23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Милан не просто город, это целый мир, полный историй и культурных сокровищ.
Индивидуальная экскурсия «Знакомство с городом» предлагает уникальное путешествие по его знаковым местам.
Вас ждет встреча с историческими символами Милана: величественным
Индивидуальная экскурсия «Знакомство с городом» предлагает уникальное путешествие по его знаковым местам.
Вас ждет встреча с историческими символами Милана: величественным
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход к каждому туристу
- 🏰 Возможность увидеть ключевые достопримечательности Милана
- 🕰️ Погружение в 2,5 тысячи лет истории
- 🛍️ Посещение знаменитого Квадрата моды
- 📸 Идеальные места для фотосессий
- 👟 Комфортная прогулка с учетом ваших пожеланий
Что можно увидеть
- Замок Сфорца
- Ла Скала
- Дуомо
- Проспект Виктора-Эммануила II
- Пассаж Виктора-Эммануила
Описание экскурсии
Чтобы придерживаться хоть каких-то рамок, скажу, что обычная стандартная обзорная экскурсия предусматривает ознакомление с центральной частью города между так называемым треугольником: театр «Замок Сфорца — Ла Скала — Дуомо». Mежду тремя вышеуказанными достопримечательностями заключаются целых 2,5 тысячи лет истории Милана: средневековая рыночная площадь, парадный проспект Виктора-Эммануила II, светский «пассаж» имени все того же Виктора-Эммануила, старинные кварталы ремесленников, квадрат моды и другое, поэтому план экскурсии можно всегда оговорить заранее и изменить в пользу ваших интересов.
Организационные детали
- Если вы хотите посетить Тайную Вечерю, бронировать билеты нужно заранее. Обязательно сообщите мне, пожалуйста, о своих пожеланиях.
- Место начала экскурсии: обычно у главного входа в городской замок (Кастелло), но по желанию можно начать либо у Кафедрального Собора (Дуомо), либо в холле вашего отеля, если он находится в историческом центре
- Если вас больше двух, доплата за каждого следующего участника — €10. Подробности в переписке
- Что взять с собой: удобную обувь, очки для солнца, фотоаппарат, может быть, бутылку с водой, а главное, хорошее настроение!!!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Дуомо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провела экскурсии для 2287 туристов
Я живу в Италии уже с 2006 года. Преподаю иностранные языки. Последние несколько лет страстно увлеклась историей города Милана, закончила двухлетние курсы, получила лицензию гида и уже с начала 2013
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 49 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо большое за профессионализм и интересную экскурсию, оперативность решения нашего вопроса в кратчайшие сроки!
Показали больше чем просили!
Показали больше чем просили!
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Наталья быстро отреагировала на мой запрос провести экскурсию прямо сегодня через 4 часа и направила вместо себя очень интеллигентную Светлану. Экскурсовод заканчивает магистратуру по истории искусств и очень заинтересованно и вовлечено познакомила меня с городом. Приятная атмосфера и интересный маршрут влюбили меня в Милан 😊♥️ спасибо!
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Д
Поездка в Милан была не запланирована, и предварительно мы не резервировали и бронировали экскурсии. Но тут вдруг сразу нам захотелось познакомится с городом. И Наталья быстро все организовала, за два
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Е
Отличная экскурсия! Оперативно связались день в день и отлично провели время! Спасибо!
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Нам очень понравилась экскурсия. Елизавета - потрясающий рассказчик, с индивидуальным подходом, без монотонности и занудства, быстро, эмоционально, все, как мы любим)
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А
Гид Лиза потрясающая и харизматичная! Экскурсия нестандартная и интересная!
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