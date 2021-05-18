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Местное время в Милане
20:0205
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇹 Италия
Название городаМилан
По-английскиMilan
Столица регионаМилан является столицей региона
Статья о городеСтатья о Милане
Население города1 236 837 чел.
АэропортыМальпенса MXP, Орио Аль Серио BGY, Линате LIN
Часовой поясEurope/Rome
Средняя высота127 м. от уровня моря

Подробная статья

Милан
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Обязательная статья для прочтения перед поездкой на отдых в Милан, рассказываем, что посмотреть в северной столице Италии, куда сходить, что посетить, что попробовать из еды, в какие отели селиться, как дешевле и проще улететь в Милан

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