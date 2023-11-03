Необычный Милан

Увидеть город с яркой и неожиданной стороны

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Ответы на вопросы
Многие знают миланский Дуомо, галерею Витторио Эммануэле и замок Сфорца. Но это далеко не всё, что можно посмотреть в Милане.

Если вы хотите открыть необычную сторону города, сойдите с туристических троп и следуйте за мной — туда, где в городских пейзажах живут розовые фламинго, церкви украшают человеческие черепа и змеи-искусительницы, а стены домов — герои Экзюпери.
Необычный Милан
Необычный Милан
Необычный Милан
Необычный Милан
Необычный Милан
Необычный Милан
Необычный Милан
Необычный Милан
Необычный Милан
Необычный Милан
Необычный Милан
Необычный Милан
Необычный Милан
Необычный Милан
Необычный Милан
Необычный Милан
Необычный Милан
Необычный Милан
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На прогулке мы:

  • Увидим розовых фламинго на пруду возле виллы Некки Кампильо и обсудим, как жила миланская буржуазия в прошлом веке.
  • Проверим, как работает «телефон без проводов» на средневековой площади торговцев.
  • Посмотрим на необычную оптическую иллюзию, которая была создана архитектором Донато Браманте в церкви Санта-Мария-прессо-Сан-Сатиро.
  • Будем трепетать при виде жутковатого зрелища в капелле Святого Бернардино, облицованной человеческими черепами и костями.
  • Посмеёмся, возмутимся или восхитимся скульптурной работой Маурицио Каттелана «Палец».
  • Посетим церковь Сан-Маурицио, которую называют Сикстинской капеллой Милана за великолепные фрески 16 века. Вы увидите «Тайную вечерю» живописца Луини, изображение всемирного потопа и Ноева ковчега с единорогами. Попробуете догадаться, почему на фресках Ева с двумя яблоками, а змей-искуситель с женской головой.
  • Полюбуемся миланским стрит-артом, в том числе действительно впечатляющими граффити высокого уровня исполнения и настенными иллюстрациями любимых книг.

И это ещё не все сюрпризы Милана, которые ждут вас на прогулке!

Организационные детали

Фламинго можно увидеть и без посещения виллы Некки Кампильо. Но если вы захотите в неё заглянуть, вход оплачивается дополнительно: 20 евро взрослый билет, 15 евро — детский.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у собора Дуомо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Летние
Святые места
Монастыри, церкви, храмы
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