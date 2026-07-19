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Необычный Милан

Увидеть город с яркой и неожиданной стороны
Многие знают миланский Дуомо, галерею Витторио Эммануэле и замок Сфорца. Но это далеко не всё, что можно посмотреть в Милане.

Если вы хотите открыть необычную сторону города, сойдите с туристических троп и следуйте за мной — туда, где в городских пейзажах живут розовые фламинго, а церкви украшают человеческие черепа и змеи-искусительницы.
5
7 отзывов
Необычный Милан
Необычный Милан
Необычный Милан

Описание экскурсии

На прогулке мы:

  • Увидим розовых фламинго у пруда возле виллы Инверници и узнаем, почему они поселились в самом центре Милана
  • Посмотрим на дома в стиле либерти — с лепниной, витражами и коваными балконами
  • По желанию посетим виллу Некки Кампильо — изящную виллу, где можно увидеть, как жила миланская буржуазия начала 20 века
  • Проверим, как работает «телефон без проводов» на средневековой площади торговцев
  • Посмотрим на оптическую иллюзию Донато Браманте в церкви Сан-Сатиро — там, где перспективу «нарисовали»
  • Будем трепетать при виде жутковатого, но завораживающего зрелища в капелле Сан-Бернардино, где стены облицованы настоящими костями
  • Посмеёмся, возмутимся или восхитимся скульптурной работой Маурицио Каттелана «Палец» — провокацией напротив Миланской биржи
  • Посетим церковь Сан-Маурицио, которую называют Сикстинской капеллой Милана за великолепные фрески 16 века. Вы увидите «Тайную вечерю» живописца Луини, изображение Всемирного потопа и Ноева ковчега с единорогами. Попробуете догадаться, почему на фресках Ева с двумя яблоками, а змей-искуситель с женской головой
  • Познакомимся с современной архитектурой Милана: увидим «Вертикальный лес» и небоскрёбы районов Изола и Citylife
  • Побываем на Toiletpaper Street — улице туалетной бумаги. Это проект-музей под открытым небом с использованием культовой графики арт-журнала Toiletpaper, основанного экстравагантным Маурицио Кателланом

И это ещё не все сюрпризы Милана, которые ждут вас на прогулке! Вы увидите, что в этом городе есть всё — как для любителей истории, так и ценителей современности.

Организационные детали

Экскурсия подразумевает использование автомобиля с отдельным водителем для осмотра современных и необычных районов Милана, но в историческом центре экскурсия пешеходная.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таисия
Таисия — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 198 туристов
Много лет живу в одном из самых элегантных и модных городов Италии — Милане. Я лицензированный гид, окончила университет по специальности «Туризм и гостиничный сервис», много путешествовала и работала за границей. Я
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замужем за итальянцем, мама двух мальчиков-миланцев и знаю Милан не только как гид, но и как местная жительница — с его элегантными улицами, скрытыми двориками, стильными районами, традициями и настоящей итальянской атмосферой. С удовольствием рассказываю не только об истории Милана, но и о красоте и культуре всей Ломбардии. Буду рада познакомить вас с Италией так, чтобы путешествие получилось увлекательным, тёплым и запоминающимся.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Эльвира
Экскурсия с Таисией прошла по—настоящему незабываемо Во-первых хочется отметить комфортный транспорт, в котором с удобством разместилась семья из 4х человек Мы проехались по современному Милану, узнав историю всех самых интересных
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и красивых домов, а потом вернулись в старую часть города, где посмотрели триумфальную арку, Дуома, про который Таисия нам рассказала много нового и интересного, хотя это не первая наша экскурсия в Милане и о дуоме мы уже слушали, но из. уст Таисии было намного интесенее слушать А после нам каким-то чудом другой итальянский гид предложил билеты в сам собор и на крышу(по программе мы не должны были туда идти, да и билетов в кассе уже не было), Таисия внимательно поговорила с тем гидом на итальянском, точно убедившись, что он не мошенник, а потом, несмотря на собственные дела, согласилась с нами прогуляться по крыше и внутри, безумно интересно рассказывая и показывая самые главные и красивые моменты а после экскурсии согласилась помочь нам приобрести в Луи Витон парфюм, тк из-за политических моментов нам их не продавали Также гид нам порекомендовала ресторан с безумно вкусной кухней, где мы по-настоящему прочувствовали вкус Милана Искренне рекомендую данную экскурсию, было очень интересно слушать и смотреть места, на которые сам не обратишь внимание да и не доедешь. Гид очень активная, отзывчивая, любящая свое дело! С данной экскурсией вы посмотрите Милан со всех сторон и у вас сложиться полное впечатление об этом городе

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N
Экскурсия с Таисией — настоящее волшебство! Мы прошли все запланированые места и даже больше. Таисия дала нам исчерпывающую информацию по истории и культуре города, а так же рекомендации по ресторанам, шоппингу и интересным местам.
Благодарность Таисии за захватывающий день истории и искусства!
Экскурсия с Таисией — настоящее волшебство! Мы прошли все запланированые места и даже больше. Таисия дала
Экскурсия с Таисией — настоящее волшебство! Мы прошли все запланированые места и даже больше. Таисия дала
Экскурсия с Таисией — настоящее волшебство! Мы прошли все запланированые места и даже больше. Таисия дала
Экскурсия с Таисией — настоящее волшебство! Мы прошли все запланированые места и даже больше. Таисия дала
Экскурсия с Таисией — настоящее волшебство! Мы прошли все запланированые места и даже больше. Таисия дала
Экскурсия с Таисией — настоящее волшебство! Мы прошли все запланированые места и даже больше. Таисия дала
Экскурсия с Таисией — настоящее волшебство! Мы прошли все запланированые места и даже больше. Таисия дала
Экскурсия с Таисией — настоящее волшебство! Мы прошли все запланированые места и даже больше. Таисия дала
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А
Просто потрясающая прогулка по Милану. Мы, к сожалению, опоздали, но смогли все равно, благодаря чудесному организатору, посмотреть многое в центре Милана, проникнуться городом. Спасибо большое!
Просто потрясающая прогулка по Милану. Мы, к сожалению, опоздали, но смогли все равно, благодаря чудесному организатору,
Просто потрясающая прогулка по Милану. Мы, к сожалению, опоздали, но смогли все равно, благодаря чудесному организатору,
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И
В Милане 10 февраля экскурсовод Таисия провела весьма необычную познавательную экскурсию. Наряду с историческим центром посмотрели современные кварталы с очень оригинальной архитектурой.

Рекомендуем всем.

Маргарита, Игорь.
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Д
Спасибо Таисии за прекрасную экскурсию! Если хотите влюбится в Милан, то обязательно берите эту экскурсию! И конечно, отдельное спасибо за помощь в покупке билетов на матч Милан-Интер Милан, это было потрясающе!!!
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M
Очень ценю способность Таисии быстро ориентироваться в постоянно меняющейся ситуации. Кроме необычной и интересной экскурсии она очень помогла и практическими советами
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