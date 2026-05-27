Мои заказы

Милан без Дуомо, Ла Скала и клише

Увидеть центр с неожиданной стороны и посетить малоизвестные достопримечательности
Мы пройдём там, где не бывает толп.

Увидим фрагменты языческих храмов, античные мозаики, раннехристианские базилики, современную архитектуру и ренессансные иллюзорные обманки.

Поговорим о Святом Амвросии, Фридрихе Барбароссе, герцогах Сфорца, Наполеоне и итальянских футуристах. А также по архивным фотографиям сравним, как посещённые локации выглядели прежде и сейчас.
Милан без Дуомо, Ла Скала и клише
Милан без Дуомо, Ла Скала и клише
Милан без Дуомо, Ла Скала и клише

Описание экскурсии

Церковь Санта-Мария-прессо-Сан-Сатиро — памятник Высокого Возрождения, выстроенный по проекту Донато Браманте. Один из первых примеров иллюзорных обманок в ренессансном зодчестве.

Площадь Миссори с раннехристианской криптой Сан-Джованни-ин-Конка.

Башня Веласка — один из первых небоскрёбов города, яркий образец архитектурного рационализма и брутализма.

Палаццо Ка Гранда, построенный как главная городская больница. Сейчас — основное здание Миланского университета.

Базилика Сан-Надзаро-ин-Броло — древнейший в Западной Европе храм в форме латинского креста. Внутри сохранились фрески и витражи разных эпох.

Мавзолей Тривульцио, возведённый на месте портика древней базилики, что нетипично для часовни.

Средневековые ворота Порта Тичинезе и античная колоннада Сан-Лоренцо из остатков языческих храмов.

Базилика Сан-Лоренцо-Маджоре, древнейшая базилика в Милане (4 столетие). До наших дней дошли средневековые фрески, а внутри капеллы Сант-Аквилино — древнеримские мозаики.

Организационные детали

  • Билет в капеллу Сант-Аквилино — €2. В остальные локации вход свободный
  • Не рекомендуется заказывать экскурсию в период сиесты (с 12:30 до 15:30), так как это время невозможно попасть в церкви, включённые в маршрут

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Дуомо»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита
Никита — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 152 туристов
С отличием закончил бакалавриат и магистратуру по специальности «Теория и история искусства», а ныне продолжаю образование по этому же направлению в одном из старейших университетов Италии. На своих экскурсиях стремлюсь открыть
читать дальшеуменьшить

путешественнику богатое культурное наследие итальянского севера — от древности до современности, показывая малоизвестные города и памятники. На моих экскурсиях вы не услышите городских легенд и непроверенную информацию — к своей работе я всегда стараюсь подходить с максимальной самоотдачей и строгим фактчекингом, чтобы подарить путешественнику новые эмоции и знания. Буду рад познакомить вас с нестереотипной Италией!

Входит в следующие категории Милана

Похожие экскурсии на «Милан без Дуомо, Ла Скала и клише»

Главное в Милане за 1 день
Пешая
3 часа
38 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Главное в Милане за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Милана: исторические памятники, архитектурные шедевры и секреты местных жителей в одной экскурсии
Начало: На piazzale Cadorna
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:30
Завтра в 09:30
30 мая в 09:30
€75 за человека
Открой Милан с другой стороны: велопрогулка секретным уголкам города
На велосипеде
3 часа
83 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Открой Милан с другой стороны: велопрогулка секретным уголкам города
Погрузитесь в уникальный Милан на велосипеде, открыв для себя скрытые уголки города. За три часа вы увидите больше, чем за три дня пешком
Начало: В районе в районе ж/д вокзала Porta Garibald
29 мая в 10:00
30 мая в 10:00
€300 за всё до 6 чел.
Милан для детей: экскурсия с гидом-педагогом
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Милан для детей: экскурсия с гидом-педагогом
Откройте тайны замка Сфорца, узнайте секреты театра Ла Скала и полюбуйтесь мрамором собора Дуомо. Экскурсия для всей семьи
Начало: На площади Ла Скала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 5 чел.
От Дуомо до каналов Навильи
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
От Дуомо до каналов Навильи
Любители искусства и истории, этот маршрут для вас! Прогулка от Дуомо к Навильи откроет вам Милан с самых неожиданных сторон
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
€255 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Милане. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Милане
-15%
до 28 мая
от €145 за экскурсию