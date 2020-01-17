23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

На более чем 180 квадратных километрах территории Милана расположено такое количество достопримечательностей, что их посещение вполне может заменить недельную экскурсию по всей стране. Фактически, Милан — это и есть страна, отдельный мир с богатой историей и большим влиянием в экономической и культурной областях.

Чтобы придерживаться хоть каких-то рамок, скажу, что обычная стандартная обзорная экскурсия предусматривает ознакомление с центральной частью города между так называемым треугольником: театр «Замок Сфорца — Ла Скала — Дуомо». Mежду тремя вышеуказанными достопримечательностями заключаются целых 2,5 тысячи лет истории Милана: средневековая рыночная площадь, парадный проспект Виктора-Эммануила II, светский «пассаж» имени все того же Виктора-Эммануила, старинные кварталы ремесленников, квадрат моды и другое, поэтому план экскурсии можно всегда оговорить заранее и изменить в пользу ваших интересов.