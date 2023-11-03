Увидеть город с яркой и неожиданной стороны
Многие знают миланский Дуомо, галерею Витторио Эммануэле и замок Сфорца. Но это далеко не всё, что можно посмотреть в Милане.
Если вы хотите открыть необычную сторону города, сойдите с туристических троп и следуйте за мной — туда, где в городских пейзажах живут розовые фламинго, церкви украшают человеческие черепа и змеи-искусительницы, а стены домов — герои Экзюпери.
Если вы хотите открыть необычную сторону города, сойдите с туристических троп и следуйте за мной — туда, где в городских пейзажах живут розовые фламинго, церкви украшают человеческие черепа и змеи-искусительницы, а стены домов — герои Экзюпери.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На прогулке мы:
- Увидим розовых фламинго на пруду возле виллы Некки Кампильо и обсудим, как жила миланская буржуазия в прошлом веке.
- Проверим, как работает «телефон без проводов» на средневековой площади торговцев.
- Посмотрим на необычную оптическую иллюзию, которая была создана архитектором Донато Браманте в церкви Санта-Мария-прессо-Сан-Сатиро.
- Будем трепетать при виде жутковатого зрелища в капелле Святого Бернардино, облицованной человеческими черепами и костями.
- Посмеёмся, возмутимся или восхитимся скульптурной работой Маурицио Каттелана «Палец».
- Посетим церковь Сан-Маурицио, которую называют Сикстинской капеллой Милана за великолепные фрески 16 века. Вы увидите «Тайную вечерю» живописца Луини, изображение всемирного потопа и Ноева ковчега с единорогами. Попробуете догадаться, почему на фресках Ева с двумя яблоками, а змей-искуситель с женской головой.
- Полюбуемся миланским стрит-артом, в том числе действительно впечатляющими граффити высокого уровня исполнения и настенными иллюстрациями любимых книг.
И это ещё не все сюрпризы Милана, которые ждут вас на прогулке!
Организационные детали
Фламинго можно увидеть и без посещения виллы Некки Кампильо. Но если вы захотите в неё заглянуть, вход оплачивается дополнительно: 20 евро взрослый билет, 15 евро — детский.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у собора Дуомо
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Taisia — ваш гид в Милане
Привет из солнечной Италии! Меня зовут Таисия, и я уже больше 10 лет живу в самом элегантном и модном городе Италии — Милане. Замужем за итальянцем, мама двух мальчиков-миланцев, знаю этот город от корки до корки. Я закончила университет по специальности «Туризм и гостиничный сервис», после этого много путешествовала и работала за границей. В Италии я обучалась на профессиональных курсах гидов по Милану и Ломбардии. Буду рада сделать ваш отдых увлекательным и незабываемым!
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