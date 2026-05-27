Поговорим о Святом Амвросии, Фридрихе Барбароссе, герцогах Сфорца, Наполеоне и итальянских футуристах. А также по архивным фотографиям сравним, как посещённые локации выглядели прежде и сейчас.
Описание экскурсии
Церковь Санта-Мария-прессо-Сан-Сатиро — памятник Высокого Возрождения, выстроенный по проекту Донато Браманте. Один из первых примеров иллюзорных обманок в ренессансном зодчестве.
Площадь Миссори с раннехристианской криптой Сан-Джованни-ин-Конка.
Башня Веласка — один из первых небоскрёбов города, яркий образец архитектурного рационализма и брутализма.
Палаццо Ка Гранда, построенный как главная городская больница. Сейчас — основное здание Миланского университета.
Базилика Сан-Надзаро-ин-Броло — древнейший в Западной Европе храм в форме латинского креста. Внутри сохранились фрески и витражи разных эпох.
Мавзолей Тривульцио, возведённый на месте портика древней базилики, что нетипично для часовни.
Средневековые ворота Порта Тичинезе и античная колоннада Сан-Лоренцо из остатков языческих храмов.
Базилика Сан-Лоренцо-Маджоре, древнейшая базилика в Милане (4 столетие). До наших дней дошли средневековые фрески, а внутри капеллы Сант-Аквилино — древнеримские мозаики.
Организационные детали
Билет в капеллу Сант-Аквилино — €2. В остальные локации вход свободный
Не рекомендуется заказывать экскурсию в период сиесты (с 12:30 до 15:30), так как это время невозможно попасть в церкви, включённые в маршрут
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Дуомо»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 152 туристов
С отличием закончил бакалавриат и магистратуру по специальности «Теория и история искусства», а ныне продолжаю образование по этому же направлению в одном из старейших университетов Италии.
На своих экскурсиях стремлюсь открыть читать дальшеуменьшить
путешественнику богатое культурное наследие итальянского севера — от древности до современности, показывая малоизвестные города и памятники.
На моих экскурсиях вы не услышите городских легенд и непроверенную информацию — к своей работе я всегда стараюсь подходить с максимальной самоотдачей и строгим фактчекингом, чтобы подарить путешественнику новые эмоции и знания.
Буду рад познакомить вас с нестереотипной Италией!
Входит в следующие категории Милана
Похожие экскурсии на «Милан без Дуомо, Ла Скала и клише»