Полезная информация о Милане
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Местное время в Милане
20:0205
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇹 Италия
|Название города
|Милан
|По-английски
|Milan
|Столица региона
|Милан является столицей региона
|Статья о городе
|Статья о Милане
|Население города
|1 236 837 чел.
|Аэропорты
|Мальпенса MXP, Орио Аль Серио BGY, Линате LIN
|Часовой пояс
|Europe/Rome
|Средняя высота
|127 м. от уровня моря
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