с иной стороны! Очень рекомендую данную экскурсию. Отличная организация сайта и компании. Спасибо
11 января 2019
Спасибо большое за приятную прогулку по Милану. Гид вежливая, интересная. Очень увлекательно! 2 часа пролетели незаметно. Наталья посоветовала ещё места для самостоятельного посещения, что было приятно, как бонус.
10 января 2019
Здравствуйте! Я заказала экскурсию за два месяца у Наталии. Но экскурсию вела ее знакомая Лиза. Наталия еще в момент заказа намекнула, что не может гарантировать присутвствие своей персоны, чем надо сказать меня удивила, а мужа напрягла. Ну как-то странно, не находите?! Поэтому все оценки Лизе. Лиза молодец. Она знает огромное количество материала, любит его, уделила внимание нашему восьмилетнему сыну (ему было действительно интересно). Лиза пунктуальна и не смотрит на часы во время экскурсии, если бы не промозглая погода, гуляли бы весь день. К Наталье же у меня есть некоторые претензии. Мы бронировали экскурсию за два месяца. Нас спросили - что интересует. Мы ответили - все, так как в первый раз в Милане. Мы не знали, что билеты на последнюю фреску Леонардо «Тайное вечере» надо покупать заранее, минимум за 2 недели. Почему нельзя было предупредить и подсказать купить билеты через интернет?! Товарищи, господа покупайте билеты во все музеи Милана через интернет и заранее. Лучше за месяц. Мы потеряли уйму времени стояния в очередях. В Дуомо минимум 2-3 часа на вход. А на «Тайное вечере» так и не попали.
Ещё 13 отзывов

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