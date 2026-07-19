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и красивых домов, а потом вернулись в старую часть города, где посмотрели триумфальную арку, Дуома, про который Таисия нам рассказала много нового и интересного, хотя это не первая наша экскурсия в Милане и о дуоме мы уже слушали, но из. уст Таисии было намного интесенее слушать А после нам каким-то чудом другой итальянский гид предложил билеты в сам собор и на крышу(по программе мы не должны были туда идти, да и билетов в кассе уже не было), Таисия внимательно поговорила с тем гидом на итальянском, точно убедившись, что он не мошенник, а потом, несмотря на собственные дела, согласилась с нами прогуляться по крыше и внутри, безумно интересно рассказывая и показывая самые главные и красивые моменты а после экскурсии согласилась помочь нам приобрести в Луи Витон парфюм, тк из-за политических моментов нам их не продавали Также гид нам порекомендовала ресторан с безумно вкусной кухней, где мы по-настоящему прочувствовали вкус Милана Искренне рекомендую данную экскурсию, было очень интересно слушать и смотреть места, на которые сам не обратишь внимание да и не доедешь. Гид очень активная, отзывчивая, любящая свое дело! С данной экскурсией вы посмотрите Милан со всех сторон и у вас сложиться полное впечатление об этом городе