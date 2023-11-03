Многие знают миланский Дуомо, галерею Витторио Эммануэле и замок Сфорца. Но это далеко не всё, что можно посмотреть в Милане. Если вы хотите открыть необычную сторону города, сойдите с туристических троп и следуйте за мной — туда, где в городских пейзажах живут розовые фламинго, церкви украшают человеческие черепа и змеи-искусительницы, а стены домов — герои Экзюпери.

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Описание

Что вас ожидает

На прогулке мы:

Увидим розовых фламинго на пруду возле виллы Некки Кампильо и обсудим, как жила миланская буржуазия в прошлом веке.

Проверим, как работает «телефон без проводов» на средневековой площади торговцев.

Посмотрим на необычную оптическую иллюзию, которая была создана архитектором Донато Браманте в церкви Санта-Мария-прессо-Сан-Сатиро.

Будем трепетать при виде жутковатого зрелища в капелле Святого Бернардино, облицованной человеческими черепами и костями.

Посмеёмся, возмутимся или восхитимся скульптурной работой Маурицио Каттелана «Палец».

Посетим церковь Сан-Маурицио, которую называют Сикстинской капеллой Милана за великолепные фрески 16 века. Вы увидите «Тайную вечерю» живописца Луини, изображение всемирного потопа и Ноева ковчега с единорогами. Попробуете догадаться, почему на фресках Ева с двумя яблоками, а змей-искуситель с женской головой.

Полюбуемся миланским стрит-артом, в том числе действительно впечатляющими граффити высокого уровня исполнения и настенными иллюстрациями любимых книг.

И это ещё не все сюрпризы Милана, которые ждут вас на прогулке!

Организационные детали

Фламинго можно увидеть и без посещения виллы Некки Кампильо. Но если вы захотите в неё заглянуть, вход оплачивается дополнительно: 20 евро взрослый билет, 15 евро — детский.